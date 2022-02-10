COVID-19 навіть у легкій формі підвищує ризик серцево-судинних захворювань, - дослідження американських медиків. ІНФОГРАФІКА

Вчені з Медичної школи Вашингтонського університету в Сент-Луїсі з'ясували, що люди, які перехворіли на COVID-19 навіть у легкій формі, протягом від одного місяця до року після зараження схильні до підвищеного ризику розвитку хвороб серцево-судинної системи.

Про це повідомляє дослідження у Nature Medicine, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Автори статті проаналізували бази даних Міністерства у справах ветеранів США та отримали вибірку зі 153 760 осіб, які перехворіли на COVID-19. Також було набрано дві контрольні групи: 5 637 647 користувачів US Veterans Health під час пандемії та ще 5 859 411 осіб, інформацію стосовно яких збирали до пандемії.

Метою вчених було оцінити ризик настання смерті від серцево-судинних захворювань протягом 12 місяців як для загальної групи, так і для тих, хто лікувався від коронавірусної хвороби у стаціонарах, відділеннях інтенсивної терапії чи вдома.

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Вчені дійшли висновку, що в перші 30 днів після зараження люди з коронавірусу схильні до підвищеного ризику розвитку хвороб серцево-судинної системи та небезпечних станів: цереброваскулярних захворювань, аритмії, ішемічної та не ішемічної хвороб серця, перикардиту, міокардиту, серцевої недостатності та тромбоемболії.

Ці ризики були очевидні навіть серед тих, хто не був госпіталізований під час гострої фази інфекції.

"Наші результати свідчать про те, що ризик серцево-судинних захворювань протягом одного року в тих, хто вижив після гострого COVID-19, є значним. Догляд за тими, хто пережив тяжку форму COVID-19, має враховувати увагу до серцево-судинних захворювань", - заявили вчені.

З'ясувалося, що ризики "були очевидні, незалежно від віку, раси, статі та інших серцево-судинних факторів ризику, включно з ожирінням, гіпертонією, діабетом, хронічним захворюванням нирок та гіперліпідемією. Вони також були очевидні у людей без будь-яких ССЗ до COVID-19, що свідчить про те, що ці ризики можуть проявлятися навіть у людей із низьким ризиком ССЗ".

Найбільший ризик – у тих, хто вижив після гострого COVID-19.

Автори статті вважають, що найкращий спосіб запобігти тривалому COVID-19 та його незліченним ускладненням, включаючи ризик серйозних серцево-судинних ускладнень - це запобігти зараженню SARS-CoV-2.

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Також вийшло ще одне дослідження з цієї теми серед більш ніж 20 000 випадків COVID-19 (близько 3000 госпіталізацій) в Австралії, пише ЛігаБізнесІнформ.

Медики повідомили у препринті про 15-кратний ризик міокардиту/перикардиту в тримісячний термін після хвороби, семикратний – тромбоціотопенії, шестикратний – легеневої емболії, чотириразовий – серцевого нападу та більш ніж дворазовий – інфаркту головного мозку та неішемічного інсульту.