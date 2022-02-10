Ярославський про ДТП: "Я спав удома і вранці лише дізнався про це"
Бізнесмен Олександр Ярославський заявив, що в момент ДТП, в результаті якого загинула людина, перебував удома та спав.
Про це він заявив в коментарі виданню "Об'єктив", інформує Цензор.НЕТ.
"Я спав удома і вранці лише дізнався про це", - відреагував Ярославський на запитання про ДТП.
Той факт, що до аварії причетний автомобіль його кортежу, Ярославський не підтвердив, але й не спростував.
На запитання, чи належать автомобілям його кортежу номера 0018, повідомив, що "не слідкує за своїми номерами".
На запитання: "Як ви загалом можете прокоментувати це і чи був на цій трасі ваш кортеж", Ярославський відповів: "Ніяк".
На уточнення щодо того, де був кортеж, поки бізнесмен спав, Ярославський запропонував: "Запитайте кортежу".
Також Ярославський відмовився озвучити свою думку про те, чим він пояснює появу у ЗМІ подібної інформації.
"Послухайте, я не Нострадамус, звідки я знаю", - відповів бізнесмен.
Раніше ЗМІ повідомляли, що кортеж бізнесмена Ярославського збив на смерть людину у Харківській області.
Також медіа повідомили, що літак Ярославського вилетів з України.
В МВС повідомили, що викликатимуть Ярославського на допит через смертельну ДТП на Харківщині.
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ЗДАЄТЬСЯ З'ЯВИВСЯ НОВИЙ ДИМІНСЬКИЙ.
Ніхто не винуватий; а той 50-річний чоловік просто зробив суїцид з КАМАЗом.
І якщо воно, оте ярославське, бреше - є привід до затримання. Я б іще отого чоловіка, що на себе бере, перевірив, якщо бреше - значить оте ярославське прикриває. І йому б впаять!
Цікаво а чим ви доведете, що він примусив водія покинути місце ДТП?
Особливо, якщо той не буде на стороні слідства, а ймовірність цього складає 99, 9999%
Та й як ви кваліфікуєте такі його дії? за якою статтею? Недонесення?
потом ваще заявят что машину украли...(если сильно покоцаная)
или номера (если уже подрихтовали)
Нормальный человек, и далеко не олигарх, в ситуации даже когда не виноват, пытается помочь пострадавшему, оплачивает лечение/похороны..., а этот упырь прикинулся шлангом и свалил бухать в Лондон.
А то шо в такой ситуации пытается отмазать своих явно указывает на их виновность.
И насколько надо быть тупым или брехуном, чтобы не знать приблатненные номера своих машин !?
Нагадаємо, що вночі 10 лютого на трасі Чугуїв - Мартове автомобіль збив на смерть чоловіка, на місці ДТП знайшли автомобільні номери з кортежу бізнесмена Олександра Ярославського.
Далі - офіційна заява:
У зв'язку із зацікавленістю мас-медіа у висвітленні ДТП, яке сталося у ніч з 9 на 10 лютого 2022 р. на автодорозі "Київ-Харків-Довжанський", повідомляємо наступне:
1. За кермом автомобіля з номерними знаками, знайденими на місці ДТП, був водій, який працює в одній із допоміжних служб DCH. Вночі, прямуючи до Харкова для паркування автомобіля, він в умовах обмеженої видимості здійснив наїзд на перешкоду, характер якої під час руху не розпізнав. Вранці було виявлено факт відсутності номерного знака, а також з'ясувалися інші обставини справи. Уповноважені співробітники повідомили поліцію, і водій одразу прибув до відділення для допиту. В даний час він співпрацює зі слідством і очікує на оприлюднення запобіжного заходу.
2. 10 лютого 2022 р. Олександр Ярославський відповідно до сформованого на початку поточного тижня робочого графіка відлетів до Лондона для зустрічі з сім'єю
«За рулем автомобиля с номерными знаками, обнаруженными на месте ДТП, находился водитель, работающий в одной из вспомогательных служб DCH. Ночью, направляясь в Харьков для парковки автомобиля, он в условиях ограниченной видимости совершил наезд на препятствие, характер которого в ходе движения не распознал.
Утром был обнаружен факт отсутствия номерного знака, а также выяснились прочие обстоятельства дела. Уполномоченные сотрудники уведомили полицию, и водитель сразу прибыл в отделение для допроса. В настоящее время он сотрудничает со следствием и ожидает обнародования меры пресечения» - говорится в заявлении.
Вы шо не смотрели с лёгким паром?
********барский кортеж ехал. Господь говорит: Аз воздам. ярославский! Здесь ты считаешь себя кем-то, выше чем остальные люди, которых ты и за людей не считаешь. Но перед Господом - ты говно и ведешь себя высокомерно и лицемерно.