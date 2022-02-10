Велика Британія привела в режим готовності тисячу військових на випадок вторгнення РФ в Україну

Велика Британія привела у режим готовності тисячу військових на випадок потреби реагування на гуманітарну кризу і надання допомоги, якщо Росія здійснить вторгнення в Україну.

Про це прем’єр Великобї Британії Борис Джонсон сказав у Брюсселі на спільному брифінгу з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

Британський прем'єр відзначив, що у відповідь на стягування російських військ до кордонів України НАТО посилює присутність на півночі та сході Альянсу.

"Ми також приводимо у стан бойової готовності тисячу військових в рамках підготовки до гуманітарної кризи, яка може статися на східних кордонах НАТО", - наголосив Джонсон.

Читайте: Дані розвідки про скупчення військ РФ на кордонах з Україною залишаються "похмурими", - Джонсон

Перед цим він сказав, що Сполучене Королівство братиме участь в операції Cold Response в Норвегії і спрямує для участі у навчаннях авіаносець HMS Prince of Wales. Також, за його словами, в Естонії Велика Британія подвоює присутність у передовій тактичній бойовій групі НАТО, а у Польщі буде ще додатково розміщено 350 британських військових. У Румунії британські військові беруть участь у патрулюванні повітряного простору. На Кіпрі Велика Британія розміщує винищувачі Typhoons і ще надсилає кораблі у східне Середземномор'я і у Чорне море.

Джонсон додав, що здійснюється підготовка до воєнних операцій, також готуються економічні санкції, але в НАТО зацікавлені підтримувати діалог з РФ.

Також читайте: Зараз українська армія набагато сильніша, ніж у 2014 році, - Столтенберг