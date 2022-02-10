Рішення РФ блокувати акваторії Чорного та Азовського морів загрожує суверенним правам України, - ВМС ЗСУ. КАРТА

Командування Військово-морських сил Збройних сил України заявляє, що перекриття Росією районів Азовського і Чорного морів загрожує суверенним правам України у виключній морській економічній зоні і є порушенням Конвенції ООН з морського права.

Як передає Цензор.НЕТ, про це командування повідомляє у Фейсбуці.

"РФ продовжує свою деструктивну діяльність з дестабілізації безпекової обстановки у Азово-Чорноморському регіоні, перекриваючи значну частину морських районів – практично весь південь Азовського моря та північно-західну частину Чорного моря. Прибережними попередженнями (ПРИП 41/22, 42/22, 43/22) Росія оголосила обширні райони Азовського та Чорного морів небезпечними для плавання на період з 13 по 19 лютого у зв'язку із проведенням навчань, які передбачають ракетну та артилерійську стрільбу", - зауважили в командуванні ВМС.

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У такий спосіб РФ вкотре продемонструвала "зловживання міжнародним правом з метою досягнення власних геополітичних цілей за рахунок інших суб’єктів міжнародного права, зокрема України. Вказані дії є черговою загрозою суверенітету України у її територіальному морі та суверенним правам у виключній морській економічній зоні. Перекриваючи рекомендовані морські шляхи, Російська Федерація практично унеможливила свободу судноплавства у вказаних районах та можливість суден вільно заходити в морські порти України, особливо в Азовському морі, що беззаперечно є порушенням як духу так і букви Конвенції ООН з морського права, 1982 року. Паралельно РФ продовжує мілітаризацію Чорноморського регіону, перекидаючи додаткові десантні кораблі з метою тиску на Україну і світ", - наголошується у заяві.

ВМС України готові до розвитку будь-яких сценаріїв та провокацій, захисту країни з морського напрямку, запевнили в командуванні.

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