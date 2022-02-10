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Новини
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"Мегафонна дипломатія" Заходу шкодить Україні та її економіці, - глава МЗС Туреччини Чавушоглу

Ажіотаж, який роздмухує Захід навколо тверджень про вторгнення РФ в Україну завдає удару по Україні, зокрема економіці цієї країни.

На цьому наголосив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу в інтерв'ю турецькому телебаченню, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Anadolu.

За його словами, подібного роду "мегафонна дипломатія" не знижує рівня напруженості у регіоні та далека від реалій. 

Також він зауважив, що Туреччина у своїх посередницьких зусиллях усвідомлює, що швидкого вирішення проблеми не буде.

"Водночас, на даному етапі важливі кроки щодо зниження рівня ескалації, формування атмосфери довіри. Ситуація не така жахлива, як її намагаються піднести на Заході, але й серйозна", - наголосив він.

Турецький міністр зазначив, що позиція Анкари гранично відкрита і чітка: "Туреччина як країна, яка має добрі стосунки як з Україною, так і з Росією, виступає проти нового витка протистояння в регіоні, де й так багато конфліктів. Ми робимо кроки щодо деескалації ситуації. Контакти зі сторонами продовжуються. Про частину цих контактів громадськість інформується. Мають місце зусилля дипломатичними каналами".

Читайте на "Цензор.НЕТ": США і Туреччина скоординували дії на тлі агресії Росії, - Держдеп

Чавушоглу нагадав про останній візит президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана до Києва.

"Спочатку потрібно знизити розпал напруженості, а потім вжити заходів щодо забезпечення довгострокової стабільності", - сказав турецький міністр.

Глава відомства висловив упевненість у тому, що шлях до миру в регіоні пролягає через збалансовану позицію всіх сторін.

"Україна згодна на посередництво. Росія також не зачинила двері. Ми попросили російську сторону оприлюднити дату візиту російського лідера. Кожен, хто хоче миру та спокою, економічного розвитку в регіоні, має дотримуватися збалансованої політики".

27 січня президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган знову запропонував посередництво для зниження російської військової ескалації на кордонах України.

"Туреччина готова організувати у себе зустріч лідерів Росії та України з метою відкрити шлях до відновлення атмосфери світу", – сказав він.

вторгнення (380) росія (66520) Туреччина (3638) Чавушоглу Мевлют (126)


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Топ коментарі
+17
"Туреччина як країна, яка має добрі стосунки як з Україною, так і з Росією" - погана спроба, тут не вийде однією сракою на двох стільцях всидіти.
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10.02.2022 14:26 Відповісти
+15
ще одне притрушене. Не кацапська орда на кордоні, а Ажіотаж, який роздмухує Захід
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10.02.2022 14:22 Відповісти
+14
В мене більше довіри до Заходу, чим до осіб які намагаються "однією дупою всидіти на двух стільцях"
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10.02.2022 14:29 Відповісти
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ще одне притрушене. Не кацапська орда на кордоні, а Ажіотаж, який роздмухує Захід
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10.02.2022 14:22 Відповісти
Тихенько потрібно звіздячити мокшів та їх прокладок. Як турки знищували в Сірії, Лівії, в Карабасі?
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10.02.2022 14:39 Відповісти
Турция с методичным восточным хладнокровием опускает бункерфюрера в глазах рашоорков. Пригласить тупина на свою территорию после сбитого кацапского Су-24 и смотреть как тупин выслушивает условия.... На всей рабссее столько помидоров не найдется чтобы достойно ответить.
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10.02.2022 14:45 Відповісти
Сколько стоит СУ-24?
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10.02.2022 15:07 Відповісти
В помидорах?
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10.02.2022 15:50 Відповісти
Думаете у Турецких помидоров такой вкус потому, что они их делают из денег?
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10.02.2022 16:50 Відповісти
Сколько стоит СУ-24?
Вы глухой или того хуже?
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10.02.2022 16:53 Відповісти
Як можна завдати удару по тому чого немає
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10.02.2022 14:23 Відповісти
Конечно посредники))Поддерживают морскую блокаду Украины...А десантные корабли в Чёрном море для "покататься"...
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10.02.2022 14:24 Відповісти
Тут таке діло, ви там з Ердоганом та Фуйлом хочете намахати нашого тупорилого Осла з кварталу95.
Можливо, вам таке й вдасця.
Намахати дурника - не велике діло. А ось українців надурити, які думають головою а не сракою - в вас не вийде.
Так що залиште ваші дурні спроби. Займіться поставками озброєння, безоплатно, в рамках допомоги.
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10.02.2022 14:25 Відповісти
"Туреччина як країна, яка має добрі стосунки як з Україною, так і з Росією" - погана спроба, тут не вийде однією сракою на двох стільцях всидіти.
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10.02.2022 14:26 Відповісти
Зате допомоги більше надходить.
А замовчувати можливий напад , який знищить економіку, точно не хороша ідея.
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10.02.2022 14:29 Відповісти
В мене більше довіри до Заходу, чим до осіб які намагаються "однією дупою всидіти на двух стільцях"
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10.02.2022 14:29 Відповісти
Навіщо влада Туреччини допомагає зводити пуйла із Зєлєю?
Ердоган проводить зустрічі тет-а-тет із Асадом?
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10.02.2022 14:30 Відповісти
Все продумано.Так шкода є вона швидкоплинна та виправдана.Мегафонна дипломатія потрібна чим, вона гальмує дії москви тим часом відбувається інтенсивне постачання з Заходу.
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10.02.2022 14:34 Відповісти
"формированию атмосферы доверия"

Доверие к кацапам? Чувак. ты там случайно об дверь головой не бился?
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10.02.2022 14:37 Відповісти
частково згоден. але це не є основна біда ...наша головна біда х..ло на кордонах та ***...ниш з командою у владі. турки нам союзники як ніяк, тому хоч курча я б багато чого зауважив би, але спільні інтереси в нас вищі! тож прорвемося!
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10.02.2022 14:37 Відповісти
Турцію дратує політика Англії. Її вплив на Східну Європу. Різка та прагматична позиція в відстоюванні інтересів України. Англія була підписантом Будапештського меморандуму, про що нагадала сьогодні Лаврову в Кремлі.
Така її позиція не подобається і нашому Кловуну.
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10.02.2022 14:38 Відповісти
Турок, не роз'являй пащаку на США, краще виправляй Німеччину, там ваших міліони гарують! Ердоган - вже султан сходу? Нехай, для початку, на "куйток" кацапів пошле
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10.02.2022 14:42 Відповісти
Тупые троляки и профессиональные патриоты привычно отрефлексировали))
Не вам учить турков дипломатии и тому как кому себя вести. Эрдоган достиг всего чего желал в Сириях/Ливиях/Карабахах и надавал по щам чмошнику из ботекса и заметьте - все это с улыбкой и пожимая руку))
Не шарите!? - просто смотрите за Игрой! Каждый играет свою роль - условный Запад истерит про нападение (которое кстати уже давно произошло, в 2014) и срочно выделяет военную помощь, а Турция пожимая руку ублюдку другой рукой помогает нам с беспилотниками. Наше делать крепить оборону и судить по ДЕЛАМ а не словам.
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10.02.2022 14:46 Відповісти
Туреччина пропускає кораблі Пуйла,який закрив на навчання всі міжнародні води навколо України.це блокада.а турок нас натравлює на союзників,які бехоплатно нам шлють зброю.це не продавати байрактари за гроші,качати газ в обхіл України.чим Південний потік краще Північного,пане турок?
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10.02.2022 14:47 Відповісти
Нічого, захід Україну підкачає на розмір ушкоджень, головне що і російській шкодить
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10.02.2022 15:07 Відповісти
Турция поставляет нам необходимое оружие. Дела важнее слов.
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10.02.2022 15:24 Відповісти
А ну бот скажи какое? Байрактары мы купили. Эти же бацрактары они продали или дали киргизстану из одкб
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10.02.2022 15:30 Відповісти
Сейчас уже совместное производство налажено. Учи мат.часть прежде чем оскорблять человека.
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10.02.2022 15:49 Відповісти
Всем кто хочет понять кто такая турция читать про "атомную станцию аккую" и отношения путина и эрдогана. Также эрдог признал лукашенко. И вообще есть теория что турция скрытый союзник россии. То что сбили СУ24 и якобы убили посла показательно это ничего не значит это можно подстроить
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10.02.2022 15:33 Відповісти
Эрдоган просто сам диктатор, поэтому тут "рыбак рыбака...", как говорится. Но союзниками они никогда не были и не будут- две нации с имперским мышлением, находящиеся рядом с друг другом и союзники? Бред и абсурд!
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10.02.2022 15:47 Відповісти
"Турецкий и туристический поток", а также строительство АЭС в Турции россиянцами, делают своё дело. Но Турция это точно никакой не союзник России, не сейчас, не в будущем, и тем-более не в прошлом. Они вспомнят про множество территориальных претензий в час "Х". Поэтому чисто в военном плане Турция будет и является союзником Украины. И в связи с совместном производстве "Байроктаров" - одним из самых ключевых и полезных для Украины.
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10.02.2022 15:43 Відповісти
 
 