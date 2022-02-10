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Ми маємо реальний шанс на відродження Нормандського формату, - голова комітету з закордонних справ Бундестагу Рот

Ми маємо реальний шанс на відродження Нормандського формату, - голова комітету з закордонних справ Бундестагу Рот

Німецька сторона сподівається, що зустріч радників з політичних питань Нормандського формату 10 лютого в Берліні пройде конструктивно та згодом будуть створені умови для того, щоби провести переговори на більш високому та вищому рівні.

Про це сказав голова комітету з закордонних справ німецького Бундестагу Міхаель Рот під час спілкування з закордонними журналістами, акредитованими в Берліні, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми маємо реальний шанс на відродження Нормандського формату… Треба використати всі шанси, які є в цьому визнаному всіма форматі, який останніми місяцями на жаль був у тіні", - сказав Рот.

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Він зазначив, що в Берліні сподіваються на те, що інтенсивні обговорення на рівні радників допоможуть підняти процес до політичного рівня – до зустрічі міністрів закордонних справ та згодом голів держав і урядів. Про це, за його словами, зокрема, йшлося під час переговорів президента Франції Емманюеля Макрона в Москві та в Києві.

Німецький депутат констатував, що не всі пункти Мінських угод виконані і зазначив, що "оптимізму надає те, що з боку України є чітке зобов’язання виконати умови". Водночас він наголосив на відсутності такої готовності з боку Росії та нагадав, що деякі пункти угод не виконані значною мірою через триваюче насильство на сході України, де через військову підтримку незаконних збройних формувань Росією загинули вже 14 тисяч людей.

"Зрозуміло, що військове насильство має бути припинено, а воно походить з боку Росії", - підкреслив депутат.

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Рот також зауважив, що Берлін і Париж несуть особливу відповідальність у Нормандському форматі, але переговорники з боку Німеччини та Франції тісно узгоджують свою позицію з партнерами в НАТО та ЄС.

Автор: 

Німеччина (7535) росія (66520) Бундестаг (196) мінські угоди (2231) нормандська четвірка (1526)


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-давайте говорить! мы любим говорить. говорить не мешки ворочить. на поговорить денег много не надо. дипломат говорит-служба идет. пока мы говорим, пушки молчат.

-давайте о пушках по говорим.

-говорить о пушках можем, пушек мы вам не дадим, мы вам об этом говорили и можем еще раз это проговорить.

-понятно, толку от вас 0.

-хотите об этом поговорить ?
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10.02.2022 16:20 Відповісти
Рішення в цьому форматі не будуть сприйняті українським суспільством.

*****, 2 ************* і зрадник який є співробітником ФСБ не можуть прийняти рішення на користь України
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10.02.2022 16:37 Відповісти
Україні це на хєра, хто скаже?
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10.02.2022 16:42 Відповісти
Давайте згадайте про Будапештський меморандум і вже шмалить треба рашу, поки вона до вас не добралася.
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10.02.2022 16:43 Відповісти
Этому Роту уже заплатили в Московии, что он так ξοπγ за Путлера рвёт ?
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10.02.2022 18:22 Відповісти
 
 