Рішення РФ блокувати акваторії Чорного та Азовського морів загрожує суверенним правам України, - ВМС ЗСУ. КАРТА
Командування Військово-морських сил Збройних сил України заявляє, що перекриття Росією районів Азовського і Чорного морів загрожує суверенним правам України у виключній морській економічній зоні і є порушенням Конвенції ООН з морського права.
Як передає Цензор.НЕТ, про це командування повідомляє у Фейсбуці.
"РФ продовжує свою деструктивну діяльність з дестабілізації безпекової обстановки у Азово-Чорноморському регіоні, перекриваючи значну частину морських районів – практично весь південь Азовського моря та північно-західну частину Чорного моря. Прибережними попередженнями (ПРИП 41/22, 42/22, 43/22) Росія оголосила обширні райони Азовського та Чорного морів небезпечними для плавання на період з 13 по 19 лютого у зв'язку із проведенням навчань, які передбачають ракетну та артилерійську стрільбу", - зауважили в командуванні ВМС.
У такий спосіб РФ вкотре продемонструвала "зловживання міжнародним правом з метою досягнення власних геополітичних цілей за рахунок інших суб’єктів міжнародного права, зокрема України. Вказані дії є черговою загрозою суверенітету України у її територіальному морі та суверенним правам у виключній морській економічній зоні. Перекриваючи рекомендовані морські шляхи, Російська Федерація практично унеможливила свободу судноплавства у вказаних районах та можливість суден вільно заходити в морські порти України, особливо в Азовському морі, що беззаперечно є порушенням як духу так і букви Конвенції ООН з морського права, 1982 року. Паралельно РФ продовжує мілітаризацію Чорноморського регіону, перекидаючи додаткові десантні кораблі з метою тиску на Україну і світ", - наголошується у заяві.
ВМС України готові до розвитку будь-яких сценаріїв та провокацій, захисту країни з морського напрямку, запевнили в командуванні.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
шашлички маринують на квітень ?
до квітня ще дожити треба
А за допомогою іноземних інструкторів, буде піднятим паралельно і рівень керування військами, що спричинить сумісність з аналогічними схемами НАТО.
Тоді Україна і стане відповідати стандартам, які дозволять їй реалізувати один з її конституційних напрямків - стати членом НАТО!
ЧОМУ У НАС ДОСІ НЕ ВВЕДЕНО ЖОРСТКИЙ ВІЗОВИЙ РЕЖИМ З ФАШИСТСЬКИМИ РЕЖИМАМИ ЛУКАШЕНКА І ПУТІНА?!
https://mobile.twitter.com/krtmn79/status/1491798103862566924 2 ч
Министр обороны Украины резников:
"когда корабли РФ не смогут спокойно заходить в цивилизованные порты, они поймут цену своей наглости!".
Забыл, видимо, что сам зеленский вывел россию именно из-под таких санкций, которые ей грозили за захваченных моряков.
А соглашение о проливах пусть изучают в контексте с Керчинским мостом.
Так может с этим самым "правом" что-то не так, если с такой лёгкостью им можно "злоупотреблять" не боясь никаких последствий?
От Мюнхена отказались, их это не касается и на Китай намекают..
У даному випадку блоковано роботу ВР - щоби щось не видали достойне мужнвродному праву !!
Диарея повинна оголосити зазначені москалями акваторії територією проведення ракетних авчань із стрідьбою ракетими., щоби жоден москальський корабель не зайшов у води України а якщо зайде то ризикує бути знищеним. І літати там не можна. Це буде говорити про узгодженість дій військових сил України з РФією. Так у свій час робили москалі.
От вам і дати можливого вторгнення в Україну, а також основний напрямок удару. Намагаються обмежити зону, щоби мати формальну причину не пускати кораблі НАТО.
Чи зможе бубочка наказати дати відсіч?!!!!
Чи в офісі хтось вправно маніпулює, навмисно саботує інформацію і керує президентом, заганяючи того в глухий кут щоб здати інтереси України або підвести до війни. Може той хтось і планує за попередньою домовленістю стати керівником держави?? Мова про Єрмака і його команду у всіх структурах..