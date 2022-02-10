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Новини Бюджет-2022 Війна
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"Слуга народу" Гетманцев запропонував Раді збільшити в Держбюджеті-2022 видатки на оборону на 11,6 млрд грн

Внести поправки до закону про держбюджет на 2022 рік щодо збільшення видатків на оборону на 11,6 млрд грн пропонує голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу").

Відповідний законопроєкт №7012-1 зареєстровано 9 лютого на сайті Верховної Ради, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Згідно з пояснювальною запискою до проєкту закону, 8 млрд грн із зазначеної суми пропонується спрямувати на поетапне підвищення грошового забезпечення військовослужбовців, ще 2,45 млрд грн – на відновлення запасів обмундирування, індивідуальних засобів захисту (шоломів та бронежителів), 1,15 млрд грн – на розвиток та формування Сил територіальної оборони.

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Згідно із законопроєктом, доходи держбюджету пропонується збільшити з 1,323 трлн грн до 1,335 трлн, зокрема за загальним фондом з 1,182 трлн грн до 1,194 трлн грн, видатки з 1,499 трлн грн до 1,511 трлн грн, зокрема видатки за загальним фондом – з 1,345 трлн грн до 1,357 трлн грн.

Водночас Гетманцев не зазначає джерел збільшення доходів. Документ є альтернативним до основного законопроєкту №7012, зареєстрованого групою народних депутатів на чолі з Ярославом Железняком ("Голос") 3 лютого.

Автор: 

ВР (15077) держбюджет (2425) оборона (4856) військовослужбовці (4835) ЗСУ (7723) Гетманцев Данило (919) зарплата (2268) тероборона (392)


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Топ коментарі
+10
А с Зе узгодив? Бубочка ж пообіцяв бабусям смартфони подарувати, що теж не заплановано в бюджеті, бо гадає що смартфони ,особливо в віддалених селах, важливіші за армію.
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10.02.2022 13:59 Відповісти
+9
То ви занадто гарно за них думаєте.
Скорiш за все цьому "назамiнному кадру намалювали" схему з вiдкатами.
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10.02.2022 14:10 Відповісти
+8
Значить на фантазії Бубочки 1 ярд. зелених = 28 ярдів. грн, а на ВСУ 11 ярдів. грн. Тому що фантазії найвеличнішого важливіші за армію
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10.02.2022 14:10 Відповісти
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А с Зе узгодив? Бубочка ж пообіцяв бабусям смартфони подарувати, що теж не заплановано в бюджеті, бо гадає що смартфони ,особливо в віддалених селах, важливіші за армію.
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10.02.2022 13:59 Відповісти
Малувато буде. Потрібно в 5 раз більше
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10.02.2022 13:59 Відповісти
Наконец-то, жаренный петух до их крашенок достучался. А когда вам все умные люди об этом говорили то "Не разгоняйте панику". Ублюдки зеленые.
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10.02.2022 14:00 Відповісти
То ви занадто гарно за них думаєте.
Скорiш за все цьому "назамiнному кадру намалювали" схему з вiдкатами.
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10.02.2022 14:10 Відповісти
Можно хорошо прибарахлиться - внукам хватит
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10.02.2022 16:16 Відповісти
Щас его хвалить начнут..ну или писать, что маловато будет)) а когда он же хочет поднять рентную плату газовикам, то резко был негодяем, который душит газовую отрасль)))
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10.02.2022 14:06 Відповісти
За що його хвалити? За те, що обіСцяє копійки?
Три роки не підвищували зарплатню і не закупали, навіть, каски і броніки військовим в воюючій країні.
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10.02.2022 14:12 Відповісти
ты понимаешь разницу между рентной платой и налогом на прибыль ?
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10.02.2022 14:13 Відповісти
Прикинь, номерной, я поэтому и написал- рентная плата..до тебя тяжело доходит смысл прочитаного?
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10.02.2022 14:45 Відповісти
Прикинь, буквенный, я поэтому и спросил про то, понимаешь ли ты разницу.

До тебя, судя по десяткам твоих комментов, вообще не доходит, в чём разница.
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10.02.2022 14:53 Відповісти
Так в чем проблема? Обешал он поднять РЕНТНУЮ плату? Обещал..любители газовой банды его в комментах загнобили)) я про это и написал..в чем у тебя проблема? Все ж доступно написано..или ты кукухой тронулся на почве любви к шоколаду?
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10.02.2022 15:38 Відповісти
Я тебе ещё раз повторяю - увеличение ренты ведёт к увеличению вымывания оборотных средств и, как следствие, к уменьшению разработок новых месторождений.

Рента платится с добытого газа сегодня. Продал ты его или не продал, получил доход или не получил.

Рента привела к тому, что у нас пустые хранилища.

А у тебя чисто пролетарский подход - содрать с алигархав побольше - это благо.
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10.02.2022 16:11 Відповісти
А про выросшие цены на газ ты конечно решил не говорить)) а Пинчука, Колому и Ахметку конечно надо поберечь..номерной ноунейм на форуме цензора так решил)))
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10.02.2022 17:24 Відповісти
С выросшей цены на газ платится налог на прибыль. При чём тут вообще рента ?

Пинчук, Коломойский и Ахметов всё равно эту ренту хрен будут платить, а вот законопослушным газодобытчикам эта рента наглухо перекрывает дорогу в этот бизнес.

Я понимаю, что ты - чел военный, суровый и патриотичный, но эти качества не заменяют экономических знаний.

От слова совсем.

И чего ты до моего никнейма доколупался ?

Может мне тут ещё копию своего паспорта выложить, шоб тебя мой ник не нервировал ?
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10.02.2022 17:35 Відповісти
При чем тут Колома с Пинчуком, баран? Они не владеют монополиями на добычу газа в Украине.
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10.02.2022 18:09 Відповісти
Значить на фантазії Бубочки 1 ярд. зелених = 28 ярдів. грн, а на ВСУ 11 ярдів. грн. Тому що фантазії найвеличнішого важливіші за армію
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10.02.2022 14:10 Відповісти
Виділяють, бо будуть закуповувати з відкатами бронежилети які ДБРівські гниди згноїли
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10.02.2022 14:12 Відповісти
Найвелисніший підер ********** на ****** збирається профукать у три рази більше
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10.02.2022 14:16 Відповісти
Пропоную за рахунок пенсіонерів бо слуг прокурорських набу шнабу суддівські теж зась ой дебіли
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10.02.2022 14:23 Відповісти
После того как его заподозрили в работе на Россию он вдруг вспомнил о всу
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10.02.2022 14:26 Відповісти
Хтось в лісі здох, мабуть амери пнули.
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10.02.2022 14:27 Відповісти
Не схоже щоб сам додумався.
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10.02.2022 14:54 Відповісти
https://t.me/legitimniy Легитимный
https://t.me/s/legitimniy?q=%23%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0 #раскладка
Слуга Гетманцев известен своим «налоговым терроризмом» в Украине.
Ночью был зарегистрирован его законопроект, который могли написать только в офисе Газпрома - о многократном повышение ренты на добычу украинского газа.
Государство хочет забирать до 69% от стоимости газа на мировых рынках и в Украине. Показательно, что даже при сегодняшней ренте государство умудрялось два года подряд ронять добычу на 5%. Не добытый газ нужно импортировать, а сегодня он стоит 1000 долларов. Соответственной каждый год государство теряет 2,5 млрд долларов. Частные добывающие компании наоборот наращивали добычу, за счет того, что могли реинвестировать деньги в бурение. Наш прогноз по падению добычи в случае принятия законопроекта минус 6-7 млрд долларов для бюджета.
Напомним, что после предыдущего очень незначительного повышения ренты из Украины ушли все иностранные гиганты - Shell, Chevron, Exxon, Eni. Потому что рента в соседних странах Румынии и Польше в разы ниже. После закона Гетманцева разница будет десятикратная.
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10.02.2022 15:32 Відповісти
Вся зесрань + это кремлядские засланные казачки
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10.02.2022 16:36 Відповісти
 
 