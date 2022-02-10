Ситник сподівається, що конкурс на директора НАБУ відбудеться без "неприємних речей" на відміну від обрання керівника САП
Директор Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Артем Ситник сподівається, що конкурс з обрання нового директора НАБУ проводитиметься чесно і прозоро, а вся система антикорупційних органів розвиватиметься.
Про це він заявив сьогодні на пресконференції, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Останній звіт чинного директора НАБУ. І виникає багато питань і всередині колективу, і ззовні - а що далі?.. Кількість вироків збільшується – лише цього року шість вироків, пов'язаних із реальним позбавленням волі (в антикорупційних справах. – Ред.)", - сказав директор НАБУ.
Він наголосив: "Дуже хотілося б, щоб на конкурсі з обрання директора Антикорупційного бюро, який розпочнеться, не було тих неприємних речей, які ми тривалий час спостерігаємо на конкурсі з відбору керівника антикорупційної прокуратури".
Ситник висловив сподівання на те, що нового директора НАБУ буде обрано на конкурсі, результати якого ні в кого не викликатимуть сумнівів.
"Важливо, щоб цей керівник продовжив розвиток... Сподіваюся, що наша влада почує слова громадянського суспільства, міжнародних партнерів... Щоб процес був прозорим, чесним, і інститут розвивався, як і вся система антикорупційних органів загалом", - підсумував директор НАБУ.
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Нема підстав очікувати на щось новве, якщо ті самі люди роблять те саме.
https://www.facebook.com/borislav.bereza 7 ч. ·
Обожнюю такі моменти, коли політики проявляють свій популізм та цинізм на повну. Ну, і брешуть так, що аж вуха в'януть. Бо коли я читаю слова голови партії "Слуга народа", пані https://www.facebook.com/el.shuliak?__cft__[0]=AZVYNcXuLo6rt7lXFL8BQ6o6wbMyrD8o-4rQWqEndEi3hX-_CX2cGAsgwfhC2zggWFBGEeYfNNq1M2iaOkk6ZMUJcVz-FseCk15PziqTTzFuMyAUaYULkMY-4xe8zDOGV_s&__tn__=-]K-R Olena ******* "Саме наша політична команда забезпечила все необхідне для того, щоб ... Спеціалізована антикорупційна прокуратура ...були захищені від будь-яких посягань і мали твердий правовий фундамент", то зразу пригадую, як саме представники "Слуг народу" та їх партнери в комісії по відбору Голови САП саботували та саботують призначення Голови САП по вказівці https://www.facebook.com/zelenskiy.official?__cft__[0]=AZVYNcXuLo6rt7lXFL8BQ6o6wbMyrD8o-4rQWqEndEi3hX-_CX2cGAsgwfhC2zggWFBGEeYfNNq1M2iaOkk6ZMUJcVz-FseCk15PziqTTzFuMyAUaYULkMY-4xe8zDOGV_s&__tn__=-]K-R Володимир Зеленський . І Байден вже просив Зеленського не заважати обранню Голови САП, і посли G-7 вже розчаровані тим, що конкурсна комісія з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) не проголосувала за кандидата з найбільшою кількістю балів, і США та ЄС вимагають від влади не заважати вибору глави САП та розблокувати антикорупційні справ, але голову САП так і не обрано. Цікаво, пані Шуляк вважає, що всі такі дурні та ніхто не пам'ятає завдяки кому зірвано обрання голови САП? Я вважав, що вона все ж умніша. Але саме такі заяви показують, що праві всі ті, хто називає https://www.facebook.com/hashtag/%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3?__eep__=6&__cft__[0]=AZVYNcXuLo6rt7lXFL8BQ6o6wbMyrD8o-4rQWqEndEi3hX-_CX2cGAsgwfhC2zggWFBGEeYfNNq1M2iaOkk6ZMUJcVz-FseCk15PziqTTzFuMyAUaYULkMY-4xe8zDOGV_s&__tn__=*NK-R #слуг саме https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC?__eep__=6&__cft__[0]=AZVYNcXuLo6rt7lXFL8BQ6o6wbMyrD8o-4rQWqEndEi3hX-_CX2cGAsgwfhC2zggWFBGEeYfNNq1M2iaOkk6ZMUJcVz-FseCk15PziqTTzFuMyAUaYULkMY-4xe8zDOGV_s&__tn__=*NK-R #монозбродом . Бо такі зухвалі та брехливі слова не заслуговують на щось інше.