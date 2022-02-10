Білорусь надіслала Україні ноту протесту через біло-червоно-білий прапор у Дніпрі. Філатов пояснив, що це ініціатива містян: "Ми живемо у вільній країні"

Білорусь надіслала Україні ноту протесту через біло-червоно-білий прапор біля мерії Дніпра. Мер Дніпра Борис Філатов каже, що прапор не заборонений в Україні і його вивісили за рішенням містян, які мають на це право.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"У зв'язку з тим, що мерія м.Дніпра не відреагувала на звернення посла Сокола за фактом акту вандалізму, що відбувся в місті Дніпрі, під час якого за рішенням мера міста Дніпра Б.Філатова Державний Прапор Республіки Білорусь було замінено на іншу символіку, 10 лютого 2022 р. в МЗС України направлено ноту Посольства, в якій заявлено рішучий протест українській стороні. Білоруська сторона розглядає те, що сталося як цинічний прояв недружнього ставлення до суверенної білоруської нації та акт державного вандалізму з боку влади України, що грубо порушує основні принципи міжнародного права – принцип суверенної рівності держав та принцип невтручання у внутрішні справи держав, – а також норми міжнародних відносин. у цивілізованому світі, дипломатичну та протокольну практику. Білоруська сторона вимагає повернення Державного Прапора Республіки Білорусь на місце його встановлення, принесення офіційних вибачень, проведення розгляду за фактом наруги над офіційними символами іноземної держави, інформування про його результати та вживання вичерпних заходів щодо недопущення повторення подібних фактів у майбутньому", - заявили в посольстві Білорусі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Дніпрі перед будівлею мерії прапор Білорусі замінили на біло-червоно-білий, - Філатов. ФОТО

"Посольство Республіки Білорусь обурилося тим, що у Дніпрі біля мерії підняли біло-червоно-білий прапор. Також гнівними ескападами вибухнули всі найбільші інформаційні агенції Російської Федерації. Шановні колеги, постараюся роз'яснити вам ситуацію спокійно та простими словами. Розумієте, ми живемо у вільній країні. Розумієте? Ми живемо у вільній країні. Так, у нашій країні багато проблем, але в ній легко дихати. Наприклад, у нас, на відміну від Білорусі, Президент не призначає градоначальників. Більше того, ми нашому Президенту не підкоряємося. Ми – окрема гілка влади. Ми – місцеве самоврядування. Ми можемо не любити нашого Президента, сперечатися з ним і навіть сваритися. Але ми не дамо його ображати керівникам інших держав та іноземним громадянам. Тому що він – НАШ Президент. Чи не ваш. Ми його самі вибрали. Гарний він чи поганий", - відповів мер Дніпра Борис Філатов.

"Далі, в Україні, як Президент не командує мерами та муніципалітетами, також мери та муніципалітети не командують громадянами. Ми живемо у вільній країні, розумієте? У нас кожен громадянин може вийти до мерії з плакатом: "Боря, коли ти вже здохнеш?", і йому за це нічого не буде. Його не поб'ють ціпком омоновці і його не посадять у камеру. Так, безперечно, Борі такі плакати можуть не подобатися, але демократія Борі подобається більше. Тому, коли місцева молодь за бюджет участі встановила біля мерії флагштоки з прапорами національних громад, то вона має право ці прапори міняти так, як їй заманеться. Тим більше, що, на відміну від нацистської та комуністичної символіки, біло-червоно-білий прапор не є забороненим в Україні. Тому молодь може вішати біля мерії будь-які прапори, які захоче. Хоч райдужні. Це її право. І "влада Дніпра" тут молоді не указ. Тому що ми живемо у вільній країні. Ми пишаємося тим, що ми живемо у вільній країні. І готові її боронити. Хоча, напевно, вам цього точно не зрозуміти. Ні в Росії, ні в Білорусі", - додав Філатов.

Нагадаємо, у Дніпрі біля входу до будівлі міськради на Алеї багатонаціонального міста, яку відкрили у липні 2019 року, на флагштоку замінили прапор Білорусі на біло-червоно-білий.





