Цьогоріч на Чернігівщині продовжать масштабний ремонт траси Н-07 Київ-Суми-Юнаківка, - Служба автодоріг

Цього року планується відремонтувати майже 200 кілометрів доріг та 15 мостів Чернігівщини.

Про ці та інші плани на будівельний сезон повідомила Служба автомобільних доріг у Чернігівській області у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

У дорожньому відомстві зазначають, що станом на лютий вже укладено 62 договори на ремонт різноманітних інфраструктурних об’єктів. Кабмін передбачив на це фінансування у розмірі 1,770 млрд. грн.

Одним із основних планів на цей рік є продовження масштабних робіт на дорозі Н-07 Київ - Суми - Юнаківка.

"Протяжність дороги по території області – 143 км. Кількість ділянок капітального ремонту – 18, ділянок реконструкції - 5. На початок січня 2022 – 103,6 км дороги у верхніх шарах. Нові ділянки дороги, де будуть цьогоріч проводити роботи, – с. Запоріжжя, с. Миколаївка., с. Знамянка", – розповідають дорожники.

Серед іншого, планується також відремонтувати дороги Н-27 Чернігів — Мена — Сосниця — Грем’яч поблизу м. Новгород-Сіверський та Т-25-03 Вільне — Кролевець від с. Вільне до межі області.

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Роботи проводитимуть в рамках програми "Велике будівництво".

Не омине увагою програма і штучні споруди області. Так, над залізницею поблизу с. Петрівське плануються зведення нового шляхопроводу. Також капітальний ремонт чекає на міст через річку Снов біля с. Гвоздиківка, міст через річку Тетева поблизу с. Гасичівка та інші.

Для запобігання руйнуванням доріг на трасах М-01 Київ - Чернігів - Нові Яриловичі та Н-27 Чернігів — Мена — Сосниця — Грем’яч буде встановлено комплекси зважування у русі (WIM).

Дорожники нагадують, що У 2021 році у Чернігівській області було відремонтовано 188 кілометрів доріг державного значення.

Нагадаємо, раніше координатор програми "Велике будівництво" і заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив про план до 2024 року оновити 24 тисячі кілометрів доріг України.

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