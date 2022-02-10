УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10769 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
15 828 108

Усі боєздатні частини ЗСУ сконцентровані на кордоні з Донбасом, готуються до війни, - глава СЗР РФ Наришкін

Усі боєздатні частини ЗСУ сконцентровані на кордоні з Донбасом, готуються до війни, - глава СЗР РФ Наришкін

Директор Служби зовнішньої розвідки РФ Сергій Наришкін заявив, що Україна веде активну підготовку до війни, майже всі частини ЗСУ сконцентровані на кордоні з Донбасом.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

"Приготування йдуть повним ходом, їх не приховати. Усі хоч певною мірою боєздатні частини ЗСУ сконцентровані на кордоні з Донбасом", - сказав Наришкін.

Очільник російської СЗР також заявив, що йде масоване перекидання сотень тонн військової техніки та боєприпасів з баз США в Європі, з Великобританії, Канади.

"Нарощується контингент радників та інструкторів із натовських сил спецпризначення. Є навіть інформація про появу багатонаціональних загонів бойовиків-джихадистів", - зазначив Наришкін.

Також читайте: Держдума РФ планує розглянути проєкт звернення до Путіна щодо "визнання "ЛДНР" наступного тижня

За його словами, звинувачення на адресу Росії в агресивних планах щодо України огулні, "жодних планів "вторгнення" не було і немає".

Наришкін вважає, що українську владу "активно підштовхують" до військової авантюри.

"Не на користь народів України та Росії, щоб полум'я війни спалахнуло. Наслідки для всіх за будь-якого розкладу будуть тяжкі", - заявив він.

Також читайте: Росія не хоче нікому погрожувати, нам погрожують, - Лавров

Автор: 

росія (66520) Наришкін Сергій (37)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+32
Треба зараз заводити війська в міста, які кацапи планують брати першими. Зараз необхідно також розсереджувати частини, що стоять на Сході та Півдні . Якщо буде перша атака зараз, то вони вдарять ракетами, потім авіацією, щоб знищити всі військові табори в тих областях, а потім миттєво займуть Одесу, Херсон, Марік, щоб забеспечити воду на Крим. В сотий раз кажу, що треба робити русло каналу непридатнє для використовування. А зараз для військових чудова нагода потренуватись. Треба максимально зайти в великі міста, зайняти там позиції для оборони. Відпустили б дітей зі шкіл раніше на канікули, а солдат розмістили там, наприклад. Так незручно для міського життя, але загинути миттєво при накритті ракетами в полі ще більш незручно. Сподіваюсь, військове керівництво постійно передислокує частини, техніку, запаси набоїв. Підсумовуючи, задача номер один на Пд та Сх не загинути миттєво під час ракетної хвилі та зберегти техніку. Задача номер два, швидко окопатись в містах і затягнути рашистів на довгі виснажливі бої за кожен будинок та підвал. Якщо кацапам вдасться легко захопити декілька міст на півдні та сході, використовуючи тактику ракетного удару як в Сирії, то такаж доля чекатиме і інші військові частини, розміщені географічно глибше. Також необхідно оголосити військову годину в уразливих містах та посадити військ комендатуру замість ватних мерів: в Одесі, Маріуполі, Мелітополі, Миколаєві, Херсоні, Харькові Генічеську, Бердянську, Новій Каховці, Покровську Слав.янську тощо
показати весь коментар
10.02.2022 16:52 Відповісти
+23
А ви думали,що ми як білоруси з хлібом будем зустрічати ?
показати весь коментар
10.02.2022 16:50 Відповісти
+19
Є навіть інформація про появу багатонаціональних загонів бойовиків-джихадистів", - зазначив Наришкін

нар-и-шкін само бачіло цю інфу.. у скабеєвої))
показати весь коментар
10.02.2022 16:49 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
И это директор свр рф?) Ну тогда я спокоен)
показати весь коментар
10.02.2022 19:12 Відповісти
Проклятая украинская военщина опять провоцирует миролюбивых россиян.
показати весь коментар
10.02.2022 19:14 Відповісти
Нужно уточнить у него, на границе с каким Донбассом.
показати весь коментар
10.02.2022 19:31 Відповісти
у меня вопрос почему войска на границе с бамбасом, а не в крупных городах около границ
показати весь коментар
10.02.2022 19:33 Відповісти
типа он хочет сказать что для защиты дыры согнали войска аж с востока... стоко бабла ради дыры которую они не признали
показати весь коментар
10.02.2022 19:34 Відповісти
Оце підорнорижкін мабуть не зовсім розуміє що в основі боєздатності як основного складу військових так і резервного є внутрішня мотивація. В українців мотивація максимально проста і щира: ми на своїй землі, нам просто НЕМА КУДИ ВІДСТУПАТИ, тому будем ******* їхтамнєтов до останнього набою і з останніх сил. А яка мотивація у їх сраного скотобидла(більшість якого чудово розуміє шо їх тупо гонять "на убой")? Жмурка про "защіту рюзьгєязічних брать'єв" чи "інтєрнаціанальний долг" вже не проканає, вони почнуть всиратись одразу після того як побачать пошматовані нутрощі свого "аднапалчаніна" під час першої атаки! Коли "понесеться" - тоді ***** й побачать скільки насправді в Україні боєздатних і боєготових( по всій країні, не тільки в районі проведення ООС), заодно наочно побачать шо таке ота "кузькіна мать" і коли жаба цицьку дає!
показати весь коментар
10.02.2022 20:20 Відповісти
Откуда на территории Украины взялся "народ России"

Каким образом народ Украины может воевать с народом России не выходя за свои границы?
показати весь коментар
10.02.2022 22:36 Відповісти
І, звісно, військова навала росіян на кордоні з Україною - то зовсім інше, ніяких натяків на агресію; просто військові з Далекого Сходу, Бурятії та Сибіру приїхали до кордонів із Україною пограти у теніс. Спортивні майдвнчики в Ростовській та Воронезькій областях давно приваблюють бурятських та сибірських спортсменів з гвинтівками..
показати весь коментар
11.02.2022 04:21 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 