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Новини Коронавірус і карантин
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COVID-19 навіть у легкій формі підвищує ризик серцево-судинних захворювань, - дослідження американських медиків. ІНФОГРАФІКА

COVID-19 навіть у легкій формі підвищує ризик серцево-судинних захворювань, - дослідження американських медиків. ІНФОГРАФІКА

Вчені з Медичної школи Вашингтонського університету в Сент-Луїсі з'ясували, що люди, які перехворіли на COVID-19 навіть у легкій формі, протягом від одного місяця до року після зараження схильні до підвищеного ризику розвитку хвороб серцево-судинної системи.

Про це повідомляє дослідження у Nature Medicine, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Автори статті проаналізували бази даних Міністерства у справах ветеранів США та отримали вибірку зі 153 760 осіб, які перехворіли на COVID-19. Також було набрано дві контрольні групи: 5 637 647 користувачів US Veterans Health під час пандемії та ще 5 859 411 осіб, інформацію стосовно яких збирали до пандемії.

Метою вчених було оцінити ризик настання смерті від серцево-судинних захворювань протягом 12 місяців як для загальної групи, так і для тих, хто лікувався від коронавірусної хвороби у стаціонарах, відділеннях інтенсивної терапії чи вдома.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": COVID-19 збільшує ризик смерті вагітних в 15 разів, а ймовірність народити недоношену дитину - в 22 рази, - вчені

Вчені дійшли висновку, що в перші 30 днів після зараження люди з коронавірусу схильні до підвищеного ризику розвитку хвороб серцево-судинної системи та небезпечних станів: цереброваскулярних захворювань, аритмії, ішемічної та не ішемічної хвороб серця, перикардиту, міокардиту, серцевої недостатності та тромбоемболії.

Ці ризики були очевидні навіть серед тих, хто не був госпіталізований під час гострої фази інфекції.

"Наші результати свідчать про те, що ризик серцево-судинних захворювань протягом одного року в тих, хто вижив після гострого COVID-19, є значним. Догляд за тими, хто пережив тяжку форму COVID-19, має враховувати увагу до серцево-судинних захворювань", - заявили вчені.

З'ясувалося, що ризики "були очевидні, незалежно від віку, раси, статі та інших серцево-судинних факторів ризику, включно з ожирінням, гіпертонією, діабетом, хронічним захворюванням нирок та гіперліпідемією. Вони також були очевидні у людей без будь-яких ССЗ до COVID-19, що свідчить про те, що ці ризики можуть проявлятися навіть у людей із низьким ризиком ССЗ".

Найбільший ризик – у тих, хто вижив після гострого COVID-19.

COVID-19 навіть у легкій формі підвищує ризик серцево-судинних захворювань, - дослідження американських медиків 01

Автори статті вважають, що найкращий спосіб запобігти тривалому COVID-19 та його незліченним ускладненням, включаючи ризик серйозних серцево-судинних ускладнень - це запобігти зараженню SARS-CoV-2.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сполуки конопель запобігають зараженню COVID-19, - лабораторне дослідження

Також вийшло ще одне дослідження з цієї теми серед більш ніж 20 000 випадків COVID-19 (близько 3000 госпіталізацій) в Австралії, пише ЛігаБізнесІнформ.

Медики повідомили у препринті про 15-кратний ризик міокардиту/перикардиту в тримісячний термін після хвороби, семикратний – тромбоціотопенії, шестикратний – легеневої емболії, чотириразовий – серцевого нападу та більш ніж дворазовий – інфаркту головного мозку та неішемічного інсульту.

COVID-19 навіть у легкій формі підвищує ризик серцево-судинних захворювань, - дослідження американських медиків 02

Автор: 

хвороба (305) медицина (2145) наука (365) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
Примерно, как ... курение.
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10.02.2022 13:32 Відповісти
+3
Люди с болезнями сердечно-сосудистой системы имеют ослабленный иммунитет и подвержены повышенному риску заболеть COVID-19❗ Круг замкнулся❗
Когда за бустерной идти, а то уже все дрожат от страха
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10.02.2022 13:44 Відповісти
+2
Ваше джерело не джерело, а https://www.knack.be/nieuws/belgie/leverancier-van-fake-news-frontnieuws-com-herkauwt-oud-junknieuws/article-normal-1602931.html?cookie_check=1644494925 розплідник фейків. Ви точно розумієте що таке фосген?
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10.02.2022 14:11 Відповісти
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Примерно, как ... курение.
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10.02.2022 13:32 Відповісти
Люди с болезнями сердечно-сосудистой системы имеют ослабленный иммунитет и подвержены повышенному риску заболеть COVID-19❗ Круг замкнулся❗
Когда за бустерной идти, а то уже все дрожат от страха
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10.02.2022 13:44 Відповісти
Ковида нет в природе....
Отчет Frontnieuws : А вот вакцины против Ковид вызывают гораздо больше смертей, чем считалось ранее: «Может быть на сотни тысяч больше смертей»
И эта модная болезнь называется - химический пневмонит (хим. ожег легких фосгеном) и он от человека к человеку не передается и вакцинами не лечится ..
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10.02.2022 13:46 Відповісти
Ваше джерело не джерело, а https://www.knack.be/nieuws/belgie/leverancier-van-fake-news-frontnieuws-com-herkauwt-oud-junknieuws/article-normal-1602931.html?cookie_check=1644494925 розплідник фейків. Ви точно розумієте що таке фосген?
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10.02.2022 14:11 Відповісти
https://www.stopfake.org/uk/fejk-covid-19-nastaye-vnaslidok-**********-fosgenom/?fbclid=IwAR28EfOsmE1sS2ZJifTnw27pAFEve0_li-C9R9yw_c0yyqo6n5aagEwpUco Фейк: COVID-19 настає внаслідок отруєння фосгеном
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10.02.2022 14:13 Відповісти
Вирус ковида НЕ ВЫДЕЛЕН НИ В ОДНОЙ ЛАБОРАТОРИИ МИРА !!! КРАПКА
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10.02.2022 14:29 Відповісти
А ВІЛ? То що, ВІЛ теж не існує, а всі хворі СНІДом недолугі симулянти?
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10.02.2022 15:09 Відповісти
да , СПИД тоже из этой же серии как и гепатит С !!!! а СПИД , это избыток антител ( как раз то что происходит после вакцинации)..бегом беги "бустерись" и не читай разные хФейки Нобелевских лаурятов..
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10.02.2022 17:26 Відповісти
Можеш вірити в що завгодно. Як ти склєїш ласти, запевняю, я сильно побиватись не буду. Єдине що рідних твоїх шкода. І тих, хто тобі повірив. Але останніх, якщо чесно, не сильно
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10.02.2022 18:16 Відповісти
давай я буду беречь свое здоровье сам - от врачей ...
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10.02.2022 19:09 Відповісти
успіхів в нерівній боротьбі...
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10.02.2022 20:40 Відповісти
и тебе успехов и помни - врачи пока что не решили, вакцина "от" иль все же "для"....
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11.02.2022 00:35 Відповісти
Вирус SARS-CoV-2 https://www.nature.com/articles/s41591-020-0796-5 был изолирован разными учеными в лабораториях по всему миру.

Фейк: «Министерство здравоохранения Испании официально признало, https://stopfake.kz/ru/archives/9187 что не может доказать существование SARS-CoV-2»

ФЕЙК: Американські CDC підтвердили, що вірус SARS-CoV-2 https://voxukraine.org/fejk-amerikanski-cdc-pidtverdili-shho-virus-sars-cov-2-ne-vidilili/ не виділили.

Де ви тільки це лайно вичитуєте?
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10.02.2022 15:17 Відповісти
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10.02.2022 14:14 Відповісти
Надпись под фото - "О пользе бустерной вакцины, расскажет нам мутант василий !!!"
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10.02.2022 14:27 Відповісти
Співпадає з заявленими раніше побічками від шмурдяка
https://youtu.be/tOzROfluMCw?t=1135
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10.02.2022 15:24 Відповісти
 
 