Дані розвідки про скупчення військ РФ на кордонах з Україною залишаються "похмурими", - Джонсон

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон попередив, що ставки залишаються дуже високими на тлі побоювання щодо російського вторгнення в Україну, і попередив, що найближчі кілька днів, ймовірно, є "найнебезпечнішим моментом".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП", про це Джонсон сказав під час візиту до штаб-квартири НАТО в Брюсселі.

"Я не думаю, що рішення вже було ухвалене (Путіним. - Ред.). Але це не означає неможливість того, що щось абсолютно катастрофічне справді не відбудеться дуже скоро", - зазначив британський прем'єр.

За його словами, дані розвідки щодо російської загрози Україні залишаються "похмурими", адже на кордонах України скупчено величезну кількість тактичних батальйонних груп - "70 чи навіть більше".

"Це, мабуть, найнебезпечніший момент у найбільшій кризі безпеки, з якою Європа зіткнулася за десятиліття. ... Комбінація санкцій з військовою рішучістю плюс дипломатія - це те, що ми вважаємо правильним", - наголосив Джонсон.

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