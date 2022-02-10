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Новини
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НАТО вивчає можливість розміщення бойових груп у районі Чорного моря, - Столтенберг

НАТО вивчає можливість розміщення бойових груп у районі Чорного моря, - Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що альянс розглядає можливість розміщення своїх військ у Румунії в районі Чорного моря.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють росЗМІ.

"Ми зараз вивчаємо можливість довгострокової присутності на південному сході альянсу. Зараз у нас є бойові групи у країнах Балтії та Польщі. Ми вивчаємо можливість розміщення аналогічних груп у районі Чорного моря у Румунії", - сказав генсек.

Напередодні Румунські та американські пілоти анонсували спільні навчання для підвищення взаємодії між союзниками НАТО. Основною метою спільних навчань було названо підвищення оперативної взаємодії між союзниками з НАТО.

8 лютого понад 100 американських військовослужбовців прибули до Румунії, щоб підготувати розміщення контингенту військ, який США планують розквартувати у країні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посилення східного флангу НАТО: до Румунії прибула перша сотня солдатів США

Минулого тижня прессекретар Пентагону Джон Кірбі заявив, що близько тисячі американських військових буде перекинуто до Румунії з Німеччини в рамках зміцнення позицій НАТО на східному фланзі.

НАТО (6641) Румунія (1206) Чорне море (1679) Столтенберг Єнс (1596)


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Топ коментарі
+11
Поки ви вивчаєте, то коцапи вже розміщуються.
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10.02.2022 13:24 Відповісти
+7
да,нет худа без добра - неожиданный дерзкий выбеон казластанцев сделал защиту Украины альфой и омегой существования Западной цивилизации в современном её виде..
и пусть никого не вводят в заблуждение слова о том,что никто войска не пошлёт и т.д. - никто уже спуску оухевшей помойке не даст..
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10.02.2022 13:54 Відповісти
+6
Потрібно просто діяти,менше слів більше дії бо сам Лавров сказав ,що Росія глухоніма.
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10.02.2022 13:31 Відповісти
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Поки ви вивчаєте, то коцапи вже розміщуються.
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10.02.2022 13:24 Відповісти
паРаша вішла из равновесия..
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10.02.2022 13:29 Відповісти
Потрібно просто діяти,менше слів більше дії бо сам Лавров сказав ,що Росія глухоніма.
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10.02.2022 13:31 Відповісти
Головна точка - район острова Зміїний Він контролює всю акваторію північного заходу Чорного моря
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10.02.2022 13:32 Відповісти
И В АЗОВСКОЕ МОЖНО С БЕРЕГА ЗАВЕЗТИ КАТЕРА !!!
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10.02.2022 13:33 Відповісти
Посыл ясен: просто так уже Хло не сможет терзать Украину .. НАТО - респект!
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10.02.2022 13:42 Відповісти
да,нет худа без добра - неожиданный дерзкий выбеон казластанцев сделал защиту Украины альфой и омегой существования Западной цивилизации в современном её виде..
и пусть никого не вводят в заблуждение слова о том,что никто войска не пошлёт и т.д. - никто уже спуску оухевшей помойке не даст..
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10.02.2022 13:54 Відповісти
Мы сейчас изучаем возможность долгосрочного присутствия на юго-востоке альянса

юююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю

А вот это уже не учения,которые надо заканчивать 18го.
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10.02.2022 14:05 Відповісти
Не с теми игроками путин пытается играть в чапаева.
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10.02.2022 14:06 Відповісти
Если путин решил оставить рф без флота в Чёрном и Средиземном море,то пусть начинает.
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10.02.2022 14:11 Відповісти
Боевые группы НАТО в районе Чёрного моря Украине до жопы. Лучше бы Столтенберг изучил бы позицию Венгрии, ФРГ, Италии да и Франции в отношении военной помощи вооружениям и перспектив вступления Украины в Альянс. А то оно как-то "вечным стремящимся" не комильфо.
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10.02.2022 14:23 Відповісти
форум идиотов -войну хотите,нато не поможет,афган они просрали ,впрочем и остальное прострут..
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10.02.2022 15:22 Відповісти
ну так вали на хер... чё сюда влез козломордый?
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10.02.2022 17:20 Відповісти
у тебя шавки, забыл спросить.
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14.02.2022 14:13 Відповісти
моя "шавка" в твой рот не влезет....
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18.02.2022 21:45 Відповісти
а можно в Одессе? отдаю свою дачу!!!!!!!!
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10.02.2022 17:19 Відповісти
так і має бути! все-таки вони також підписували Будапештський меморандум.
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11.02.2022 12:29 Відповісти
цілком нормальна реакція! треба діяти за Будапештом
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11.02.2022 13:36 Відповісти
єдиний вихід з цієї ситуації - робота у будапештському форматі. ніякого мінська!
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11.02.2022 13:43 Відповісти
тут немає що думати. треба дослухатися до Тимошенко працювати за Будапештом!
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11.02.2022 13:56 Відповісти
 
 