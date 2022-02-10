Державний телеканал ДОМ доплатив колишньому власнику "Зе Медіа" ще 11 млн грн за шоу з Пальчевським
Державний телеканал ДОМ 7 лютого підписав другий контракт на 11,6 млн грн з компанією "Імажинаріум" колишнього власника "Зе Медіа" на виробництво 16 випусків шоу з політиком Андрієм Пальчевським.
Копію контракту оприлюднено в системі Prozorro.
Це вже другий контракт держканалу з фірмою "Імажинаріум" на виробництво шоу "Про життя з Андрієм Пальчевським". Перший договір на 12 млн грн був підписаний 13 грудня 2021 року. Той перший договір передбачав розробку проєкту шоу та написання сценаріїв.
Другий договір від 7 лютого 2022 року передбачає запис 16 випусків та їхній монтаж. Вартість зйомок та монтажу однієї передачі з Пальчевським хронометражем 45 хв становить 727 тис. грн.
ТОВ "Імажинаріум" створено у жовтні 2021 року, за 2 місяці до контракту з каналом ДОМ.
За даними платформи YouControl, керівником цієї компанії є Володимир Татаренко – колишній директор ТОВ "Зе Медіа", яке проводило опитування "5 питань від Президента" та займалося рекламою виборчої кампанії "Слуги Народу".
Нагадаємо, видатки державного бюджету на утримання телеканалу "ДОМ" та UATV у грудні 2021 року становили 533 млн грн.
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от саме тому:
1. треба вже поставити крапку у відносинах з кацапнею;
2. країна нарешті має визначитись чи це Україна чи малоросія/усср;
3. аби розібратися нарешті з усією зеленською, опзжопівською, нашівською, шарійовською, комуністичною наволоччю. остаточно.
за что такие бабки, щас есть блогеры которые снимают не хуже ихнего продакшена. тупой распил
Получается в два раза дороже.
Власники https://opendatabot.ua/p/7HGM533 Татаренко Володимир Сергійович засновник 300 000 грн. (100%)
Позор Зе и Ко !!!!
На выборах мест Вам не видеть в парламенте, как своего о4..ка.
Героям Слава!!! Слава Украине!!!