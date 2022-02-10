Блінкен та Ле Дріан обговорили підсумки візиту Макрона до Києва та Москви

Глава французької дипломатії Жан-Ів Ле Дріан обговорив у четвер із держсекретарем США Ентоні Блінкеном підсумки візитів до Москви, Києва та Берліна.

Про це він зазначив у твітері, інформує Цензор.НЕТ.

"Обговорив у бесіді з держсекретарем Блінкеном підсумки наших візитів із (президентом Франції. - ІФ) Макроном до Москви, Києва та Берліна. Ми єдині та координуємо дії, щоб сприяти деескалації, діалогу та стійкості", - написав міністр закордонних справ у Twitter.

У Держдепартаменті США, у свою чергу, повідомили, що Блінкен і Ле Дріан під час розмови "відзначили важливість продовження підтримки суверенітету та територіальної цілісності України. Також вони вважають важливим, щоб Росія розуміла, яку високу ціну вона заплатить, якщо вторгнеться в Україну".

Як зауважує зовнішньополітичне відомство США, Блінкен також обговорив із Ле Дріаном роботу співголів Мінської групи, "спрямовану на допомогу Вірменії та Азербайджану вирішити всі проблеми, пов'язані з конфліктом у Нагірному Карабаху".

Зазначається, що держсекретар США і глава МЗС Франції під час розмови порушили тему боротьби з пандемією коронавірусу COVID-19, ситуацію в регіоні Сахель і тему взаємодії НАТО з партнерами в Азійсько-Тихоокеанському регіоні.

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