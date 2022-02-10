Війська РФ від початку доби тричі відкривали вогонь на Донбасі, втрат немає, - Міноборони
Станом на 11 годину поточної доби з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню.
Якінформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.
Неподалік Пісків противник відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів.
У напрямку Зайцеве російські найманці вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
Неподалік Гранітного окупанти обстрілювали позиції українських захисників з великокаліберних кулеметів.
"Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає", - повідомили у штабі.
Зазначається, що завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.
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Владислав Васильченко
показати весь коментар10.02.2022 14:43 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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