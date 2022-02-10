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Ситник сподівається, що конкурс на директора НАБУ відбудеться без "неприємних речей" на відміну від обрання керівника САП

Ситник сподівається, що конкурс на директора НАБУ відбудеться без

Директор Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Артем Ситник сподівається, що конкурс з обрання нового директора НАБУ проводитиметься чесно і прозоро, а вся система антикорупційних органів розвиватиметься.

Про це він заявив сьогодні на пресконференції, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Останній звіт чинного директора НАБУ. І виникає багато питань і всередині колективу, і ззовні - а що далі?.. Кількість вироків збільшується – лише цього року шість вироків, пов'язаних із реальним позбавленням волі (в антикорупційних справах. – Ред.)", - сказав директор НАБУ.

Він наголосив: "Дуже хотілося б, щоб на конкурсі з обрання директора Антикорупційного бюро, який розпочнеться, не було тих неприємних речей, які ми тривалий час спостерігаємо на конкурсі з відбору керівника антикорупційної прокуратури".

Ситник висловив сподівання на те, що нового директора НАБУ буде обрано на конкурсі, результати якого ні в кого не викликатимуть сумнівів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Конкурс на директора НАБУ: Кабмін назвав трьох претендентів до комісії

"Важливо, щоб цей керівник продовжив розвиток... Сподіваюся, що наша влада почує слова громадянського суспільства, міжнародних партнерів... Щоб процес був прозорим, чесним, і інститут розвивався, як і вся система антикорупційних органів загалом", - підсумував директор НАБУ.

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НАБУ (5116) конкурс (1297) Ситник Артем (863) САП (2248)


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І чого б це ? Щось у лісі здохло ?
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10.02.2022 15:27 Відповісти
Абсолютно.
Нема підстав очікувати на щось новве, якщо ті самі люди роблять те саме.
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10.02.2022 22:28 Відповісти
"чудеса" за які Ситник толкує, зникнуть лише тоді, коли до влади прийдуть проукраїнські патріотичні сили. Будуть інші "чудеса", але з тими вже навіть шабуністам буде під силу боротися.
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10.02.2022 15:31 Відповісти
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https://www.facebook.com/borislav.bereza 7 ч. ·



Обожнюю такі моменти, коли політики проявляють свій популізм та цинізм на повну. Ну, і брешуть так, що аж вуха в'януть. Бо коли я читаю слова голови партії "Слуга народа", пані https://www.facebook.com/el.shuliak?__cft__[0]=AZVYNcXuLo6rt7lXFL8BQ6o6wbMyrD8o-4rQWqEndEi3hX-_CX2cGAsgwfhC2zggWFBGEeYfNNq1M2iaOkk6ZMUJcVz-FseCk15PziqTTzFuMyAUaYULkMY-4xe8zDOGV_s&__tn__=-]K-R Olena ******* "Саме наша політична команда забезпечила все необхідне для того, щоб ... Спеціалізована антикорупційна прокуратура ...були захищені від будь-яких посягань і мали твердий правовий фундамент", то зразу пригадую, як саме представники "Слуг народу" та їх партнери в комісії по відбору Голови САП саботували та саботують призначення Голови САП по вказівці https://www.facebook.com/zelenskiy.official?__cft__[0]=AZVYNcXuLo6rt7lXFL8BQ6o6wbMyrD8o-4rQWqEndEi3hX-_CX2cGAsgwfhC2zggWFBGEeYfNNq1M2iaOkk6ZMUJcVz-FseCk15PziqTTzFuMyAUaYULkMY-4xe8zDOGV_s&__tn__=-]K-R Володимир Зеленський . І Байден вже просив Зеленського не заважати обранню Голови САП, і посли G-7 вже розчаровані тим, що конкурсна комісія з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) не проголосувала за кандидата з найбільшою кількістю балів, і США та ЄС вимагають від влади не заважати вибору глави САП та розблокувати антикорупційні справ, але голову САП так і не обрано. Цікаво, пані Шуляк вважає, що всі такі дурні та ніхто не пам'ятає завдяки кому зірвано обрання голови САП? Я вважав, що вона все ж умніша. Але саме такі заяви показують, що праві всі ті, хто називає https://www.facebook.com/hashtag/%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3?__eep__=6&__cft__[0]=AZVYNcXuLo6rt7lXFL8BQ6o6wbMyrD8o-4rQWqEndEi3hX-_CX2cGAsgwfhC2zggWFBGEeYfNNq1M2iaOkk6ZMUJcVz-FseCk15PziqTTzFuMyAUaYULkMY-4xe8zDOGV_s&__tn__=*NK-R #слуг саме https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC?__eep__=6&__cft__[0]=AZVYNcXuLo6rt7lXFL8BQ6o6wbMyrD8o-4rQWqEndEi3hX-_CX2cGAsgwfhC2zggWFBGEeYfNNq1M2iaOkk6ZMUJcVz-FseCk15PziqTTzFuMyAUaYULkMY-4xe8zDOGV_s&__tn__=*NK-R #монозбродом . Бо такі зухвалі та брехливі слова не заслуговують на щось інше.
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10.02.2022 15:50 Відповісти
Зеленський призначив 27 недоброчесних суддів, які не пройшли кваліфікаційне оцінювання. Свої посади судді обійматимуть довічно.

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10.02.2022 15:58 Відповісти
Гадаю, що ті судді не більш недоброчесні за пересічних зелених. Але так. Це така сама уповільнена міна на майбутнє, яку у свій час заклав Кучма і додав Янукович.
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10.02.2022 22:33 Відповісти
Святая наивность......
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10.02.2022 15:52 Відповісти
Это не "наивность". Это наглое враньё! Сытник лучше многих знает про эти "честные и прозрачные" конкурсы ГБР, САП и т.п.
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10.02.2022 16:11 Відповісти
 
 