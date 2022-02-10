Держдума РФ планує розглянути проєкт звернення до Путіна щодо "визнання "ЛДНР" наступного тижня

Проєкт звернення до президента РФ Володимира Путіна про визнання "ЛДНР" планують розглянути на початку наступного тижня на Раді Держдуми.

Про це заявив лідер КПРФ Генадій Зюганов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РИА Новости".

"Наразі збираються на початку наступного тижня розглядати. Спочатку на Раді в Думі, мабуть, зберуться лідери, обговорять, потім уже розглядатимемо безпосередньо на комітетах і далі відповідно до протоколу", - сказав він.

Нагадаємо, раніше до Державної думи РФ внесли проєкт звернення до президента Володимира Путіна з проханням визнати так звані Донецьку і Луганську "народні республіки".

Документ подали депутати від Комуністичної партії РФ.

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