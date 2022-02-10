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Новини Війна
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Білорусь як держава стала ворожою для України. Тон задає Лукашенко, - Кулеба

Білорусь як держава стала ворожою для України. Тон задає Лукашенко, - Кулеба

Білорусь на чолі із Олександром Лукашенком, який захопив владу у країні, стала ворожою для України.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

"Дійсно Білорусь та Україна навіть після 2014 мали дружні стосунки як держави. Сьогодні українці та білоруси мають теплі стосунки як народи. Але Білорусь як держава стала ворожою і тон задає Олександр Лукашенко. Раніше ми не повинні були хвилюватися через Білорусь, зараз ми маємо серйозно її сприймати як потенційне джерело загрози. Але це не наш вибір, це вибір Лукашенка, який зробив ставку на союзницькі відносини з Росією", - сказав Кулеба.

У відповідь на запитання, чи поглине РФ Білорусь, Кулеба відповів, що Росія вже контролює низку процесів прийняття рішень в Білорусі.

"Формально це роблять державні установи Білорусі, але під впливом Росії. РФ хоче поглинути Білорусь, хоча й Білорусь пручається цьому. Але це виглядає незворотнім. Лукашенко хоче зберегти частину суверенітету, але ми розуміємо, який є сильний тиск на Білорусь і наскільки вразливою є позиція Білорусі у відносинах з Росією. Знову скажу, що це не наш вибір", - додав Кулеба.

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Автор: 

Білорусь (7987) Лукашенко Олександр (2669) росія (66520) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+17
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10.02.2022 16:17 Відповісти
+14
Кулебі-немає вже ніякої держави Білорусь а є регіон расєї-Білорусь-нажаль...
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10.02.2022 16:06 Відповісти
+14
Так ви продовжуйте купувати в них електроенергію, бітум, МАЗи, трактори МТЗ, продукти, текстиль та інше. Вони тільки на торгівлі з нами і розвивалися. Хай торгують з московитами. Але Зеля цього зробити не може, бо диктотор Бульба здасть всьому світу, хто йому і як здав "вагнерівців". Добре Гундоса тримають за кокі пуйло і Бульба.
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10.02.2022 16:17 Відповісти
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Кулебі-немає вже ніякої держави Білорусь а є регіон расєї-Білорусь-нажаль...
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10.02.2022 16:06 Відповісти
Даже скорее не регион а белорусский округ.
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10.02.2022 16:08 Відповісти
Минский федеральный округ рабссеи. Только нам от этого не лучше.
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10.02.2022 16:27 Відповісти
Ти, вилупок білорасєйський, пиши свої опуси про крим своєму калхозенфюреру, котрого обираєш вже тридцять років, побачимо як скоро отримаєш задоволення від баклашки у дупі)) то вам не стояти босоніж на лавицях у менску з кульками та квітами, дуполизи москальські...
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10.02.2022 16:46 Відповісти
Мойша, угомонись. Сколько у тебя ников , скотыняка? МАЙКЛ БОМ, ВСЕ ПРОХОДИТ. Надеюсь тебя нейтрализуют всерьез. ТЫ уже достал разводить срач на украинском ресурсе, умничай в БЕЛОРУССКИХ соцсетях.
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10.02.2022 16:56 Відповісти
Совершенно верно. Но правильне было бы не
Беларусь как государство, а режим захвативший власть во главе с Лукашенком.
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10.02.2022 16:33 Відповісти
Усім відомо, що перші три дні протестів у Білорусі організувала фсб з метою підштовхнути Луку до вступу в союз. Ніхто з них нічого не вимагав -- ні прапора, ні прозахідного курсу.
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10.02.2022 19:14 Відповісти
точнее, гос/апарат республики Беларусь враждебен Украине и украинцам..
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10.02.2022 16:08 Відповісти
Не уточнюй те у чому розумієшся як свиня у апельсинах...
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10.02.2022 16:10 Відповісти
Может быть Вы хотели сказать как Бульбанфюрер в ананасах?
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10.02.2022 16:30 Відповісти
Я все чітко повів цьому недоумку який думає що поганий виключно калхозенфюрер, але до нього додому калхозенфюрер не прийде, прийде звичайний білорасєйський народ, який він чомусь любить)) зґвалтує його і його дітей з дружиною...
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10.02.2022 16:40 Відповісти
Да, народ, выбравший бульбанфюрера , не заслуживает, мягко говоря, особого уважения. Но протесты в Беларуси говорят сами за себя. Один в один как на рабссее, цветочки, заход с гордостью в автозаки... Ну вот пришел к нам обычный рабссейский народ на танках и БТРах... И эти придут, если путлер прикажет. Но сам бульбанфюрер не причем, по-Вашему?
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10.02.2022 17:03 Відповісти
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10.02.2022 18:34 Відповісти
???

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10.02.2022 18:45 Відповісти
Народ как раз и не вьібрал Лукашенко , потому и вьіходил с протестами .
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10.02.2022 19:11 Відповісти
Где протесты? Лишь бы, не дай Бог как в Украине? Цветы, добровольное толкание автозаков, на которых их отвезут в СИЗО?

Вот протесты:

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10.02.2022 19:16 Відповісти
В Беларуси диктатура, которую устроил Лукашенко. Около 15 человек погибло. Вооруженным лукашистам позволено безнаказанно убивать, пытать и ломать людей до сих пор. И они это делают.
В Украине какая-никакая демократия + элиты раскололись.
Если бы беларусы начали кидать в мусоров камни и бутылки, то было бы, как в Казахстане. И путлерская нацгвардия стояла на подхвате у границы.
Добровольное толкание автозаков? Ты сам там присутствовал в этот момент?
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10.02.2022 22:37 Відповісти
дежурным дурачком на сайте работаешь?.. давай, испорти воздух своим очередным комментом..
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10.02.2022 17:09 Відповісти
Які продукти і многоє другоє?)) Споживай помірно, москалю...
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10.02.2022 16:19 Відповісти
"Беларуссии" мокша, как там на болотах?
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10.02.2022 16:29 Відповісти
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10.02.2022 16:17 Відповісти
Так ви продовжуйте купувати в них електроенергію, бітум, МАЗи, трактори МТЗ, продукти, текстиль та інше. Вони тільки на торгівлі з нами і розвивалися. Хай торгують з московитами. Але Зеля цього зробити не може, бо диктотор Бульба здасть всьому світу, хто йому і як здав "вагнерівців". Добре Гундоса тримають за кокі пуйло і Бульба.
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10.02.2022 16:17 Відповісти
У мене єдине питання до української влади!

ЧОМУ У НАС ДОСІ НЕ ВВЕДЕНО ЖОРСТКИЙ ВІЗОВИЙ РЕЖИМ З ФАШИСТСЬКИМИ РЕЖИМАМИ ЛУКАШЕНКА І ПУТІНА?!
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10.02.2022 16:23 Відповісти
На фото або ***** на табуретке або таракан на коленях
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10.02.2022 16:35 Відповісти
Усатому поступил приказ от "старшего брата" гавкать на Украину.
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10.02.2022 16:38 Відповісти
Самое грустное, то что лука мелет о том что уже определено, но в будущем времени. 100% на учениях будут провокации против Украины, они уже подготовлены. Если хорошо сразу дадим по морде, то моль начнет кричать что это сумасшедший дед все начал, а он не причем.
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10.02.2022 16:40 Відповісти
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10.02.2022 17:01 Відповісти
Я
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10.02.2022 17:48 Відповісти
Такого государства как Беларусь уже нет де факто хотя сохраняется пока де юре. Это минское генерал губернаторство, протекторат, автономия, территория с особым управлением , но уж точно не независимое, самостоятельное государство, или хотя бы зависимое государство.. Роль "вассала" уже пройдена.
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10.02.2022 18:50 Відповісти
Ми також "зависими" -- від єврейських вилупків.
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10.02.2022 19:29 Відповісти
Так вона ж з шкури вилізала на Заході, вимагаючи ще більших і найбільших санкцій. Завдання від фсб виконала. Тепер їй там нічого робити, вона завжди говорила, що "ми не хочемо на Захід".
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10.02.2022 19:37 Відповісти
А може, ще не все виконала. Якщо приїде в Україну, буде спонукати Луку на війну з нами, досягне своєї мети -- звільнити чоловіка з тюрми.
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10.02.2022 19:44 Відповісти
Заданне ад ФСБ. Ага. І пры гэтым яе прымалі амаль усе лідары ​​ЕС. А вось Зялянскі чамусьці адмовіў. Цікава чаму? Таму што ведае, што яна фсбешная?
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10.02.2022 22:45 Відповісти
То что просилось последние 5 лет сильно очень---можно наконец срочно сделать. Ввести визовый режим не с РФ, а с бульбашами! Мы ничего не потеряем! А потом пообещать это и кацапам. Порох когда получили мы безвиз, просто обязан был это сделать. НО! Но тогда много было на заработках наших граждан там. Их могли интернировать или лишить последних юр-гарантий. Хотя таковых там и близко не было.
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10.02.2022 19:41 Відповісти
 
 