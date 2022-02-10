Єрмак прибув до Берліна на зустріч радників лідерів країн Нормандського формату, - ОП
Напередодні запланованого на 14 лютого візиту Федерального канцлера Німеччини Олафа Шольца в Україну до Берліна прибула українська делегація на чолі з першим віце-прем'єр-міністром - міністром економіки Юлією Свириденко.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
Зазначається, що українська делегація проведе низку зустрічей з німецькими високопосадовцями, зокрема з віце-канцлером, міністром економіки та захисту клімату Робертом Габеком, міністром фінансів Крістіаном Лінднером, міністром економічного співробітництва та розвитку Свенею Шульце, депутатами Бундестагу та представниками бізнесу.
"Головна мета зустрічей з німецькими партнерами – предметне обговорення фінансової взаємодії та підтримки, реалізації проектів двосторонньої економічної співпраці, розвитку транспортного потенціалу обох країн", - йдеться в повідомленні.
До Берліна також прибув глава Офісу Президента України Андрій Єрмак для участі в другій з початку 2022 року зустрічі дипломатичних радників лідерів "Нормандської четвірки".
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у кротяри.....
ото ж вітаю !
тепер і тобі Дихлофос у горлянку !
А тут радники зібралися …Щось Беня замутив через зельоного…
Слава Украине.Смерть ворогам.
Будь ласка!
Хотя, всё чОтко - каждый типа преЗедент.......