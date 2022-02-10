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Новини Війна
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Велика Британія привела в режим готовності тисячу військових на випадок вторгнення РФ в Україну

Велика Британія привела в режим готовності тисячу військових на випадок вторгнення РФ в Україну

Велика Британія привела у режим готовності тисячу військових на випадок потреби реагування на гуманітарну кризу і надання допомоги, якщо Росія здійснить вторгнення в Україну.

Про це прем’єр Великобї Британії Борис Джонсон сказав у Брюсселі на спільному брифінгу з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

Британський прем'єр відзначив, що у відповідь на стягування російських військ до кордонів України НАТО посилює присутність на півночі та сході Альянсу.

"Ми також приводимо у стан бойової готовності тисячу військових в рамках підготовки до гуманітарної кризи, яка може статися на східних кордонах НАТО", - наголосив Джонсон.

Читайте: Дані розвідки про скупчення військ РФ на кордонах з Україною залишаються "похмурими", - Джонсон

Перед цим він сказав, що Сполучене Королівство братиме участь в операції Cold Response в Норвегії і спрямує для участі у навчаннях авіаносець HMS Prince of Wales. Також, за його словами, в Естонії Велика Британія подвоює присутність у передовій тактичній бойовій групі НАТО, а у Польщі буде ще додатково розміщено 350 британських військових. У Румунії британські військові беруть участь у патрулюванні повітряного простору. На Кіпрі Велика Британія розміщує винищувачі Typhoons і ще надсилає кораблі у східне Середземномор'я і у Чорне море.

Джонсон додав, що здійснюється підготовка до воєнних операцій, також готуються економічні санкції, але в НАТО зацікавлені підтримувати діалог з РФ.

Також читайте: Зараз українська армія набагато сильніша, ніж у 2014 році, - Столтенберг

Автор: 

Велика Британія (5689) росія (66520) Джонсон Борис (584)


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Топ коментарі
+20
Боже-бережи королеву й надалі.Бритам-черговий респект...
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10.02.2022 16:38 Відповісти
+3
НАТО, тут потрібна "готовність" всієї ядерної триади по перимитру РФ/БР. Мордор треба тримати в страху. Недолюдини розуміють тільки мову сили! Великої Сили!
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10.02.2022 17:11 Відповісти
+2
ото ж - Ордло оголосити окупованою територією, вийти із Мінська та чекати слушної миті для військового звільнення.
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10.02.2022 17:08 Відповісти
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Боже-бережи королеву й надалі.Бритам-черговий респект...
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10.02.2022 16:38 Відповісти
А це не забагато?
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10.02.2022 16:44 Відповісти
для шашликів у зданому ЗЄ-бенським Харкові ?
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10.02.2022 17:06 Відповісти
Британцям зданому?
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10.02.2022 17:28 Відповісти
путін робить повзуче вторгнення-повзучу анексію ордло.
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10.02.2022 16:46 Відповісти
тільки не робить, а вже зробив (і вторгся і паспорти роздав)
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10.02.2022 17:02 Відповісти
ото ж - Ордло оголосити окупованою територією, вийти із Мінська та чекати слушної миті для військового звільнення.
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10.02.2022 17:08 Відповісти
чего проще, признать и забрать их себе нах, вместо Крыма (желательно)
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10.02.2022 17:08 Відповісти
НАТО, тут потрібна "готовність" всієї ядерної триади по перимитру РФ/БР. Мордор треба тримати в страху. Недолюдини розуміють тільки мову сили! Великої Сили!
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10.02.2022 17:11 Відповісти
у ных теж е триада и трымают в страхе людей и шо дали - махаться ракетами !
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10.02.2022 20:49 Відповісти
По-перше в кацапів триада трохи підгуляла, вона вже для них самих небезпечне, по-друге Захід протистояв пів століття СРСР, хоч там були комунякі-маразматіки, но вони весь час ратували за мир у всьому світі, а Путін- долбоїоб рай кацапам обіцяє, краще смерть ніж злиденне життя
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10.02.2022 21:07 Відповісти
Во -первых, самое опасное и вредное , это недооценивать возможности противника, а они совсем не такие как здесь принято считать. Во-вторых, НАТО никогда не впишется в войну за Украину , помочь РЖАВЫМ просроченным оружием - ДА , воевать - НЕТ, это я тебе говорю как гражданин страны члена НАТО. Обещать можно что угодно , но только Богу известно чья душа куда попадёт , добавлю даже , не сотвори себе Кумира - путю. Лишние эмоции вредны , больше реальности , дружище ))
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10.02.2022 22:14 Відповісти
Лучше бы 6-й флот США подтянулся к Черному морю на период учений.
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10.02.2022 17:18 Відповісти
Слава Британії і Королеві! Справжні союзники проти російських окупантів.
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10.02.2022 19:46 Відповісти
Не иначе как в отпуск пойдут.
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10.02.2022 20:47 Відповісти
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11.02.2022 01:26 Відповісти
 
 