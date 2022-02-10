РНБО на виїзному засіданні розгляне ситуацію з блокуванням РФ частини акваторії Чорного та Азовського морів, - Данілов
Рада національної безпеки та оборони на виїзному засіданні 11 лютого розгляне невідкладне питання ризиків для морського судноплавства України через блокаду РФ частини акваторії Чорного та Азовського морів і Керченської протоки.
Про це в коментарі "УП" заявив секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ.
"Одним із основних питань, яке буде розглядатися на виїзному засіданні РНБО Україну у Харкові 11 лютого, буде питання про ризики для морського судноплавства України у зв’язку з намірами Російської Федерації перекрити під приводом проведення військо-морських навчань районів Чорного та Азовського морів. Це питання президент України Володимир Зеленський визначив як невідкладне", - сказав Данілов.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Росія заявила про перекриття районів Чорного та Азовського морів для ракетних та артилерійських навчань з 13 по 19 лютого.
Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що світова спільнота мала б дати "сильну відповідь" Росії на її дії в Чорному й Азовському морях.
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Що за хрінь совкова?
а що б розглянути роздачу паспортів рф в ордло,
треба їхати в трускавець.
з приводу енергетичної кризи, в буковель
за мігрантів з білорусі, треба говарити в маріуполі.
да.
пересуватись треба на гелікоптерах ВСУ і МНС,
це обов,язкова умова.
Вже б і Україну давно здали, якби не народ, який наче "смотрящіє". Та нах така влада, якщо робить все назло, наперекір і щоб ослабити державу!