Від імені ЄС Лаврову відправили відповіді на листи щодо гарантій безпеки, - Боррель

Європейський союз відповів на листи глави МЗС РФ Сергія Лаврова щодо гарантій безпеки.

Про це високий представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Я відповів від імені держав-членів ЄС на листи, які вони отримали від міністра Лаврова", - йдеться в повідомленні.

За його словами, напруженість та розбіжності мають вирішуватися шляхом діалогу та дипломатії.

"Ми закликаємо Росію до деескалації та припинення нарощення військової потужності в Україні та навколо неї, а також у Білорусі", - додав Боррель.

Також читайте: Кулеба скоординував позиції із Боррелем: Принцип "Жодних рішень щодо України без України" залишається непорушним