Блінкен та Столтенберг обговорили реакцію Заходу на агресію РФ проти України, - Держдеп США

Держсекретар США Ентоні Блінкен провів телефонну розмову з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом. Сторони обговорили продовження координації трансатлантичної реакції на постійні загрози Росії щодо України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держдепу.

Блінкен підтвердив прихильність Сполучених Штатів до тісної співпраці та консультацій з партнерами та союзниками.

Держсекретар США вказав на готовність США запровадити швидкі та жорсткі заходи проти Росії у разі військової агресії з її боку проти України.

"Блінкен і Столтенберг обговорили дипломатичні зусилля, спрямовані на те, щоб закликати Росію до деескалації та взяти участь у змістовному та взаємному діалозі, а також переміщення військ США та союзників для зміцнення східного флангу Альянсу", - йдеться в повідомленні.

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