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РНБО на виїзному засіданні розгляне ситуацію з блокуванням РФ частини акваторії Чорного та Азовського морів, - Данілов

РНБО на виїзному засіданні розгляне ситуацію з блокуванням РФ частини акваторії Чорного та Азовського морів, - Данілов

Рада національної безпеки та оборони на виїзному засіданні 11 лютого розгляне невідкладне питання ризиків для морського судноплавства України через блокаду РФ частини акваторії Чорного та Азовського морів і Керченської протоки.

Про це в коментарі "УП" заявив секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ.

"Одним із основних питань, яке буде розглядатися на виїзному засіданні РНБО Україну у Харкові 11 лютого, буде питання про ризики для морського судноплавства України у зв’язку з намірами Російської Федерації перекрити під приводом проведення військо-морських навчань районів Чорного та Азовського морів. Це питання президент України Володимир Зеленський визначив як невідкладне", - сказав Данілов.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Росія заявила про перекриття районів Чорного та Азовського морів для ракетних та артилерійських навчань з 13 по 19 лютого.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що світова спільнота мала б дати "сильну відповідь" Росії на її дії в Чорному й Азовському морях.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На засіданні РНБО варто розглянути питання безпеки та оборонно-промислового комплексу, - нардеп "Голосу" Костенко

Автор: 

Данілов Олексій (1259) РНБО (2305) Чорне море (1679) Морська блокада рф (19)


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10.02.2022 16:51 Відповісти
Так заразом усім РНБО і розблокуйте-ну шоб два рази не їздити...
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10.02.2022 16:51 Відповісти
Виїжджати куди? Для чого? На березі моря, дивитись в біноклі, чи в степ, видивлятись московитів?
Що за хрінь совкова?
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10.02.2022 16:59 Відповісти
Вони в Харків їдуть, на море їм слабо, ще в полон візьмуть.
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10.02.2022 17:15 Відповісти
Вот именно для таких случаев и нужны беспилотные катера на базе Гюрзы с ракетными модулями от КБ Луч. Ведь контролировать эту зону можно только ими и исключительно только ими. Почему вы их не разрабатываете, одному Зеленского ежу только понятно. Ведь упоротые обкуренные ************ увидя цель для ПКР будуть думать, что там укрофазизды,и срочно нужно начать на Пуск. При этом катер может иметь повышенную скорость и мореходность, из за облегченного веса.
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10.02.2022 17:41 Відповісти
для цього треба було в,їб..ти кучу бабла на переїзд.
а що б розглянути роздачу паспортів рф в ордло,
треба їхати в трускавець.
з приводу енергетичної кризи, в буковель
за мігрантів з білорусі, треба говарити в маріуполі.
да.
пересуватись треба на гелікоптерах ВСУ і МНС,
це обов,язкова умова.
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10.02.2022 17:58 Відповісти
може треба діяти а не розлядати один вже мир розглядав тепер заблокують всі морпорти... пальне як вам? а це тільки тарган перекрив транзит... операція анаконда чули про таку от вона зараз вже реалізується...хаос паніка відтік заробітчан... це все одна багатоходівочка...у кацапів ресурсів вистачить а от у нас ХЗ
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10.02.2022 18:55 Відповісти
Вже мають бути санкції з нашого боку, заклики до санкцій з боку інших держав і нота протесту. А ці тільки завтра розглядатимуть питання. Наша влада все робить із запізненням, в недостатній мірі і то з-під палки.
Вже б і Україну давно здали, якби не народ, який наче "смотрящіє". Та нах така влада, якщо робить все назло, наперекір і щоб ослабити державу!
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10.02.2022 19:05 Відповісти
 
 