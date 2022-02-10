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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Дані розвідки про скупчення військ РФ на кордонах з Україною залишаються "похмурими", - Джонсон

Дані розвідки про скупчення військ РФ на кордонах з Україною залишаються

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон попередив, що ставки залишаються дуже високими на тлі побоювання щодо російського вторгнення в Україну, і попередив, що найближчі кілька днів, ймовірно, є "найнебезпечнішим моментом".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП", про це Джонсон сказав під час візиту до штаб-квартири НАТО в Брюсселі.

"Я не думаю, що рішення вже було ухвалене (Путіним.  - Ред.). Але це не означає неможливість того, що щось абсолютно катастрофічне справді не відбудеться дуже скоро", - зазначив британський прем'єр.

За його словами, дані розвідки щодо російської загрози Україні залишаються "похмурими", адже на кордонах України скупчено величезну кількість тактичних батальйонних груп - "70 чи навіть більше".

"Це, мабуть, найнебезпечніший момент у найбільшій кризі безпеки, з якою Європа зіткнулася за десятиліття. ... Комбінація санкцій з військовою рішучістю плюс дипломатія - це те, що ми вважаємо правильним", - наголосив Джонсон.

Читайте: 10 лютого Джонсон відвідає Польщу для обговорення ситуації довкола України

Автор: 

росія (66502) Джонсон Борис (584)


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Най нападають, все рівно помремо, краще вже в полі, ніж від раку в ліжку
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10.02.2022 13:12 Відповісти
А если мы победим, то расея будет нашим вассалом и до конца веков будет платить нам дань!!!
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10.02.2022 13:30 Відповісти
китайці свої 50% не віддадут !
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10.02.2022 13:58 Відповісти
а молодежь??
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10.02.2022 21:34 Відповісти
Зараз вискочить Зеленько і скаже що не все так погано...
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10.02.2022 13:33 Відповісти
Степень мрачности?
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10.02.2022 13:52 Відповісти
Мрачно будущее условного "бурята" при вторжении в Украину. Почему то все забывают про "ванек",которые будут сдыхать неизвестно из-за чего. Ну,то есть,по приказу шойгу
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10.02.2022 13:55 Відповісти
Ну за-то у нас в ОП убаюкивают народ колыбельными видосами с песнопением - вАйны не будет!! типа я уже договорился с Куйлом и все нац. интересы Украины сдал с потрохами - как меня и просили в кремле...
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10.02.2022 13:58 Відповісти
 
 