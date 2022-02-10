Лавров заявив, що Захід використовує Зеленського як інструмент, щоб вивести РФ із рівноваги

Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що президент України Володимир Зеленський, ймовірно, потрібен Заходу як інструмент, щоб виводити РФ із стану рівноваги

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ, про це російський міністр заявив під час брифінгу.

"Президент Зеленський закликає не панікувати. Але, мабуть, нашим західним колегам президент Зеленський потрібен лише як інструмент для того, щоб виводити Росію зі стану рівноваги, і нікого не цікавить, що він там думає і які негативні наслідки від цієї істерики несе українська економіка і український бюджет, як інвестиції біжать з України через всі ці схлипування і голосіння, коли евакуюються співробітники посольств, коли громадяни англосаксонських країни закликаються до того, щоб скоріше з України виїхати", - сказав він.

Нагадаємо, раніше Лавров заявив, що Москва може порадити неосновному персоналу російських дипмісій в Україні на якийсь час повернутися в РФ після евакуації дипломатів США, Великобританії та інших країн.

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