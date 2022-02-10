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Новини Війна
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Росія має підтвердити діями заяви, що вона не нападе на Україну, - глава МЗС Великої Британії Трасс

Росія має підтвердити діями заяви, що вона не нападе на Україну, - глава МЗС Великої Британії Трасс

Глава МЗС Великої Британії Ліз Трасс заявила, що британська сторона сподівається на те, що заяви Росії про відсутність планів напасти на Україну будуть підкріплені конкретними діями.

"Ми хотіли б, щоб військове обладнання, а також військові, розгорнуті на кордоні з Україною, перемістилися кудись, тому що наразі конфігурація сил створює реальну загрозу", - заявила Трасс, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

За її словами, Лавров сьогодні сказав їй, що "Росія не має планів щодо вторгнення в Україну", але ці слова мають "бути підкріплені реальними діями".

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Трасс зауважила, що війна в Україні увінчатися швидким успіхом не зможе, а значить, воно може переродитися в затяжний конфлікт. Тому будь-якою ціною треба "уникнути такого розвитку подій".

Британський міністр укотре наголосила, що "Україна це суверенна держава, яка сама ухвалює рішення, приєднуватися до НАТО чи ні".

Також Ліз Трасс висловила переконання, що у разі вторгнення Росії в Україну "Північний потік 2" запущений не буде.

Відкриваючи переговори з російською стороною, Трасс заявила, що на них швидше можна буде досягти "прогресу для зміцнення безпеки всіх" за умови поваги Москви до принципу територіальної цілісності та суверенітету України, "під якими Росія добровільно підписалася в 1994 році в рамках Будапештського меморандуму".

Автор: 

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10.02.2022 16:03 Відповісти
у пі.дорососії один шлях - сдохнути як можна швидже з усіма єдиноросами лдпрівцями та іншим представникам біологічного сміття!
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10.02.2022 16:06 Відповісти
у вас і України з путіним різні поняття слова "вторгнення".зараз,за оцінкою рєзнікова,йде повзуча окупація Азовського і Чорного моря путіним.а у путіна це навчання.госдура розглядатиме законопроект про признання ордло.для України це продовження анексії ордло.потрібно вводити санкції проти путіна.
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10.02.2022 16:21 Відповісти
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10.02.2022 17:01 Відповісти
Входит в шестёрку экономик мира , насрать на рубль, доллар по 8 гривень , санкции декоративные и ничтожные , дружба на бумаге , между странами только выгода и свои интересы , Европа и США были и остаются по факту крупнейшими торговыми партнёрами Рахи . Время как время, любой скажет , что стало лучше, мешает только ковид . Гордость пусть засунет себе в одно место .
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10.02.2022 19:15 Відповісти
 
 