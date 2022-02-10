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Новини
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Єрмак прибув до Берліна на зустріч радників лідерів країн Нормандського формату, - ОП

Єрмак прибув до Берліна на зустріч радників лідерів країн Нормандського формату, - ОП

Напередодні запланованого на 14 лютого візиту Федерального канцлера Німеччини Олафа Шольца в Україну до Берліна прибула українська делегація на чолі з першим віце-прем'єр-міністром - міністром економіки Юлією Свириденко.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Зазначається, що українська делегація проведе низку зустрічей з німецькими високопосадовцями, зокрема з віце-канцлером, міністром економіки та захисту клімату Робертом Габеком, міністром фінансів Крістіаном Лінднером, міністром економічного співробітництва та розвитку Свенею Шульце, депутатами Бундестагу та представниками бізнесу.

"Головна мета зустрічей з німецькими партнерами – предметне обговорення фінансової взаємодії та підтримки, реалізації проектів двосторонньої економічної співпраці, розвитку транспортного потенціалу обох країн", - йдеться в повідомленні.

До Берліна також прибув глава Офісу Президента України Андрій Єрмак для участі в другій з початку 2022 року зустрічі дипломатичних радників лідерів "Нормандської четвірки".

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Автор: 

Німеччина (7535) Свириденко (343) Єрмак Андрій (1391) Офіс Президента (2035)


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Топ коментарі
+15
а хто воно такэ, той эрмак?
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10.02.2022 14:30 Відповісти
+15
А як же заборона зеленського займатись закордонними справами всім окрім президента і міністра закордонних справ ?
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10.02.2022 14:31 Відповісти
+13
А шо, у Берлiнi зустрiч завхозiв?
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10.02.2022 14:40 Відповісти
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Ермак повез Ковид из ОПЗЕ в Берлин. Его бы сначала хлоркой обработать...
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10.02.2022 14:29 Відповісти
а також вивести блох та глистів

у кротяри.....
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10.02.2022 14:52 Відповісти
у себя выведи, для начала
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10.02.2022 14:55 Відповісти
Русские своих не сдают!!
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10.02.2022 15:06 Відповісти
#уюские
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10.02.2022 15:09 Відповісти
ти вже потерся біля фсб-лохастого ?
ото ж вітаю !
тепер і тобі Дихлофос у горлянку !
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10.02.2022 15:07 Відповісти
боярышника выпей, кацап
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10.02.2022 15:11 Відповісти
Пацюк 🐀👿🦨 брехливый хитросделанный , с ковидом поперся
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10.02.2022 20:23 Відповісти
а хто воно такэ, той эрмак?
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10.02.2022 14:30 Відповісти
Курирует вопрос Украины в ФСБ
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10.02.2022 14:51 Відповісти
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10.02.2022 15:25 Відповісти
а ты кто такой?
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10.02.2022 14:56 Відповісти
сам дурак !
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10.02.2022 15:07 Відповісти
А як же заборона зеленського займатись закордонними справами всім окрім президента і міністра закордонних справ ?
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10.02.2022 14:31 Відповісти
Фотка дурака зачьотна)
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10.02.2022 14:37 Відповісти
А шо, у Берлiнi зустрiч завхозiв?
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10.02.2022 14:40 Відповісти
Падло сепарское
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10.02.2022 14:40 Відповісти
Дуже цікаво, що цей персонаж наобіцяє здати цього разу?
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10.02.2022 14:41 Відповісти
Він за канцелярію охфісу відповідальний…, навіть не від МЗС УКРАЇНИ …
А тут радники зібралися …Щось Беня замутив через зельоного…
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10.02.2022 14:43 Відповісти
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10.02.2022 14:44 Відповісти
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10.02.2022 15:05 Відповісти
Бумагу и скрепки раздалл, работу уборщиц проверил...ну на Банковой порядок...можно и на Берлин смотаться....А что это такое за должность?
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10.02.2022 14:49 Відповісти
Каламойша уже так напрягся...и бегом анал Г+Г продавать......
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10.02.2022 14:51 Відповісти
Не считаете вы совпадением что именно сегодня Рашка перекрыла Украине все порта в Черном и Азовском морях? Явно чтобы давить на Украину на переговорах. Сколько уже миллиардов Украина потеряла из-за ваших переговоров?
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10.02.2022 14:56 Відповісти
Собаки лают ,караван идёт
Слава Украине.Смерть ворогам.
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10.02.2022 14:57 Відповісти
Ось як бєНЯ відноситься в такий час до країн,наших гарантів захисту від кремлівської чуми-засилає до них куратора кремлівської мафії......нонсенс....
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10.02.2022 14:59 Відповісти
Завгосп ОП - наше усьо у закардонних справах? Ну без ФСБ, чи ГРУ ніяк нізя?
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10.02.2022 14:59 Відповісти
Я не можу дивиться на, це обкуєсосене іпало. Цензор не треба фото , цього дермака!
Будь ласка!
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10.02.2022 15:02 Відповісти
*Нравіцца-нєнравіцца*, а далі , як завєщало найвелічніше *уйло соврємєнності! Але нам своє робити! Нах косоротого фсбешного д*єрьмака разом із зеленим балаганом! Відчуваю сморід обрізаного кінця ! Фу!!!
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10.02.2022 15:51 Відповісти
Дожились бл*.... Завхоз представляет Украину !
Хотя, всё чОтко - каждый типа преЗедент.......
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10.02.2022 15:09 Відповісти
Та це косороте одаробло д*єрьмак попхався на перемовини, тіпо під підкриттям. А саме домовиться за найнижці ціни на скрєпкі, дироколи та туалєтний папір! Ви нічєго нє понімаєтє! Хто б ще так зміг заощаджити?!
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10.02.2022 15:31 Відповісти
хто такий єрмак?
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10.02.2022 15:39 Відповісти
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10.02.2022 15:54 Відповісти
А кто такие эти радники? и какого х.. они расходуют деньги налогоплательщиков для поездок по парижам и берлинам?
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10.02.2022 15:57 Відповісти
вот там он и встретится с кураторами из ФСБ....
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10.02.2022 17:25 Відповісти
 
 