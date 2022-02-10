Агресія РФ проти України призведе до великих санкцій, НАТО має протистояти "булінгу" з боку Кремля, - прем'єрка Литви Шимоніте

Будь-які подальші акти агресії проти України будуть зустрінуті великими персональними та економічними санкціями.

Про це заявила прем'єр-міністр Литви Інґріда Шимоніте під час пресконференції з главою уряду України Денисом Шмигалем, передає Цензор.НЕТ.

"НАТО відкинуло ультиматуми Росії, як такі, що явно не мають шансів на успіх, і підтримує головні принципи політики відкритих дверей, а також суверенне право України чи будь-якої іншої країни обирати свої союзи. НАТО також підтвердило, що Росія не матиме права вето на внутрішні рішення та політики Альянсу", - зазначила вона.

"ЄС та наші трансатлантичні союзники ясно заявляють, що будь-які подальші акти агресії проти України, будуть зустрінуті великими персональними та економічними санкціями, які зараз розробляються", - додала Шимоніте.

За словами прем'єрки Литви, НАТО і кожна країна-член індивідуально має протистояти цинічному "булінгу" з боку Кремля.

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