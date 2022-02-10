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Новини
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Від імені ЄС Лаврову відправили відповіді на листи щодо гарантій безпеки, - Боррель

Від імені ЄС Лаврову відправили відповіді на листи щодо гарантій безпеки, - Боррель

Європейський союз відповів на листи глави МЗС РФ Сергія Лаврова щодо гарантій безпеки.

Про це високий представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Я відповів від імені держав-членів ЄС на листи, які вони отримали від міністра Лаврова", - йдеться в повідомленні.

За його словами, напруженість та розбіжності мають вирішуватися шляхом діалогу та дипломатії.

"Ми закликаємо Росію до деескалації та припинення нарощення військової потужності в Україні та навколо неї, а також у Білорусі", - додав Боррель.

Також читайте: Кулеба скоординував позиції із Боррелем: Принцип "Жодних рішень щодо України без України" залишається непорушним

Автор: 

Лавров Сергій (1616) Боррель Жозеп (1074)


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Топ коментарі
+6
лошадь читать не умеет..
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10.02.2022 13:37 Відповісти
+4
Мацквабад хотел отдельного ответа от каждой страны ЕС, дабы показать различные мнения, но что-то пошло не так😁
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10.02.2022 13:41 Відповісти
+4
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10.02.2022 14:03 Відповісти
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лошадь читать не умеет..
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10.02.2022 13:37 Відповісти
Хай дадуть відповідь "конячою мовою": здеруть з нього підкови!
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10.02.2022 13:41 Відповісти
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10.02.2022 14:03 Відповісти
Мацквабад хотел отдельного ответа от каждой страны ЕС, дабы показать различные мнения, но что-то пошло не так😁
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10.02.2022 13:41 Відповісти
Мои мысли мои скакуны
Словно искры зажгут эту ночь
Обгоняя безумие ветров хмельных
Эскадрон моих мыслей шальных /С.Лавров/
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10.02.2022 13:45 Відповісти
"мои мысли,мои серуны"
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10.02.2022 14:21 Відповісти
шо !? опять послали в сад !?
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10.02.2022 13:54 Відповісти
до лісу.
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10.02.2022 14:10 Відповісти
31 декабря 1970 г. 19.30. Громыко идет по коридорам МИДа. Никого уже нет. Вдруг на встречу бежит паренек. "Стой! Ты кто?"
- Практикант.
- Значит так. Советский линкор случайно потопил яхту сына президента африканского государства. Нам прислали ноту протеста. .Через полчаса жду проект ответной ноты.
Через 10 минут паренек приносит листок. Громыко прочитал. "Ну, в принципе нормально, только две ошибки. " Не ****" пишется раздельно. "*****" - вместе. И, да, "Черная обезьяна" напишите с большой буквы, президент всё-таки. А так - молодец. Как зовут?
- Серёжа.
- А фамилия?
- Лавров.
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10.02.2022 13:58 Відповісти
Позаботились. Может Печальная Лошадка не будет теперь печальной - теперь ей есть чем вытирать жопу.
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10.02.2022 14:02 Відповісти
Ядерная недодержава рф требует гарантий от ЕС что бы Украина не напала на Орду!
Типа уже кремлепуткам отступать некуда - позади москва!
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10.02.2022 14:34 Відповісти
кацапов в третий раз посылают на хутор. они опять скажут "мы не поняли, ответьте на наш ответ понятно!"?
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10.02.2022 15:29 Відповісти
 
 