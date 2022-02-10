Поліція викликатиме бізнесмена Ярославського на допит через смертельну ДТП на Харківщині, - МВС

Правоохоронці викликатимуть на допит можливого учасника ДТП на Харківщині бізнесмена Олександра Ярославського.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації МВС.

Попередньо поліцейські вже встановили, що 9 лютого близько 22:55 в районі 534 км автодороги "Київ-Харків-Довжанський", невстановлений автомобіль, який рухався зі сторони міста Чугуїв у напрямку Харкова, скоїв наїзд на пішохода - чоловіка віком приблизно 50 років. У результаті ДТП пішохід загинув.

Слідчі поліції Харківщини відкрили за фактом ДТП кримінальне провадження за двома статтями Кримінального кодексу України. Зокрема подія кваліфікована за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) та за ч. 3 ст. 135 (залишення в небезпеці) Кримінального кодексу України.

В рамках кримінального провадження правоохоронці встановлюють особу загиблого, а також усі обставини ДТП. Крім того, поліцейські встановлюють особу водія, а також викликають на допит можливого учасника ДТП.

Максимальне покарання згідно з санкцією статті передбачає від 3 до 8 років тюремного ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.

Раніше ЗМІ повідомляли, що кортеж бізнесмена Ярославського збив на смерть людину у Харківській області.

Також медіа повідомили, що літак Ярославського вилетів з України.

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