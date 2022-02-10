НАТО вивчає можливість розміщення бойових груп у районі Чорного моря, - Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що альянс розглядає можливість розміщення своїх військ у Румунії в районі Чорного моря.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють росЗМІ.

"Ми зараз вивчаємо можливість довгострокової присутності на південному сході альянсу. Зараз у нас є бойові групи у країнах Балтії та Польщі. Ми вивчаємо можливість розміщення аналогічних груп у районі Чорного моря у Румунії", - сказав генсек.

Напередодні Румунські та американські пілоти анонсували спільні навчання для підвищення взаємодії між союзниками НАТО. Основною метою спільних навчань було названо підвищення оперативної взаємодії між союзниками з НАТО.

8 лютого понад 100 американських військовослужбовців прибули до Румунії, щоб підготувати розміщення контингенту військ, який США планують розквартувати у країні.

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Минулого тижня прессекретар Пентагону Джон Кірбі заявив, що близько тисячі американських військових буде перекинуто до Румунії з Німеччини в рамках зміцнення позицій НАТО на східному фланзі.