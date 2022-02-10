Нацрада з ТРМ проситиме Мінкульт внести кремлівського пропагандиста Кисельова до списку осіб, які загрожують нацбезпеці України
Національна рада з питань телебачення та радіомовлення проситиме Міністерство культури та інформаційної політики включити кремлівського пропагандиста Дмитра Кисельова до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", відповідне рішення ухвалили на засіданні Нацради.
"Пропонується звернутися до Міністерства культури та інформаційної політики України щодо внесення особи до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці. Мова йде про Дмитра Костянтиновича Кисельова, російського журналіста, заступника генерального директора Всеросійської державної ТРК, генерального директора російського державного міжнародного інформаційного агентства "Росія сьогодні", автора та ведучого інформаційної передачі "Вісті тижня", - сказав член Нацради Олександр Бурмагін.
Він нагадав, що росіянина указом президента у 2018 було внесено до санкційного списку, також санкції застосовані на рівні ЄС. Але Кисельов оскаржував ці санкції. Є рішення суду ЄС, де суд відмовив у задоволенні скарги. Там йдеться про те, що Дмитро Кисельов був частиною російської пропаганди, яка підтримувала розміщення російських військ.
"Фактично було зазначено, що це пропагандист №1, який підтримував агресію Росії щодо України", - додав Бурмагін.
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