УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11474 відвідувача онлайн
Новини
9 679 67

Олена Зеленська: "Я привчаю чоловіка до здорового харчування, а він мене – до фізкультури"

Олена Зеленська:

Перша леді України Олена Зеленська поділилася із українцями своїм особистим досвідом переходу на здорове харчування.

Як це було, Зеленська написала у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Зараз буде особиста історія! Я постійно говорю, пишу, переконую в необхідності здорового харчування. Тож логічне й чесне запитання, на яке я очікую, це "А як у вас, Олено, справи з правильним харчуванням? Ви нас агітуєте, підштовхуєте до змін, а як самі?"  - зазначає вона.

Зеленська зазначила, що як і більшість людей, прийшла до здорового харчування не одразу, про що зараз шкодує.

"Після народження доньки я, як і багато жінок, виявилася дещо важчою й ширшою, ніж раніше. Вирішила, що регулярні заняття спортом швидко виправлять ситуацію, і я знову дивитимуся в дзеркало із задоволенням. Не змінювала раціон, їла все, чого хотілося. Минув рік… Вправи набридли, мотивація зникла, кілограми – ні", - продовжує перша леді.

За її словами, після цього вона звернулася до консультанта зі схуднення. Жорстка дієта, мінімальні порції, 5-разове харчування, планування раціону на тиждень, нескінченне приготування, контейнери з собою…

"Три місяці муштри – і я задоволена! Мінус 10 на вагах! За ці три місяці я навчилася випивати півтора літра води щодня, і ця корисна звичка залишилась у мене дотепер. Але це не єдиний результат. На жаль, втративши зайві кілограми, разом з ними я втратила ще дещо. Енергію, тонус, гормональний баланс. Є чудова приказка "Що занадто – то не здраво". Нарешті я усвідомила, що в житті все повинно бути збалансовано. Має бути спорт (фізкультура, те, що подобається, що не набридає, що дає енергію та заряджає). Має бути раціональне харчування – без виключення якихось продуктів назавжди, повноцінне, розумне", - пише Зеленська.

Читайте також: "Заморожена скумбрія, з якої можна приготувати безліч чудових страв, коштує 8 гривень за кілограм", - Олена Зеленська. ВIДЕО

Крім того, вона зазначає, що їй пощастило з чоловіком, адже він її підтримує.

"Тож я привчаю його до здорового харчування, а він мене – до фізкультури. Багато років він мене м’яко підштовхував, я пручалася, знаходила відмовки, але врешті здалася. І вже понад 10 років я його правильно годую, а він допомагає мені не зупинятися з тренуваннями. Авжеж, іноді хочеться солоденького, іноді – солоненького або взагалі фастфуду! Коли дуже хочеться – дозволяю собі, але знаю, що завтра маю відпрацювати в залі й зробити менш калорійний раціон", - ділиться гастрономічними секретами вона.

Також дружина глави держави оприлюднила правила, яких дотримується, формуючи раціон: "не поєдную м’ясо й рибу ні з чим, крім овочів. Якщо хочу кашу або картоплю – з овочами. Не люблю рибу. Але один-два рази на тиждень обов’язково їм".

"Спостерігаю, як наш спосіб життя впливає на дітей, – адже все починається з сім’ї. Як моя донька практикує здорове харчування – і це справжня робота. Син, який народився, коли ми вже харчувалися свідомо, має менше наших застарілих смакових звичок. Як і майже всі діти, любить шоколад, може з’їсти шматок піци, але це для нього не норма, а виняток. Винятки підтверджують правила, казали в школі. Так і є. Коли свято, коли я у відпустці, я знаю, що можу тимчасово порушити звичний режим. Але я також знаю, що повернуся до нього. Тому що бездумне споживання – вплив на зовнішність – поганий настрій. І – замкнене коло", - додає перша леді.

"Коли я говорю, що всі ми маємо шкідливі харчові звички, я знаю, про що кажу, бо говорю й про себе. Пам’ятаєте, у дитинстві: солодкий чай з бутербродом із маслом і ковбаскою? (Аж слинка потекла!) Не здорово. Обов’язково відкладеться на талії. Але смачно, тому що звичка, тому що спогади…Іноді можна собі дозволити, але не щодня, не постійно, не тільки це. І коли я стверджую, що звички можна змінити, то теж кажу зі свого досвіду. Це довго, вимагає зусиль, але це можливо! Тож тепер ви знаєте про мене все. Зовсім не ідеальна, роблю помилки, намагаюся вчасно виправляти", - резюмувала вона. 

Також читайте: Зазіхнули на багаторічну радянську "традицію": Зеленська прокоментувала критику нового шкільного меню

Олена Зеленська: Я привчаю чоловіка до здорового харчування, а він мене – до фізкультури 01
Олена Зеленська: Я привчаю чоловіка до здорового харчування, а він мене – до фізкультури 02

Автор: 

здоров’я (446) Зеленський Володимир (24595) спорт (1637) Олена Зеленська (254)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+30
А к коксу кто кого приучил??
показати весь коментар
10.02.2022 13:10 Відповісти
+25
А бути в першу чергу порядною людиною- не навчив ні папа Саша-ні мама Ріма!
показати весь коментар
10.02.2022 13:15 Відповісти
+20

показати весь коментар
10.02.2022 13:11 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А к коксу кто кого приучил??
показати весь коментар
10.02.2022 13:10 Відповісти
А бути в першу чергу порядною людиною- не навчив ні папа Саша-ні мама Ріма!
показати весь коментар
10.02.2022 13:15 Відповісти
У них - это норма жизни. Но кто бы там чего не говорил, татко с ленчиком были против вавыного восхождения на трон, бо знают его как облупленного.
показати весь коментар
10.02.2022 13:20 Відповісти
Коли мосейчук працювала на 5 каналі і брала інтерв'ю в Якова Довблайха, він їй сказав, що жити треба так, щоб єврею було добре. - От вони так і живуть.
показати весь коментар
10.02.2022 19:27 Відповісти
Дов Блайха.
показати весь коментар
10.02.2022 19:29 Відповісти
Андрей Елдак
показати весь коментар
10.02.2022 13:23 Відповісти
Кокс это тоже здоровое питание.изготавливается из листьев коки,все натуральное и очень полезное.
показати весь коментар
10.02.2022 13:34 Відповісти
это когда он к ней подкатывал,водка не брала
показати весь коментар
10.02.2022 14:25 Відповісти

показати весь коментар
10.02.2022 13:11 Відповісти
Шаурма, шашлики, бургери, алкоголь, кокс...
показати весь коментар
10.02.2022 13:14 Відповісти
+ дыбильные зашквары , как следствие воздействя на организм, начиная от холестерина канцерогенами и заканчивая коксом.
показати весь коментар
10.02.2022 13:18 Відповісти
Що, вже обоє почали курити і нюхати?
показати весь коментар
10.02.2022 13:11 Відповісти
показати весь коментар
10.02.2022 13:12 Відповісти
Нет слов, одни маты.
показати весь коментар
10.02.2022 13:11 Відповісти
показати весь коментар
10.02.2022 13:11 Відповісти
Я ее пост не читал и читать не буду, но вопрос к тем прочитал: там есть про скумбрию?
показати весь коментар
10.02.2022 13:12 Відповісти
Там есть про дебила крейду гибсона.
Не веришь?
Сам прочитай.
показати весь коментар
10.02.2022 13:15 Відповісти
максимка, а там без тебя, ********, никак?
показати весь коментар
10.02.2022 14:19 Відповісти
Да, Ленка сказала, что рыбу не любит..воду надо пить почаще))) у них там во власти крыша сьезжает наглухо)) Рева( петин министр соцполитики)) заявлял, что пенсионеры хлеба много едят, эта воду рекомендует пить и побольше, бо похудеть ей надо)))
показати весь коментар
10.02.2022 13:56 Відповісти
ну на хлебе таки лучше чем на воде,или не???)
показати весь коментар
10.02.2022 14:22 Відповісти
Ну выбор так себе)) без воды и хлеб не полезет..придем к консенсусу- хлеб и вода- наше все)))
показати весь коментар
10.02.2022 14:53 Відповісти
До скумбрії по 8?
показати весь коментар
10.02.2022 13:12 Відповісти
Лучше бы вы, дебилы, думать научились и связанно выражать свои мысли. Бо бред , который несет зеленский, ни один переводчик не осилит
показати весь коментар
10.02.2022 13:12 Відповісти
показати весь коментар
10.02.2022 13:12 Відповісти
Тут війна поряд, а вони про спорт та харчування.
Вони там всі щось курять?
показати весь коментар
10.02.2022 13:12 Відповісти
Правильно.
Не ешь, не мойся, не дыши.
показати весь коментар
10.02.2022 13:17 Відповісти
ну, зачем тебе подмываться? А сруский дух?
показати весь коментар
10.02.2022 14:20 Відповісти
активнее, граждане, приучайте друг друга. Чем быстрее приучитесь, тем лучше.
показати весь коментар
10.02.2022 13:12 Відповісти
Оно и видно...морда у осла уже скоро в кадр помещаться не будет...здорово жрет сволочь...
показати весь коментар
10.02.2022 13:13 Відповісти
За двох.
показати весь коментар
10.02.2022 15:44 Відповісти
а надо бы, взаимно, до умения пользоваться мозгами
показати весь коментар
10.02.2022 13:14 Відповісти
Правильное питание... То-та я смотрю . шо морди стали ширшi, чим довшi.
показати весь коментар
10.02.2022 13:14 Відповісти
Цуцик...
показати весь коментар
10.02.2022 13:14 Відповісти
Фаст фуд и люлякебаб, вроде как не очень здоровое питание
показати весь коментар
10.02.2022 13:16 Відповісти
Гарний апетит має чмо після скумбрії)
показати весь коментар
10.02.2022 15:29 Відповісти
она ему мороженную скумбрию за 8грн, а он ей кардионагрузки через вдыхание "ангельского талька"?
показати весь коментар
10.02.2022 13:19 Відповісти
да хоть к лотку его приучай, а он тебя - к кормежке по первому лаю. всем покер, лишь бы вы оба и все ваше кодло исчезло куда-нибудь
показати весь коментар
10.02.2022 13:21 Відповісти
Ленка видать жопу на скумбрии отъела, теперь нужно в спортзал
показати весь коментар
10.02.2022 13:22 Відповісти
"ПРИУЧАЕТ", как собаку.
И не дорого. Всего то по 8 гр. за 1 кило.
показати весь коментар
10.02.2022 13:24 Відповісти
показати весь коментар
10.02.2022 13:27 Відповісти
показати весь коментар
10.02.2022 13:38 Відповісти
Ленка, лови пока дают и хорош здесь опять трындеть про своего нарика-физкультурника.
показати весь коментар
10.02.2022 13:25 Відповісти
Все время жрет
показати весь коментар
10.02.2022 13:28 Відповісти
жирок для отсидки копят..)))
показати весь коментар
10.02.2022 13:33 Відповісти
А попробовать приучиться не врать людям в глаза, а после того, как поймали на враньё и на зашкварах, покаяться и исчезнуть, слабо
показати весь коментар
10.02.2022 13:28 Відповісти
?
показати весь коментар
10.02.2022 13:29 Відповісти
а должны приучаться оба ложиться в 22-00, когда выключают свет; и вставать в 6-00 по свистку...)))
показати весь коментар
10.02.2022 13:32 Відповісти
До тюремної баланди його привчай! йому це як ніколи знадобиться на наступні років 200!Максимум через 2 роки вже, якщо не раніше. І себе до баланди привчай-пам'ятаємо твої пости!
показати весь коментар
10.02.2022 13:39 Відповісти
Помітно, що ЗЕ наїв пику. На здоровому харчуванні ?
показати весь коментар
10.02.2022 13:42 Відповісти
Це стрес.
показати весь коментар
10.02.2022 13:50 Відповісти
Краще б відправила свого муженька в наркологічний диспансер ...
показати весь коментар
10.02.2022 13:43 Відповісти
Вам би обом книжки почати читати, шкільну програму хоча б
показати весь коментар
10.02.2022 13:54 Відповісти
краще до лотка привчи, цього пісюнькового злодія.
показати весь коментар
10.02.2022 14:00 Відповісти
Давненько не вылазило.
показати весь коментар
10.02.2022 14:16 Відповісти
Вона йому жарить скумбрію по 8 грн, а він жарить її - замєчательно виходіт
показати весь коментар
10.02.2022 14:18 Відповісти
да идите вы ***** всем семейством
показати весь коментар
10.02.2022 14:19 Відповісти
Ты, Ленка, его к земле приучай лучше, недолго осталось
показати весь коментар
10.02.2022 14:22 Відповісти
Є дуже хороша диєтична приправа "Новачок" заправ нею скумбрію на вечерю. Сподобається не тільки вам, а і Єрмакуякщо устигните його пригостити.
показати весь коментар
10.02.2022 14:32 Відповісти
Є навіть відео цього привчання! )
https://www.youtube.com/watch?v=esGcXy5lAGA
показати весь коментар
10.02.2022 15:00 Відповісти
Кухарям, які готують цим покидькам-гурманам їду не позаздриш. Постійно несуть якусь хрінь, як сплять, сруть, жруть, відриваються в закордонних вояжах і все це за рахунок платників податків, але то таке... Нарід схаває і навіть просльозиться від їхнього скиглення.
показати весь коментар
10.02.2022 15:27 Відповісти
скумбрию жрут, по 8 грн. которая.
показати весь коментар
10.02.2022 15:33 Відповісти
Ну, харчювання - понятно. Ооочень ,,вовремя" с такими ценами. А шо эта скумбрия за 3 года правления своего ЗЕчма сделала для страны именно как ,,первая леди"? А? Не слышууу
показати весь коментар
10.02.2022 16:31 Відповісти
А шоколад ROSHEN, или у вас аллергия на него ?
показати весь коментар
10.02.2022 20:39 Відповісти
Завали лицо мразь.
В кривбассе тебе бы по другому росказали
показати весь коментар
21.05.2022 13:22 Відповісти
 
 