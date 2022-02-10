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Лавров заявив, що Захід використовує Зеленського як інструмент, щоб вивести РФ із рівноваги

Лавров заявив, що Захід використовує Зеленського як інструмент, щоб вивести РФ із рівноваги

Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що президент України Володимир Зеленський, ймовірно, потрібен Заходу як інструмент, щоб виводити РФ із стану рівноваги

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ, про це російський міністр заявив під час брифінгу.

"Президент Зеленський закликає не панікувати. Але, мабуть, нашим західним колегам президент Зеленський потрібен лише як інструмент для того, щоб виводити Росію зі стану рівноваги, і нікого не цікавить, що він там думає і які негативні наслідки від цієї істерики несе українська економіка і український бюджет, як інвестиції біжать з України через всі ці схлипування і голосіння, коли евакуюються співробітники посольств, коли громадяни англосаксонських країни закликаються до того, щоб скоріше з України виїхати", - сказав він.

Нагадаємо, раніше Лавров заявив, що Москва може порадити неосновному персоналу російських дипмісій в Україні на якийсь час повернутися в РФ після евакуації дипломатів США, Великобританії та інших країн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лавров про обговорення питання України з Трасс: "Розмова німого з глухим"

Зеленський Володимир (24595) Лавров Сергій (1616)


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Топ коментарі
+10
Да ты вообще по жизни неуравновешенная лошадь!
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10.02.2022 13:15 Відповісти
+10
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10.02.2022 13:30 Відповісти
+7
Гондона наслухався? Він уже вибрав твоїми руками Зєєєлю, не наївся?
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10.02.2022 13:18 Відповісти
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Да ты вообще по жизни неуравновешенная лошадь!
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10.02.2022 13:15 Відповісти
Вынесут вас а не выведут ...при чём ногами вперёд ...
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10.02.2022 13:16 Відповісти
Инструмент довольно паршивенький...
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10.02.2022 13:16 Відповісти
прикрыл)

Украине уже вообще давно не нужен президент как институт, еще ющ угробил саму идею президентства.
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10.02.2022 13:16 Відповісти
Гондона наслухався? Він уже вибрав твоїми руками Зєєєлю, не наївся?
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10.02.2022 13:18 Відповісти
Радійте, якби був Порошенко, то вас би може вже й не було!
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10.02.2022 13:16 Відповісти
"Жму руку. Обнимаю"
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10.02.2022 13:22 Відповісти
Ви програму "Пародист" у свій телефон ще не завантажили?
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10.02.2022 13:33 Відповісти
Зеленский красава ! А красавица наша !
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10.02.2022 13:17 Відповісти
Дикая лошадь что ж сказать
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10.02.2022 13:18 Відповісти
Нет коняка, тебя просто бомбит, что всем насрать, на твое имперское вяличие.
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10.02.2022 13:19 Відповісти
Та он уже всех нас из равновесия вывел.
Достаточно комменты почитать.
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10.02.2022 13:20 Відповісти
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10.02.2022 13:26 Відповісти
100%
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10.02.2022 13:54 Відповісти
куда цыгане смотрят?.. лошадь охеревшая в прес-конференциях участвует..
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10.02.2022 13:20 Відповісти
У Криму теж захід вивів з рівноваги? Як такого падла земля носить? 😡
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10.02.2022 13:20 Відповісти
Лавров порівняв Росію з глухонімим ,отже робіть висновки,вони не договороздатні.Санкції потрібно застосовувати завчасно ,що б вони відчули їх іншими органами!
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10.02.2022 13:22 Відповісти
Ну да ж "майже весь хлам" вже зібрано. Пора вже виходити з рівноваги дбл блд
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10.02.2022 13:26 Відповісти
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10.02.2022 13:30 Відповісти
Кацап: - Держите меня семеро!!!
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10.02.2022 13:34 Відповісти
А ПОТОМ БУДЕТ БРОСОК !)
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10.02.2022 13:36 Відповісти
Из лаптестана инвестиции тоже бегут и что? Может лучше о своих проблемах думать?😁
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10.02.2022 13:46 Відповісти
Пацталом!!!
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10.02.2022 13:51 Відповісти
Захід використовує Зеленського як інструмент, щоб вивести РФ із рівноваги.
І саме з цієї причини ВАЗІленський і запоребрик дуетом, в унісон, звинувачують Захід в нагнітанні обстановки.
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10.02.2022 13:51 Відповісти
Сталин, в 41 году тоже просил не создавать панику, гитлер не нападет. А потом на неделю речь отобрало.
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10.02.2022 14:05 Відповісти
А потом на неделю речь отобрало. -- скоріше за все, це легенда.
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10.02.2022 14:53 Відповісти
А песню помнишь, Киев бомбили, нам объявили, что началася война.
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10.02.2022 15:15 Відповісти
пісня "Вставай страна огромная..." написана чи то у 39-у чи 40-у році. А не восени-зимою 41-го.
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10.02.2022 16:56 Відповісти
скорее - нечего было сказать.
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10.02.2022 15:22 Відповісти
пишуть, був журнал відвідувань на дачі - безкінечний потік керівників майже цілодобово.
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10.02.2022 16:58 Відповісти
англосакси, англосакси, англосакси, ко-ко-ко!111
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10.02.2022 14:06 Відповісти
Клоун виводить з рівноваги?
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10.02.2022 14:39 Відповісти
Даже свинособак от него колбасит. Моща! Хрипато-гнусавая
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10.02.2022 14:42 Відповісти
"...як інструмент, щоб виводити РФ із стану рівноваги"
вот щас я не понял...
это он сказал что они сильно возбуждаются на нашого осла?
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10.02.2022 14:41 Відповісти
В чем-то лаптестан даде прав... Зеля - та ещё черная метка
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10.02.2022 14:41 Відповісти
Він не тільки вивів з рівноваги ************ але і рошеномертвичуків...
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10.02.2022 15:13 Відповісти
...Смешались в кучу кони, люди...
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10.02.2022 15:44 Відповісти
 
 