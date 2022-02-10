Ярославський про ДТП: "Я спав удома і вранці лише дізнався про це"

Бізнесмен Олександр Ярославський заявив, що в момент ДТП, в результаті якого загинула людина, перебував удома та спав.

Про це він заявив в коментарі виданню "Об'єктив", інформує Цензор.НЕТ.

"Я спав удома і вранці лише дізнався про це", - відреагував Ярославський на запитання про ДТП.

Той факт, що до аварії причетний автомобіль його кортежу, Ярославський не підтвердив, але й не спростував.

На запитання, чи належать автомобілям його кортежу номера 0018, повідомив, що "не слідкує за своїми номерами".

На запитання: "Як ви загалом можете прокоментувати це і чи був на цій трасі ваш кортеж", Ярославський відповів: "Ніяк".

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На уточнення щодо того, де був кортеж, поки бізнесмен спав, Ярославський запропонував: "Запитайте кортежу".

Також Ярославський відмовився озвучити свою думку про те, чим він пояснює появу у ЗМІ подібної інформації.

"Послухайте, я не Нострадамус, звідки я знаю", - відповів бізнесмен.

Раніше ЗМІ повідомляли, що кортеж бізнесмена Ярославського збив на смерть людину у Харківській області.

Також медіа повідомили, що літак Ярославського вилетів з України.

В МВС повідомили, що викликатимуть Ярославського на допит через смертельну ДТП на Харківщині.

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