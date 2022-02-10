Німеччина не обіцяла нерозширення НАТО, - ексрадник канцлера Коля Тельчик спростував заяву Путіна

Горст Тельчик, багаторічний радник із зовнішньої політики ексканцлера ФРН Гельмута Коля, недвозначно відкинув заяву президента РФ Володимира Путіна про нібито отриману Москвою наприкінці холодної війни обіцянку НАТО не розширюватися на схід.

В інтерв'ю медіакомпанії Deutsche Welle він підкреслив, що брав участь у всіх переговорах глави уряду ФРН із президентом СРСР Михайлом Горбачовим і міністром закордонних справ СРСР Едуардом Шеварднадзе, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"На жодному етапі не було жодних обіцянок або обговорень розширення НАТО", - заявив Тельчик.

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"Єдиною умовою з радянського боку було те, що після возз'єднання (Німеччини. - Ред.) на території колишньої НДР не повинно бути ні військ НАТО, крім Бундесверу, ні об'єктів НАТО. І це було виконано. Але далі цієї обіцянки не було", - заявив ексрадник Коля.

На думку Тельчика, вимога Кремля про нерозширення НАТО є неприйнятною і президент РФ знає це. "Суверенна держава у нашому розумінні, демократична держава самостійно вирішує, чи хоче вона належати до альянсу і до якого саме", - пояснив він.

Колишній радник ексканцлера охарактеризував конфлікт навколо України як "дуже серйозний". Будь-яка подія може спровокувати його ескалацію, вказав Тельчик. Коли сили обох сторін знаходяться настільки близько одна до одної, як зараз, ризик ненавмисного інциденту дуже високий, і тому першим завданням буде домогтися більшого роз'єднання з обох сторін, додав він.

Вторгнення Росії в Україну означатиме кінець для газопроводу "Північний потік-2", упевнений ексрадник колишнього канцлера. "Якщо справа дійде до військової агресії, цей проєкт не виживе", - заявив Тельчик.

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У світлі конфлікту навколо України деякі західні лідери вже дали зрозуміти Москві, що у разі вторгнення Росії в сусідню країну газопроводу загрожують нові санкції.

Як повідомлялося, у січні глава російської делегації Сєргєй Рябков на зустрічі в Женеві представників США і РФ заявив, що Росії потрібні "залізобетонні гарантії" того, що Україна і Грузія ніколи не стануть членами НАТО, закріплені у рішенні мадридського саміту Альянсу. Черговий саміт НАТО має відбутися 29-30 червня 2022 року в Мадриді (Іспанія).