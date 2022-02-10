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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Війська РФ від початку доби тричі відкривали вогонь на Донбасі, втрат немає, - Міноборони

Війська РФ від початку доби тричі відкривали вогонь на Донбасі, втрат немає, - Міноборони

Станом на 11 годину поточної доби з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню.

Якінформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Неподалік Пісків противник відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів.

У напрямку Зайцеве російські найманці вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Неподалік Гранітного окупанти обстрілювали позиції українських захисників з великокаліберних кулеметів.

"Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає", - повідомили у штабі.

Зазначається, що завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.

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Міноборони (7527) обстріл (29612) Донбас (22358) операція Об’єднаних сил (6725)


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Вполне ожидаемо что Х#йло готовит провокацию нападет само на себя обвинив в этом ВСУ...
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10.02.2022 14:43 Відповісти
 
 