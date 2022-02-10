Ми маємо реальний шанс на відродження Нормандського формату, - голова комітету з закордонних справ Бундестагу Рот

Німецька сторона сподівається, що зустріч радників з політичних питань Нормандського формату 10 лютого в Берліні пройде конструктивно та згодом будуть створені умови для того, щоби провести переговори на більш високому та вищому рівні.

Про це сказав голова комітету з закордонних справ німецького Бундестагу Міхаель Рот під час спілкування з закордонними журналістами, акредитованими в Берліні, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми маємо реальний шанс на відродження Нормандського формату… Треба використати всі шанси, які є в цьому визнаному всіма форматі, який останніми місяцями на жаль був у тіні", - сказав Рот.

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Він зазначив, що в Берліні сподіваються на те, що інтенсивні обговорення на рівні радників допоможуть підняти процес до політичного рівня – до зустрічі міністрів закордонних справ та згодом голів держав і урядів. Про це, за його словами, зокрема, йшлося під час переговорів президента Франції Емманюеля Макрона в Москві та в Києві.

Німецький депутат констатував, що не всі пункти Мінських угод виконані і зазначив, що "оптимізму надає те, що з боку України є чітке зобов’язання виконати умови". Водночас він наголосив на відсутності такої готовності з боку Росії та нагадав, що деякі пункти угод не виконані значною мірою через триваюче насильство на сході України, де через військову підтримку незаконних збройних формувань Росією загинули вже 14 тисяч людей.

"Зрозуміло, що військове насильство має бути припинено, а воно походить з боку Росії", - підкреслив депутат.

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Рот також зауважив, що Берлін і Париж несуть особливу відповідальність у Нормандському форматі, але переговорники з боку Німеччини та Франції тісно узгоджують свою позицію з партнерами в НАТО та ЄС.