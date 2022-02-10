Агресія РФ проти України призведе до великих санкцій, НАТО має протистояти "булінгу" з боку Кремля, - прем'єрка Литви Шимоніте
Будь-які подальші акти агресії проти України будуть зустрінуті великими персональними та економічними санкціями.
Про це заявила прем'єр-міністр Литви Інґріда Шимоніте під час пресконференції з главою уряду України Денисом Шмигалем, передає Цензор.НЕТ.
"НАТО відкинуло ультиматуми Росії, як такі, що явно не мають шансів на успіх, і підтримує головні принципи політики відкритих дверей, а також суверенне право України чи будь-якої іншої країни обирати свої союзи. НАТО також підтвердило, що Росія не матиме права вето на внутрішні рішення та політики Альянсу", - зазначила вона.
"ЄС та наші трансатлантичні союзники ясно заявляють, що будь-які подальші акти агресії проти України, будуть зустрінуті великими персональними та економічними санкціями, які зараз розробляються", - додала Шимоніте.
За словами прем'єрки Литви, НАТО і кожна країна-член індивідуально має протистояти цинічному "булінгу" з боку Кремля.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
У свіх країнах Європи слід розпочати формування інтербригад! Зробити сайти, де б могли записатися охочі допомогти Україні у разі війни. Можна було б провести навіть якісь навчальні збори для них.
Захист України від Рахи таким чином став би чимось на кшталт захисту Відня від Османів.
поїдуть вони воювати чи ні навідомо, але сам факт оголошення про створення інтербригад був би серйозним стримуючим фактором для кремляді.