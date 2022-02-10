"Слуга народу" Гетманцев запропонував Раді збільшити в Держбюджеті-2022 видатки на оборону на 11,6 млрд грн

Внести поправки до закону про держбюджет на 2022 рік щодо збільшення видатків на оборону на 11,6 млрд грн пропонує голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу").

Відповідний законопроєкт №7012-1 зареєстровано 9 лютого на сайті Верховної Ради, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Згідно з пояснювальною запискою до проєкту закону, 8 млрд грн із зазначеної суми пропонується спрямувати на поетапне підвищення грошового забезпечення військовослужбовців, ще 2,45 млрд грн – на відновлення запасів обмундирування, індивідуальних засобів захисту (шоломів та бронежителів), 1,15 млрд грн – на розвиток та формування Сил територіальної оборони.

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Згідно із законопроєктом, доходи держбюджету пропонується збільшити з 1,323 трлн грн до 1,335 трлн, зокрема за загальним фондом з 1,182 трлн грн до 1,194 трлн грн, видатки з 1,499 трлн грн до 1,511 трлн грн, зокрема видатки за загальним фондом – з 1,345 трлн грн до 1,357 трлн грн.

Водночас Гетманцев не зазначає джерел збільшення доходів. Документ є альтернативним до основного законопроєкту №7012, зареєстрованого групою народних депутатів на чолі з Ярославом Железняком ("Голос") 3 лютого.