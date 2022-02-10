"Слуга народу" Гетманцев запропонував Раді збільшити в Держбюджеті-2022 видатки на оборону на 11,6 млрд грн
Внести поправки до закону про держбюджет на 2022 рік щодо збільшення видатків на оборону на 11,6 млрд грн пропонує голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу").
Відповідний законопроєкт №7012-1 зареєстровано 9 лютого на сайті Верховної Ради, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.
Згідно з пояснювальною запискою до проєкту закону, 8 млрд грн із зазначеної суми пропонується спрямувати на поетапне підвищення грошового забезпечення військовослужбовців, ще 2,45 млрд грн – на відновлення запасів обмундирування, індивідуальних засобів захисту (шоломів та бронежителів), 1,15 млрд грн – на розвиток та формування Сил територіальної оборони.
Згідно із законопроєктом, доходи держбюджету пропонується збільшити з 1,323 трлн грн до 1,335 трлн, зокрема за загальним фондом з 1,182 трлн грн до 1,194 трлн грн, видатки з 1,499 трлн грн до 1,511 трлн грн, зокрема видатки за загальним фондом – з 1,345 трлн грн до 1,357 трлн грн.
Водночас Гетманцев не зазначає джерел збільшення доходів. Документ є альтернативним до основного законопроєкту №7012, зареєстрованого групою народних депутатів на чолі з Ярославом Железняком ("Голос") 3 лютого.
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Скорiш за все цьому "назамiнному кадру намалювали" схему з вiдкатами.
Три роки не підвищували зарплатню і не закупали, навіть, каски і броніки військовим в воюючій країні.
До тебя, судя по десяткам твоих комментов, вообще не доходит, в чём разница.
Рента платится с добытого газа сегодня. Продал ты его или не продал, получил доход или не получил.
Рента привела к тому, что у нас пустые хранилища.
А у тебя чисто пролетарский подход - содрать с алигархав побольше - это благо.
Пинчук, Коломойский и Ахметов всё равно эту ренту хрен будут платить, а вот законопослушным газодобытчикам эта рента наглухо перекрывает дорогу в этот бизнес.
Я понимаю, что ты - чел военный, суровый и патриотичный, но эти качества не заменяют экономических знаний.
От слова совсем.
И чего ты до моего никнейма доколупался ?
Может мне тут ещё копию своего паспорта выложить, шоб тебя мой ник не нервировал ?
https://t.me/s/legitimniy?q=%23%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0 #раскладка
Слуга Гетманцев известен своим «налоговым терроризмом» в Украине.
Ночью был зарегистрирован его законопроект, который могли написать только в офисе Газпрома - о многократном повышение ренты на добычу украинского газа.
Государство хочет забирать до 69% от стоимости газа на мировых рынках и в Украине. Показательно, что даже при сегодняшней ренте государство умудрялось два года подряд ронять добычу на 5%. Не добытый газ нужно импортировать, а сегодня он стоит 1000 долларов. Соответственной каждый год государство теряет 2,5 млрд долларов. Частные добывающие компании наоборот наращивали добычу, за счет того, что могли реинвестировать деньги в бурение. Наш прогноз по падению добычи в случае принятия законопроекта минус 6-7 млрд долларов для бюджета.
Напомним, что после предыдущего очень незначительного повышения ренты из Украины ушли все иностранные гиганты - Shell, Chevron, Exxon, Eni. Потому что рента в соседних странах Румынии и Польше в разы ниже. После закона Гетманцева разница будет десятикратная.