"Це тактика повзучої окупації": Резніков закликав партнерів України дати "сильну відповідь" Росії на блокування в морі

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що світова спільнота мала б дати "сильну відповідь" Росії на її дії в Чорному й Азовському морях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

"Росія продовжує активну мілітаризацію півострова Крим, продовжує використання тимчасово окупованої території як полігону. Наразі ми спостерігаємо і навчання, і накопичення зброї у зв’язку з цим, відведення та введення підрозділів збройних сил РФ, перекриття акваторій Азовського та Чорного морів "для навчань" - це тактика повзучої окупації моря, яку вони використовують давно. Якщо не буде спільної реакції світу на ці спроби тиску, то подібну тактику Кремль, і не тільки Кремль, може застосувати у всьому світі. Наші партнери показали сильну відповідь постачанням зброї. Наразі очікуємо не менш сильну відповідь: коли кораблі РФ не зможуть спокійно заходити в цивілізовані порти, вони зрозуміють ціну своєї нахабності", - наголосив Міністр оборони України Олексій Резніков.

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Як раніше повідомляло Міноборони, Росія продовжує "свою деструктивну діяльність з дестабілізації безпекової обстановки у Азово-Чорноморському регіоні", перекриваючи значну частину морських районів: "практично весь південь Азовського моря і північно-західну частину Чорного моря".

"Прибережними попередженнями Росія оголосила обширні райони Азовського і Чорного морів небезпечними для плавання на період з 13 по 19 лютого у зв’язку із проведенням навчань, які передбачають ракетну та артилерійську стрільбу. У такий спосіб РФ у черговий раз продемонструвала зловживання міжнародним правом з метою досягнення власних геополітичних цілей за рахунок інших суб’єктів міжнародного права, зокрема України", – заявило Командування Військово-морських сил ЗСУ.

Такі дії там назвали черговою загрозою суверенітету України у її територіальному морі.