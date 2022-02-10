"Мегафонна дипломатія" Заходу шкодить Україні та її економіці, - глава МЗС Туреччини Чавушоглу

Ажіотаж, який роздмухує Захід навколо тверджень про вторгнення РФ в Україну завдає удару по Україні, зокрема економіці цієї країни.

На цьому наголосив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу в інтерв'ю турецькому телебаченню, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Anadolu.

За його словами, подібного роду "мегафонна дипломатія" не знижує рівня напруженості у регіоні та далека від реалій.

Також він зауважив, що Туреччина у своїх посередницьких зусиллях усвідомлює, що швидкого вирішення проблеми не буде.

"Водночас, на даному етапі важливі кроки щодо зниження рівня ескалації, формування атмосфери довіри. Ситуація не така жахлива, як її намагаються піднести на Заході, але й серйозна", - наголосив він.

Турецький міністр зазначив, що позиція Анкари гранично відкрита і чітка: "Туреччина як країна, яка має добрі стосунки як з Україною, так і з Росією, виступає проти нового витка протистояння в регіоні, де й так багато конфліктів. Ми робимо кроки щодо деескалації ситуації. Контакти зі сторонами продовжуються. Про частину цих контактів громадськість інформується. Мають місце зусилля дипломатичними каналами".

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Чавушоглу нагадав про останній візит президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана до Києва.

"Спочатку потрібно знизити розпал напруженості, а потім вжити заходів щодо забезпечення довгострокової стабільності", - сказав турецький міністр.

Глава відомства висловив упевненість у тому, що шлях до миру в регіоні пролягає через збалансовану позицію всіх сторін.

"Україна згодна на посередництво. Росія також не зачинила двері. Ми попросили російську сторону оприлюднити дату візиту російського лідера. Кожен, хто хоче миру та спокою, економічного розвитку в регіоні, має дотримуватися збалансованої політики".

27 січня президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган знову запропонував посередництво для зниження російської військової ескалації на кордонах України.

"Туреччина готова організувати у себе зустріч лідерів Росії та України з метою відкрити шлях до відновлення атмосфери світу", – сказав він.