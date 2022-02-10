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Новини
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Державний телеканал ДОМ доплатив колишньому власнику "Зе Медіа" ще 11 млн грн за шоу з Пальчевським

Державний телеканал ДОМ доплатив колишньому власнику

Державний телеканал ДОМ 7 лютого підписав другий контракт на 11,6 млн грн з компанією "Імажинаріум" колишнього власника "Зе Медіа" на виробництво 16 випусків шоу з політиком Андрієм Пальчевським.


Копію контракту оприлюднено в системі Prozorro. 


Це вже другий контракт держканалу з фірмою "Імажинаріум" на виробництво шоу "Про життя з Андрієм Пальчевським". Перший договір на 12 млн грн був підписаний 13 грудня 2021 року. Той перший договір передбачав розробку проєкту шоу та написання сценаріїв. 


Другий договір від 7 лютого 2022 року передбачає запис 16 випусків та їхній монтаж. Вартість зйомок та монтажу однієї передачі з Пальчевським хронометражем 45 хв становить 727 тис. грн.
ТОВ "Імажинаріум" створено у жовтні 2021 року, за 2 місяці до контракту з каналом ДОМ.
За даними платформи YouControl, керівником цієї компанії є Володимир Татаренко – колишній директор ТОВ "Зе Медіа", яке проводило опитування "5 питань від Президента" та займалося рекламою виборчої кампанії "Слуги Народу". 

Нагадаємо, видатки державного бюджету на утримання телеканалу "ДОМ" та UATV у грудні 2021 року становили 533 млн грн.

Автор: 

телебачення (1175) Пальчевський Андрій (38)


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Топ коментарі
+10
Нормально так "мальчік с Пальчік" баночку Зє!сечі продав!
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10.02.2022 13:14 Відповісти
+6
так сразу бы деньги на счет фсб отправляли.
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10.02.2022 13:12 Відповісти
+5
Гундос пристроїв всіх маланців, щоб качати гроші із бюджету, який ніби мав йти для тупого наріду 73%.
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10.02.2022 13:13 Відповісти
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так сразу бы деньги на счет фсб отправляли.
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10.02.2022 13:12 Відповісти
Гундос пристроїв всіх маланців, щоб качати гроші із бюджету, який ніби мав йти для тупого наріду 73%.
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10.02.2022 13:13 Відповісти
изо всех сил старается поднять рейтинг
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10.02.2022 13:41 Відповісти
тупая кормушка для своих))
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10.02.2022 13:14 Відповісти
Нормально так "мальчік с Пальчік" баночку Зє!сечі продав!
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10.02.2022 13:14 Відповісти
Анализы то лейтенант Бакланов с СБУ искал....но Пальчевский хорошо спрятал компромат на Зе мерзавца.
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10.02.2022 13:19 Відповісти
я даже не знал что есть такой канал...
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10.02.2022 13:16 Відповісти
тридвараси!
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10.02.2022 13:17 Відповісти
распил денег налогоплательщиков на Шоу с канала Помойки!
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10.02.2022 13:18 Відповісти
чому я не проти аби кацапи вже відкрито поперли?
от саме тому:
1. треба вже поставити крапку у відносинах з кацапнею;
2. країна нарешті має визначитись чи це Україна чи малоросія/усср;
3. аби розібратися нарешті з усією зеленською, опзжопівською, нашівською, шарійовською, комуністичною наволоччю. остаточно.
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10.02.2022 13:19 Відповісти
Вот так становятся миллионерами
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10.02.2022 13:20 Відповісти
Стоимость съемок и монтажа составляет 727 тыс. грн.

за что такие бабки, щас есть блогеры которые снимают не хуже ихнего продакшена. тупой распил
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10.02.2022 13:21 Відповісти
То они скромничают. Уже на 16 выпусков этого дерьмеца потратили почти 22 ляма.
Получается в два раза дороже.
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10.02.2022 13:51 Відповісти
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІМАЖИНАРІУМ"
Власники https://opendatabot.ua/p/7HGM533 Татаренко Володимир Сергійович засновник 300 000 грн. (100%)
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10.02.2022 14:21 Відповісти
Татаренко Володимир Сергійович, кандидат №17 в міськраду м.Броварів дата подачі доків до ЦВК 26 вересня 2020 місце роботи ТОВ ЗЕ МЕДІА
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10.02.2022 14:26 Відповісти
https://www.cvk.gov.ua/pls/vm2020/pvm056pid102=1554pf7691=64214pt001f01=695rej=0pt00_t001f01=695.html#362 ссылка на выбор
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10.02.2022 14:47 Відповісти
Тупо пи..ят бюджетные деньги через бывшего своего сотрудника
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10.02.2022 14:30 Відповісти
Я не подписывался платить за эту очередную медиапомойку с выступающим агентом ФСБ.

Позор Зе и Ко !!!!

На выборах мест Вам не видеть в парламенте, как своего о4..ка.

Героям Слава!!! Слава Украине!!!
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10.02.2022 14:40 Відповісти
Чому ця зешобла викидає і мої також гроші на всіляке лайно типу цього Пальчевського????!!!
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10.02.2022 15:06 Відповісти
тому що може.
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10.02.2022 15:13 Відповісти
Шукав в Українському словнику слово ДОМ і не знайшов. Хто знає що це за абревіатура?
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10.02.2022 15:22 Відповісти
За кошти украінських платників податків які утримують антиукраінський "дом" з агентом кремля Пальчевським ,ось такі "державники".
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10.02.2022 15:23 Відповісти
 
 