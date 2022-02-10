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Новини Агресія Росії проти України Війна
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"Це тактика повзучої окупації": Резніков закликав партнерів України дати "сильну відповідь" Росії на блокування в морі

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що світова спільнота мала б дати "сильну відповідь" Росії на її дії в Чорному й Азовському морях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

"Росія продовжує активну мілітаризацію півострова Крим, продовжує використання тимчасово окупованої території як полігону. Наразі ми спостерігаємо і навчання, і накопичення зброї у зв’язку з цим, відведення та введення підрозділів збройних сил РФ, перекриття акваторій Азовського та Чорного морів "для навчань" - це тактика повзучої окупації моря, яку вони використовують давно. Якщо не буде спільної реакції світу на ці спроби тиску, то подібну тактику Кремль, і не тільки Кремль, може застосувати у всьому світі. Наші партнери показали сильну відповідь постачанням зброї. Наразі очікуємо не менш сильну відповідь: коли кораблі РФ не зможуть спокійно заходити в цивілізовані порти, вони зрозуміють ціну своєї нахабності", - наголосив Міністр оборони України Олексій Резніков.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Рішення РФ блокувати акваторії Чорного та Азовського морів загрожує суверенним правам України, - ВМС ЗСУ. КАРТА

Як раніше повідомляло Міноборони, Росія продовжує "свою деструктивну діяльність з дестабілізації безпекової обстановки у Азово-Чорноморському регіоні", перекриваючи значну частину морських районів: "практично весь південь Азовського моря і північно-західну частину Чорного моря".

"Прибережними попередженнями Росія оголосила обширні райони Азовського і Чорного морів небезпечними для плавання на період з 13 по 19 лютого у зв’язку із проведенням навчань, які передбачають ракетну та артилерійську стрільбу. У такий спосіб РФ у черговий раз продемонструвала зловживання міжнародним правом з метою досягнення власних геополітичних цілей за рахунок інших суб’єктів міжнародного права, зокрема України", – заявило Командування Військово-морських сил ЗСУ.

Такі дії там назвали черговою загрозою суверенітету України у її територіальному морі.

Азовське море (1619) Крим (14203) Міноборони (7527) Чорне море (1679) Резніков Олексій (1447)


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Топ коментарі
+28
Может быть имеет смысл бросить воровать и заняться постройкой кораблей?
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10.02.2022 14:52 Відповісти
+22
Коли попередники доводили справами право України на акваторії цих морів, шакали, захлинаючись слиною, гавкали про "провокації Порошенка" проти паРаши.
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10.02.2022 15:00 Відповісти
+17
Роздуплився....де "Нептуни" *ука?!
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10.02.2022 15:06 Відповісти
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Ну так...Не просили - тут англійці бац - і 2000 ракет привезли.
Вже вирішили шо обороною України будуть займатись другі - а вони будуть керувать.
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10.02.2022 15:51 Відповісти
запад должен быть готов,что такие выходки будет применять и Китай,ограничив бойкое судоходство в районе пролива с Тайванем,если сейчас дать русским делать такие выходки с Украиной....Дело не в Украине,грузии и Молдове.Дело в попытке России сделать снова империю российскую с превращением Черноморского бассейна в "свою вотчину",а весь восток Европы зоной своих интересов.Поэтому нашлёпать по рукам уже нужно на этих попытках прямо сейчас.британцы уже год назад утёрли нос России с непризнанием прав на украинские территориальные воды и РФ утёрлась,ноючи...
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10.02.2022 15:36 Відповісти
Боюсь, что наши партнёры ответят словами нашего тупого клоуна ЗЕбила- никакой угрозы нет и пошлют его и его зелёную шоблу на... шашлык Пуйла присесть или сходить!)))
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10.02.2022 15:36 Відповісти
починається анексія ордло.
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10.02.2022 15:39 Відповісти
По факту вона давно анексована. І повернеться разом з Кримом. Можливо, ще Курська, Белгородська та Краснодарська волості.
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10.02.2022 15:49 Відповісти
А вже порушили справу проти того хто винен в окупації Криму? То ж мають порушити проти того, хто винен в окупації Чорного і Азовських морів, так?
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10.02.2022 15:40 Відповісти
Военных украинских моряков которые проходили Керченский пролив и были без боя взяты в плен оккупационными российскими войсками, нужно вернуть на украинские нары, так как они не выполнили свой долг, а Зеленский дал им квартиры после того как произошёл обмен на ключевого свидетеля по Боингу 777
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10.02.2022 15:41 Відповісти
сказав Резников,ми все контролюємо,Так чому ,все контролюючи, в українські порти , на час рашистських навчань в Чорному морі ,не кинули швартові кораблі НАТО?
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10.02.2022 15:45 Відповісти
Шо тактика ползучей оккупации, то понятно.Но скорее, аргумент москалей для встречи Нормади,щоб Ермак был сговорчивее.Як вариант
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10.02.2022 15:50 Відповісти
пане Резніков (як ви пішли в міністри,зовсім не знаючи військову справу),що вам каже робити ваш "савєтнік у військовій справі"Ганна маляр (такий самий нуль як і ви в цій справі)....що їй підказує інтуіція....?????
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10.02.2022 16:17 Відповісти
Пане міністр, а ви впевнені, що маєте моральне право скиглити в бік "партнерів України"? Може підкажете діючому президенту, що замість телефонів і доріг він має займатися зовнішньою політикою? Чи перекриття акваторій для вас новина, яку не можна було передбачити?
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10.02.2022 16:31 Відповісти
"Вдруг откуда не возьмись"©️ посреди февраля в Европе поднялся столб пылищи. Стали разбираться с необычным атмосферным феноменом - оказалось, это, поддавшись призыву Резникова, партнёры Украины мадьяр Сийярто, немчура Шольц и итальяшка Драги, сдирая подошвы, наперегонки ломонулись давать ну очень "сильный ответ" России за морскую блокаду Незалежної.
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10.02.2022 16:54 Відповісти
партнери дайте відповідь партнери дайте зброю партнери дайте дайте.... НАХЄРА нам така тупорила влада яка за 8 років НІХЄРА не робить за наші податки!!!
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10.02.2022 18:48 Відповісти
Самое время англичанам показать принципиальность Гаранта - завести в Чёрное море два три своих эсминца с авианосцем и продемонстрировать свою решимость в поддержке Украины. Или сцыкотно? Всё-таки это не одним корабликом быстро прошмыгнуть, тут могут навалять...
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10.02.2022 19:23 Відповісти
резников, а может стоит к зеле обратится? он же недавно вопил к нашим партнерам - не нагнетайте панику, не подрывайте нашу экономику! позор вонючей зеленой власти
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11.02.2022 01:27 Відповісти
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