Білорусь як держава стала ворожою для України. Тон задає Лукашенко, - Кулеба

Білорусь на чолі із Олександром Лукашенком, який захопив владу у країні, стала ворожою для України.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

"Дійсно Білорусь та Україна навіть після 2014 мали дружні стосунки як держави. Сьогодні українці та білоруси мають теплі стосунки як народи. Але Білорусь як держава стала ворожою і тон задає Олександр Лукашенко. Раніше ми не повинні були хвилюватися через Білорусь, зараз ми маємо серйозно її сприймати як потенційне джерело загрози. Але це не наш вибір, це вибір Лукашенка, який зробив ставку на союзницькі відносини з Росією", - сказав Кулеба.

У відповідь на запитання, чи поглине РФ Білорусь, Кулеба відповів, що Росія вже контролює низку процесів прийняття рішень в Білорусі.

"Формально це роблять державні установи Білорусі, але під впливом Росії. РФ хоче поглинути Білорусь, хоча й Білорусь пручається цьому. Але це виглядає незворотнім. Лукашенко хоче зберегти частину суверенітету, але ми розуміємо, який є сильний тиск на Білорусь і наскільки вразливою є позиція Білорусі у відносинах з Росією. Знову скажу, що це не наш вибір", - додав Кулеба.

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