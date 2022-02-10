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Новини
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Ярославський про ДТП: "Я спав удома і вранці лише дізнався про це"

Ярославський про ДТП:

Бізнесмен Олександр Ярославський заявив, що в момент ДТП, в результаті якого загинула людина, перебував удома та спав.

Про це він заявив в коментарі виданню "Об'єктив", інформує Цензор.НЕТ.

"Я спав удома і вранці лише дізнався про це", - відреагував Ярославський на запитання про ДТП.

Той факт, що до аварії причетний автомобіль його кортежу, Ярославський не підтвердив, але й не спростував.

На запитання, чи належать автомобілям його кортежу номера 0018, повідомив, що "не слідкує за своїми номерами".

На запитання: "Як ви загалом можете прокоментувати це і чи був на цій трасі ваш кортеж", Ярославський відповів: "Ніяк".

Читайте також: Літак Ярославського вилетів з України, - ЗМІ

На уточнення щодо того, де був кортеж, поки бізнесмен спав, Ярославський запропонував: "Запитайте кортежу".

Також Ярославський відмовився озвучити свою думку про те, чим він пояснює появу у ЗМІ подібної інформації.

"Послухайте, я не Нострадамус, звідки я знаю", - відповів бізнесмен.

Раніше ЗМІ повідомляли, що кортеж бізнесмена Ярославського збив на смерть людину у Харківській області.

Також медіа повідомили, що літак Ярославського вилетів з України.

В МВС повідомили, що викликатимуть Ярославського на допит через смертельну ДТП на Харківщині.

Читайте: Кортеж бізнесмена Ярославського збив на смерть людину у Харківській області, - ЗМІ

Автор: 

ДТП (4497) Ярославський Олександр (275)


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Топ коментарі
+22
спав в лісі, а потім пішов лісом і опинився в Англії
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10.02.2022 16:17 Відповісти
+22
Мабуть спав з Трухіним на задньому сидінні
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10.02.2022 16:18 Відповісти
+22
Спав вдома, прокинувся у Лондоні, сам в шоці, вперше чую.
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10.02.2022 16:22 Відповісти
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Шось згадалось- с полкі упал,тут помню а тут нє помню...
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10.02.2022 16:17 Відповісти
За що не поважаю Алозивича, за те , що обіцяв зробить не зробив! Обіцяв вірішити питання з кровними своїми братами (по матері) . Не вирішив! Нацист поганий!
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10.02.2022 16:43 Відповісти
Я одразу казав, що ці люди як омела повзуча, якої все більше і більше, коли дерево (Україна) хворію та слабке. Зараз через омелу і листя не видно. Чим це закінчеться, українці ми побачимо найближчим часом
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10.02.2022 16:47 Відповісти
Це у всьому світі. Хай квітнуть і ростуть у державі Ізраїль.
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10.02.2022 16:48 Відповісти
але в нас чомусь через омелу вже листя (українців) не видно (
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10.02.2022 16:49 Відповісти
З основою треба боротися методично і все часто. І в майбутньому людство скаже дякуємо. А зараз не на часі, бо вони покі в опіздіненні від своїх грошей. Думають Яхве дарує, а Яхве випробує. На них чекає нова спокута, бо голокост забувся.

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10.02.2022 16:57 Відповісти
спав в лісі, а потім пішов лісом і опинився в Англії
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10.02.2022 16:17 Відповісти
...очнулся -- ґіпс... (с)
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10.02.2022 16:22 Відповісти
Очнулся - Лондон
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10.02.2022 19:11 Відповісти
Що Ярославському порадить Трухін?
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10.02.2022 16:18 Відповісти
Єврей єврею поганого не порадить.
Будуть вони нас давити, бо грошей у халакостних більше
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10.02.2022 16:39 Відповісти
Мабуть спав з Трухіним на задньому сидінні
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10.02.2022 16:18 Відповісти
МАБУДЬ ПІАРНИКИ ПРИДУМАЛИ, ВЖЕ ПІДЛІТАЮЧИ ДО ХІТРОУ?

ЗДАЄТЬСЯ З'ЯВИВСЯ НОВИЙ ДИМІНСЬКИЙ.
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10.02.2022 16:19 Відповісти
По прикладу Трухи плавно полетів в ліс. ДБР буде розслідувати століттями, це ж не Порошенко.
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10.02.2022 16:19 Відповісти
"...я не Нострадамус..." ...я Коза Ностра(дамус)...
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10.02.2022 16:20 Відповісти
Начались веселые истории
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10.02.2022 16:20 Відповісти
все ясно.
Ніхто не винуватий; а той 50-річний чоловік просто зробив суїцид з КАМАЗом.
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10.02.2022 16:21 Відповісти
Спав вдома, прокинувся у Лондоні, сам в шоці, вперше чую.
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10.02.2022 16:22 Відповісти
Та сто пудово то воділа Ярославсько, взяв кортеж, щоб баб чіпляти
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10.02.2022 16:22 Відповісти
Это одна из причин почему берут водителей на работу.
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10.02.2022 16:26 Відповісти
Кортеж вирішив серед ночі сам поїздити ?))))
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10.02.2022 16:23 Відповісти
Нужно было сказать, что это был мужчина в красной футболке.
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10.02.2022 16:23 Відповісти
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10.02.2022 16:55 Відповісти
"Запитайте кортежу" - особливо цинічно та нахабно звучить.
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10.02.2022 16:23 Відповісти
трухин, ярославский.....калечат, убивают людей. При этом один спал в машине, другой дома. Но это не вся одинаковость. Оба - евреи.
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10.02.2022 16:25 Відповісти
Если Ярославский начал петлять то значит виновен 100% .
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10.02.2022 16:26 Відповісти
петлянул аж в Лондон
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10.02.2022 16:27 Відповісти
Або дійсно його там не було, або він обрав саму тупу версію для захисту. Бо перевірити наявність/відсутність людини в районі місця пригоди, значно легше ніж довести перебування за кермом. Якщо потім вспливе брехня, буде мати потужний іміджевий удар.
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10.02.2022 16:27 Відповісти
Бере поліція (за постановою судді) у Ярославського телефон, і запитує в оператора мобільного зв'язку (за постановою судді), "а де був телефон +ХХХ-ХХХ-ХХ-ХХ такого числа о такій годині?" А заразом - і решту телефонів, які були у той момент у тій самій локації...

І якщо воно, оте ярославське, бреше - є привід до затримання. Я б іще отого чоловіка, що на себе бере, перевірив, якщо бреше - значить оте ярославське прикриває. І йому б впаять!
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10.02.2022 16:27 Відповісти
Те, що він бреше про місце свого знаходження не доводить, що саме він був за кермом. Але удар по іміджу буде потужний.
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10.02.2022 16:29 Відповісти
він покинув, або змусив свого водія покинути місце скоєння ДТП та злочину. До того ж мав був надати першу допомогу або викликати МЧС та медиків. Замість того - "з'ярославив" з місця скоєння. Трухін на його фончику - хоч гроші пропонував...
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10.02.2022 16:36 Відповісти
Це встановить експерт, чи потребував загиблий допомоги. Можливо він помер відразу і ніяка допомога йому не була потрібна.
Цікаво а чим ви доведете, що він примусив водія покинути місце ДТП?
Особливо, якщо той не буде на стороні слідства, а ймовірність цього складає 99, 9999%
Та й як ви кваліфікуєте такі його дії? за якою статтею? Недонесення?
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10.02.2022 16:44 Відповісти
Ярік неувіноуний! То безпілотний кортеж самонавівся на підставного мужика від злодія Курченка.
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10.02.2022 16:27 Відповісти
Я в цей час був в лісу. НЕ вірите, у Трухіна запитайте, він там взагалі живе і все бачив... )
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10.02.2022 16:28 Відповісти
Ответь хотя бы типа- да, похоже что так вот и так, но я пока не все детали выяснил и потому не могу... Ну и в таком духе. Хотя бы толику прояви уважения. Но нет- ничего не знаю и знать не хочу, чистая отрицаловка и включение дурака. Почти прямым текстом послать всех подальше, а чего ему бояться?
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10.02.2022 16:29 Відповісти
А что,трухе можно отмазаться,а ярику нет,это же не справедливо.
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10.02.2022 16:30 Відповісти
Я був вдома, потім втратив свідомість. Очнувся... а довкола ліс і Трухін наді мною стоїть, каже - сторожи сумку!
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10.02.2022 16:31 Відповісти
а вокруг лондонский лес..
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11.02.2022 10:22 Відповісти
100%
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10.02.2022 16:36 Відповісти
Колись така думка прийшла в голову й австрійському художнику Шікелгруберу!
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10.02.2022 16:43 Відповісти
Єврею по матері, ви уявляєте , як його єдінокровні брати заїпали?
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10.02.2022 16:45 Відповісти
Доречі Адольф, після Мозеса найвідоміший в світі єврей, араби його боготворят.
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10.02.2022 16:52 Відповісти
не видел, не знаю, меня там не было, не слышал, не следил, вообще спал и завтра полечу в Лондон, где уже как неделю тусуюсь.
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10.02.2022 16:39 Відповісти
И все камеры на дорогах были отключены.
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10.02.2022 16:39 Відповісти
естественно)))
потом ваще заявят что машину украли...(если сильно покоцаная)
или номера (если уже подрихтовали)
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10.02.2022 17:00 Відповісти
в этом захолустье нет ни одной камеры.
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10.02.2022 17:11 Відповісти
брильянтовая рука
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10.02.2022 16:43 Відповісти
Как в том анекдоте - ничего не видел, ничего не слышал, в багажнике сидел.....
Нормальный человек, и далеко не олигарх, в ситуации даже когда не виноват, пытается помочь пострадавшему, оплачивает лечение/похороны..., а этот упырь прикинулся шлангом и свалил бухать в Лондон.
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10.02.2022 16:43 Відповісти
Ну за рулём он быстрей всего не был.
А то шо в такой ситуации пытается отмазать своих явно указывает на их виновность.
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10.02.2022 16:44 Відповісти
Так почему слинял?
И насколько надо быть тупым или брехуном, чтобы не знать приблатненные номера своих машин !?
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10.02.2022 16:49 Відповісти
ты дитё
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10.02.2022 16:51 Відповісти
Я знаю - тому, що ти хохол-малорос з рабською натурою
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10.02.2022 16:54 Відповісти
Когда узнаешь чому,напиши всем очень интересно.
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10.02.2022 16:55 Відповісти
И снова за рулём был человек в красном👗
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10.02.2022 16:49 Відповісти
Во как!!! "Я заболел лег спать и ушел домой"
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10.02.2022 16:50 Відповісти
не имеет значения, Ярик редко садится за руль. 95% что водила его сбил, пусть и отвечает
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10.02.2022 16:51 Відповісти
наоборот... утверждают что он очень любит именно сам сидеть срулём...
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10.02.2022 16:58 Відповісти
тогда да, не буду спорить
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10.02.2022 17:02 Відповісти
Відморозок
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10.02.2022 16:53 Відповісти
не удивлюсь, если в конце концов будет установлено, что этот несчастный на трассе умер сам в результате несчастного случая - упал и ударился головой...
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10.02.2022 16:54 Відповісти
Вангую, якщо ярославський відслюнявить пару лямів зелені, трухін візьме, це на себе у партійних інтересах, а вошдь підтримає, бо воно у нас е-лібертініанец.
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10.02.2022 17:03 Відповісти
Фінансово-промислова група DCH, власником якої є президент харківського "Металіста" Олександр Ярославський, зробила офіційну заяву щодо https://www.ua-football.com/ua/ukrainian/first/1644493272-**********-pravda-kortezh-oleksandra-yaroslavskogo-zbiv-na-smert-lyudinu.html смертельної ДТП неподалік Харкова .

Нагадаємо, що вночі 10 лютого на трасі Чугуїв - Мартове автомобіль збив на смерть чоловіка, на місці ДТП знайшли автомобільні номери з кортежу бізнесмена Олександра Ярославського.

Далі - офіційна заява:

У зв'язку із зацікавленістю мас-медіа у висвітленні ДТП, яке сталося у ніч з 9 на 10 лютого 2022 р. на автодорозі "Київ-Харків-Довжанський", повідомляємо наступне:

1. За кермом автомобіля з номерними знаками, знайденими на місці ДТП, був водій, який працює в одній із допоміжних служб DCH. Вночі, прямуючи до Харкова для паркування автомобіля, він в умовах обмеженої видимості здійснив наїзд на перешкоду, характер якої під час руху не розпізнав. Вранці було виявлено факт відсутності номерного знака, а також з'ясувалися інші обставини справи. Уповноважені співробітники повідомили поліцію, і водій одразу прибув до відділення для допиту. В даний час він співпрацює зі слідством і очікує на оприлюднення запобіжного заходу.

2. 10 лютого 2022 р. Олександр Ярославський відповідно до сформованого на початку поточного тижня робочого графіка відлетів до Лондона для зустрічі з сім'єю
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10.02.2022 17:14 Відповісти
В компании DCH сделали заявление о смертельной аварии под ****** и сказали, что Ярославского не было за рулём автомобиля.

«За рулем автомобиля с номерными знаками, обнаруженными на месте ДТП, находился водитель, работающий в одной из вспомогательных служб DCH. Ночью, направляясь в Харьков для парковки автомобиля, он в условиях ограниченной видимости совершил наезд на препятствие, характер которого в ходе движения не распознал.

Утром был обнаружен факт отсутствия номерного знака, а также выяснились прочие обстоятельства дела. Уполномоченные сотрудники уведомили полицию, и водитель сразу прибыл в отделение для допроса. В настоящее время он сотрудничает со следствием и ожидает обнародования меры пресечения» - говорится в заявлении.
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10.02.2022 17:19 Відповісти
Так бывает...заснул в Харькове...проснулся в Лондоне)
Вы шо не смотрели с лёгким паром?
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10.02.2022 17:22 Відповісти
Ще один Димінський. Той вбив машиною молоду жінку і драпнув з України..
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10.02.2022 18:39 Відповісти
такое ****, как это ярославский мнят себя королями дорог и царями жизни. Жизнь других людей им безразлична, как кацапам. оно ничего не знает и ничего не помнит. Человек лишился жизни из за того что ******** барский кортеж ехал. Господь говорит: Аз воздам. ярославский! Здесь ты считаешь себя кем-то, выше чем остальные люди, которых ты и за людей не считаешь. Но перед Господом - ты говно и ведешь себя высокомерно и лицемерно.
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10.02.2022 19:41 Відповісти
какие всё-таки мужественные люди, эти евреи
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10.02.2022 19:56 Відповісти
ЯКІ ВСЕЖ ТАКИ ДУРНІ ЦІ УКРАЇНЦІ.
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11.02.2022 09:56 Відповісти
І ЩО, ЦЯ ГНИДА ДОСІ ЖИВА ???
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11.02.2022 09:55 Відповісти
 
 