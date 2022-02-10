Усі боєздатні частини ЗСУ сконцентровані на кордоні з Донбасом, готуються до війни, - глава СЗР РФ Наришкін

Директор Служби зовнішньої розвідки РФ Сергій Наришкін заявив, що Україна веде активну підготовку до війни, майже всі частини ЗСУ сконцентровані на кордоні з Донбасом.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

"Приготування йдуть повним ходом, їх не приховати. Усі хоч певною мірою боєздатні частини ЗСУ сконцентровані на кордоні з Донбасом", - сказав Наришкін.

Очільник російської СЗР також заявив, що йде масоване перекидання сотень тонн військової техніки та боєприпасів з баз США в Європі, з Великобританії, Канади.

"Нарощується контингент радників та інструкторів із натовських сил спецпризначення. Є навіть інформація про появу багатонаціональних загонів бойовиків-джихадистів", - зазначив Наришкін.

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За його словами, звинувачення на адресу Росії в агресивних планах щодо України огулні, "жодних планів "вторгнення" не було і немає".

Наришкін вважає, що українську владу "активно підштовхують" до військової авантюри.

"Не на користь народів України та Росії, щоб полум'я війни спалахнуло. Наслідки для всіх за будь-якого розкладу будуть тяжкі", - заявив він.

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