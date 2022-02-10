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Новини
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Німеччина не обіцяла нерозширення НАТО, - ексрадник канцлера Коля Тельчик спростував заяву Путіна

Німеччина не обіцяла нерозширення НАТО, - ексрадник канцлера Коля Тельчик спростував заяву Путіна

Горст Тельчик, багаторічний радник із зовнішньої політики ексканцлера ФРН Гельмута Коля, недвозначно відкинув заяву президента РФ Володимира Путіна про нібито отриману Москвою наприкінці холодної війни обіцянку НАТО не розширюватися на схід.

В інтерв'ю медіакомпанії Deutsche Welle він підкреслив, що брав участь у всіх переговорах глави уряду ФРН із президентом СРСР Михайлом Горбачовим і міністром закордонних справ СРСР Едуардом Шеварднадзе, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"На жодному етапі не було жодних обіцянок або обговорень розширення НАТО", - заявив Тельчик.

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"Єдиною умовою з радянського боку було те, що після возз'єднання (Німеччини. - Ред.) на території колишньої НДР не повинно бути ні військ НАТО, крім Бундесверу, ні об'єктів НАТО. І це було виконано. Але далі цієї обіцянки не було", - заявив ексрадник Коля.

На думку Тельчика, вимога Кремля про нерозширення НАТО є неприйнятною і президент РФ знає це. "Суверенна держава у нашому розумінні, демократична держава самостійно вирішує, чи хоче вона належати до альянсу і до якого саме", - пояснив він.

Колишній радник ексканцлера охарактеризував конфлікт навколо України як "дуже серйозний". Будь-яка подія може спровокувати його ескалацію, вказав Тельчик. Коли сили обох сторін знаходяться настільки близько одна до одної, як зараз, ризик ненавмисного інциденту дуже високий, і тому першим завданням буде домогтися більшого роз'єднання з обох сторін, додав він.

Вторгнення Росії в Україну означатиме кінець для газопроводу "Північний потік-2", упевнений ексрадник колишнього канцлера. "Якщо справа дійде до військової агресії, цей проєкт не виживе", - заявив Тельчик.

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У світлі конфлікту навколо України деякі західні лідери вже дали зрозуміти Москві, що у разі вторгнення Росії в сусідню країну газопроводу загрожують нові санкції.

Як повідомлялося, у січні глава російської делегації Сєргєй Рябков на зустрічі в Женеві представників США і РФ заявив, що Росії потрібні "залізобетонні гарантії" того, що Україна і Грузія ніколи не стануть членами НАТО, закріплені у рішенні мадридського саміту Альянсу. Черговий саміт НАТО має відбутися 29-30 червня 2022 року в Мадриді (Іспанія).

Автор: 

Німеччина (7535) Горбачов Михайло (37) НАТО (6641) путін володимир (24234) СРСР (348) членство в НАТО (1759)


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Топ коментарі
+19
Якщо кацап не збрехав, то він мабуть дуже хворий або мертвий!
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10.02.2022 15:38 Відповісти
+12
то, что ***** врет постоянно, по моему, давно ни для кого не секрет.
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10.02.2022 15:38 Відповісти
+8
Німеччина обіцяла лише блокувати вступ України...
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10.02.2022 15:36 Відповісти
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Німеччина обіцяла лише блокувати вступ України...
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10.02.2022 15:36 Відповісти
Якщо кацап не збрехав, то він мабуть дуже хворий або мертвий!
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10.02.2022 15:38 Відповісти
А с каких это пор тяжелая болезнь делает кацапа честным? Скорее, наоборот.
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10.02.2022 16:47 Відповісти
Кацап открывает рот или чтобы збрехать, или чтобы сто грамм накатить.
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11.02.2022 06:55 Відповісти
Тільки мертвий кацап не бреше.
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10.02.2022 18:00 Відповісти
то, что ***** врет постоянно, по моему, давно ни для кого не секрет.
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10.02.2022 15:38 Відповісти
***** за вислів про красавіцу навіть кацапи гопником називають в коментарях
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10.02.2022 15:44 Відповісти
Та це не гопнік, а некрофіл... Пісня ж про секс із трупом!
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10.02.2022 15:50 Відповісти
Ну вони ж свого сцаря ще не готові таким словом називати
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10.02.2022 15:51 Відповісти
То фашисти кажуть, що тепер не вони фашисти, а фашисти москалі.
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10.02.2022 15:38 Відповісти
Глухий не почує то й видумає
Можна подумати, що хтось очікував іншу відповідь.
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10.02.2022 15:41 Відповісти
Так всетаки Коля чи Горст?
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10.02.2022 15:42 Відповісти
Варто було все ж написати "пьрик Гельмута Коля". 😊Я теж двічі заголовок перечитав. Все стараюся згадати ю, що то за Коля. 😁
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10.02.2022 15:57 Відповісти
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10.02.2022 16:06 Відповісти
Я тоже сразу так подумал
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10.02.2022 16:30 Відповісти
Та Пуйлу хоч кілок на голові теши він буде марити своє!
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10.02.2022 15:46 Відповісти
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10.02.2022 15:52 Відповісти
Коли путіну "склеють ласти"
Чи то "лапті сплетуть" йому білі
Я задію свої таланти
Й заспіваю для Чипутіли.
Вже дістала баяна старого
І протерла його від пилу
Все для путіна! Все для нього!
Я БАЯН ПОРВУ ЗА ЧИПУТІЛУ!
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10.02.2022 16:03 Відповісти
Бункерный дед на старость превратился в корову.... Ляп...ляп...ляп...
Шо не слово....то коровья лепеха.
Когда ты уж здохнеш тварь мерзкая?
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10.02.2022 16:06 Відповісти
Когда оно здохнет ей Богу наверну стакан вискаря или сема...за упокой этой паскуды
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10.02.2022 16:07 Відповісти
На початку 2000-х "Дзеркало тижня", посилаючись на британські ЗМІ писало про таємні домовленості Кремля з Німеччиною, що розширення ЄС і НАТО на пострадянський простір далі Прибалтики не піде. Саме в той час канцлером ФРН був Шредер, а у Москві сидів вже путі=н.
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10.02.2022 16:28 Відповісти
Коль не обіцяв. А Шредер? Треба дивитись всі секретні угоди і протоколи які підписував Шредер з путіним. Не просто так після завершення своєї каденції він пішов на службу до кремлівського фюрера. І у Меркель треба запитати чого вона трупом лягала на саміті НАТО в Бухаресті 2008 року щоб не дати ПДЧ в НАТО Україні і Грузії.
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10.02.2022 16:20 Відповісти
Вопро́с о существова́нии договорённости о нерасшире́нии НА́ТО в Восто́чную Евро́пу, предположительно достигнутой в каком-то виде в ходе переговоров между СССР и США по объединению Германии в 1990 году, является одним из конфликтных моментов в отношениях России и НАТО. Российские власти утверждают, что такая договорённость имела место в устной форме[1] и альянс своим расширением её нарушил[2], руководители же альянса утверждают, что такого обещания не давалось[3] и что такое решение могло быть принято только в письменном виде[4][5]; сам экс-президент СССР Михаил Горбачёв высказывался в отношении существования «гарантии нерасширения НАТО на восток» противоречиво, подтверждая её существование в одних интервью[6][7] и опровергая в других[8][9]. В научном сообществе мнения по поводу существования или отсутствия договорённости о нерасширении также расходятся[10][11].

Как я понимаю заверение было, но так как только на словах, пойди докажи. В России сами виноваты что не оформили письменно. Понятно, что каким-нибудь меморандумом в который раз бы просто подтерлись. Но по крайней мере, не было бы этих споров.
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10.02.2022 16:22 Відповісти
Даже если и были они автоматически обнулились с момента распада СССР.
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10.02.2022 16:31 Відповісти
я прекрасно помню те времена, не до не расширения НАТО тогда было,
одно было требование, дайте нам денег, дайте продуктов
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10.02.2022 21:07 Відповісти
нехай німці вчергове переконаються в тому, як касапи трактують договори і домовленості.
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10.02.2022 16:27 Відповісти
Німці все добре знають, бо вони мають таємні домовленості, які підписав Шредер і путін. Тому коли справа доходить до питання чи то членства України в ЄС та НАТО, чи то санкцій проти параші, чи просто засудження якихось дій путіна починають крутитись як собака в сливках.
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10.02.2022 16:35 Відповісти
брехливое ***** ужос
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10.02.2022 16:37 Відповісти
Ой.
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10.02.2022 16:49 Відповісти
Вопрос стоит так: Если Украина в НАТО ,то влияние России в Украине значительно упадет ,тогда Россия навсегда перестанет главенствовать у нас и конец мечтам Путина воссоздать бывший Советский Союз и товарищу Пу войти в историю как собиратель русских земель ,если нет то этот П*дор еще поборется
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10.02.2022 17:10 Відповісти
путен - ******? не, не может быть!! )
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10.02.2022 17:34 Відповісти
какие обещания могла требовать москва если жрать не было ничерта в рашке
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10.02.2022 21:04 Відповісти
 
 