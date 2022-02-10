Від імені ЄС Лаврову відправили відповіді на листи щодо гарантій безпеки, - Боррель
Європейський союз відповів на листи глави МЗС РФ Сергія Лаврова щодо гарантій безпеки.
Про це високий представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.
"Я відповів від імені держав-членів ЄС на листи, які вони отримали від міністра Лаврова", - йдеться в повідомленні.
За його словами, напруженість та розбіжності мають вирішуватися шляхом діалогу та дипломатії.
"Ми закликаємо Росію до деескалації та припинення нарощення військової потужності в Україні та навколо неї, а також у Білорусі", - додав Боррель.
Топ коментарі
+6 молодой рабочий
показати весь коментар10.02.2022 13:37 Відповісти Посилання
+4 Олег Васильевич #406741
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+4 Владимир #467749
показати весь коментар10.02.2022 14:03 Відповісти Посилання
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Словно искры зажгут эту ночь
Обгоняя безумие ветров хмельных
Эскадрон моих мыслей шальных /С.Лавров/
- Практикант.
- Значит так. Советский линкор случайно потопил яхту сына президента африканского государства. Нам прислали ноту протеста. .Через полчаса жду проект ответной ноты.
Через 10 минут паренек приносит листок. Громыко прочитал. "Ну, в принципе нормально, только две ошибки. " Не ****" пишется раздельно. "*****" - вместе. И, да, "Черная обезьяна" напишите с большой буквы, президент всё-таки. А так - молодец. Как зовут?
- Серёжа.
- А фамилия?
- Лавров.
Типа уже кремлепуткам отступать некуда - позади москва!