Держдума РФ планує розглянути проєкт звернення до Путіна щодо "визнання "ЛДНР" наступного тижня
Проєкт звернення до президента РФ Володимира Путіна про визнання "ЛДНР" планують розглянути на початку наступного тижня на Раді Держдуми.
Про це заявив лідер КПРФ Генадій Зюганов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РИА Новости".
"Наразі збираються на початку наступного тижня розглядати. Спочатку на Раді в Думі, мабуть, зберуться лідери, обговорять, потім уже розглядатимемо безпосередньо на комітетах і далі відповідно до протоколу", - сказав він.
Нагадаємо, раніше до Державної думи РФ внесли проєкт звернення до президента Володимира Путіна з проханням визнати так звані Донецьку і Луганську "народні республіки".
Документ подали депутати від Комуністичної партії РФ.
Топ коментарі
+32 Наглая Морда
показати весь коментар10.02.2022 13:24 Відповісти Посилання
+27 Иван Иван #488996
показати весь коментар10.02.2022 13:23 Відповісти Посилання
+18 Гельдрих
показати весь коментар10.02.2022 13:29 Відповісти Посилання
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верещучка вчера заявила что "нам надо начинать признавать дипломы выданные лнр и днр"
МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Председатель ЛДПР и депутат Госдумы Владимир Жириновский доставлен в Центральную клиническую больницу (ЦКБ) в Москве. Состояние 75-летнего политика оценивается как тяжелое, сообщил ТАСС в среду источник в политических кругах.
"Ну и что"??
Независимость Южной Осетии признают Венесуэла[23][24], Науру, Никарагуа[25], Россия[26] и Сирия[27].
У нас этот фразиологизм звучит по-другому: «обезьяна с гранатой».
РосСМИ сообщили о госпитализации Жириновского в тяжелом состоянии
оно должно жить долго-долго...лежать в говне,обоссаным,молить о смерти,но продолжать жить!
Приходит сын к отцу и говорит:
- Папа, я гей!
- Что?
- Ну пап, я как Элтон Джон, - гей!
- Подожди, сынок. У тебя что, 100500 миллионов денег на счету?
- Нет
- Ты всемирно известный музыкант?
- Нет
- У тебя крутой дом, тачка, вся херня?
- Нет..
- Ну так ты ***** гнойный, какой нахер ГЕЙ?????
признаете ОРДЛО с тем же успехом.
Да даже если вы признаете их частью рф,что это изменит.Мяса станет чуть больше.
И присоединить не забудьте, чтобы и подростки из ЛНР и ДНР получали реальные тюремные сроки за мыслепреступление, как подростки в РФ.
"В Канске суд огласил приговор подросткам, которые хотели взорвать здание ФСБ в игре Minecraft. Как пишет в Twitter глава ассоциации «Агора» Павел Чиков, двое несовершеннолетних фигурантов дела приговорены к трем и четырем годам лишения свободы условно, тогда как гособвинение просило приговорить их к 6 годам и 6 месяцам и 6 годам и 5 месяцам воспитательной колонии.
Старшего фигуранта - Никиту Уварова - суд признал виновным по статье 205.3 УК РФ («Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности») и приговорил его к 5 годам лишения свободы с и штрафу в 30 тыс. рублей. Гособвинение требовало для Уварова 9 лет лишения свободы.
Сам молодой человек в последнем слове заявлял, что он не террорист. «И я просто хотел бы доучиться, получить образование и уехать куда-нибудь далеко отсюда, чтобы никого здесь из спецслужб не нервировать и самому не нервничать, и стать каким-нибудь фрилансером или еще кем-нибудь по специальности. Прошу суд дать мне это сделать», - говорил юноша.
Уваров и двое его приятелей были задержаны в ноябре 2020 года. Подростки расклеивали листовки в поддержку аспиранта МГУ Азата Мифтахова. В изъятых у них телефонах силовики обнаружили переписку, в которой подростки обсуждали, как хотели взорвать здание ФСБ в Minecraft. "
https://www.znak.com/2022-02-10/v_kanske_podrostok_poluchil_5_let_kolonii_po_delu_o_podryve_fsb_v_minecraft
В компьютерной игре Лубянку они взорвать хотели, Карл, в компьютерной игре.
А срок то получили в реале.
Содержать созданные анклавы все труднее и труднее, т.к. экономика не справляется. Время работает против Уйлостана. Еще пару лет, и заработки в Украине будут выше, чем в наРФии. Уровень жизни выше и как пропагандонам после этого рассказывать про ужасы Хунты своему элехторату, находящемуся 8 лет под санкциями и при пустых холодильниках и украденном Крыме.
Конечно развал неизбежен, как и возврат Крыма.
Поэтому это лебединая песня Уйла - сунуться в Украину. Наша задача выдержать удар и перебить хребет рашистам. С помощью Запада это вполне реально! Слава Украине!
В Украине подобный сайт тоже пытались организовать лет 15 назад. Сайт нихрена не прижился. И не сказать бы что в стране нету достижений. Но видимо никому не охота бесплатно тратить время на их поиск. А может и не интересно о них читать.
Вот есть хоть что то достойное, чтобы было мировым брендом и ассоциировалось с этим сборищем народов на территории под нынешним названием Россия.
Кстати, в таблице Менделеева, немало элементов открыто в РФ и Россией названы (например номер 115 Московий, или 114 Флеровий, 118 Оганессон), при том некоторые уже после 2000 года.
А Россия с чем ассоциируется в мире? Вопрос понятен? Ну не быстрыми же нейтронами и московиями.
Где это видано! Украинцы едят гречку а мы ее не едим ОНИ ЕЕ У НАС УКРАЛИ!!!
Вас худших из худших там пропагандонов запустии на ЦН?
Нашел, что сравнивать. Приденстровье, Абхазия, Осетия и Новотсоссия...
Ваши пенсы уже давно сравнили и выбирают жить в старости как раз в Болгарии, в Прибалтике и Югославии, а не в паРашке, или горячих точках, где появилс рузьке "мир"!
В Чехії так само. Карлові Вари, Прага - все москалі скуповують. Ціна на нерухомість за 2 роки чуть не в два рази злетіли.
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+ и болгария тоже ... цены дармовые на дома и квартиры.... бери как говорят...не хочу!они везде по евросоюзу покупают недвижимость...и греция, испания... особенно этим занимаются москвичи...цены в москве на квартиры и аренту косимические .... цена на однушку в москве как в европе целый виллу купить можно.. москвичи сами про это и говорят. что здают в москве в аренду квартиры и на эти заработанные денежки покупают недвижимость в европе...
После опыта Афганистана - что то не верится.
Год назад тоже никто не верил. Дорогу осилит идущий.
Вы думаете Путину нах нужно это ОРДЛО?
Признают -вводят свои войска.
А мы что?? смотрим и курим бамбук????