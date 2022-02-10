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Білорусь надіслала Україні ноту протесту через біло-червоно-білий прапор у Дніпрі. Філатов пояснив, що це ініціатива містян: "Ми живемо у вільній країні"

Білорусь надіслала Україні ноту протесту через біло-червоно-білий прапор у Дніпрі. Філатов пояснив, що це ініціатива містян:

Білорусь надіслала Україні ноту протесту через біло-червоно-білий прапор біля мерії Дніпра. Мер Дніпра Борис Філатов каже, що прапор не заборонений в Україні і його вивісили за рішенням містян, які мають на це право.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"У зв'язку з тим, що мерія м.Дніпра не відреагувала на звернення посла Сокола за фактом акту вандалізму, що відбувся в місті Дніпрі, під час якого за рішенням мера міста Дніпра Б.Філатова Державний Прапор Республіки Білорусь було замінено на іншу символіку, 10 лютого 2022 р. в МЗС України направлено ноту Посольства, в якій заявлено рішучий протест українській стороні. Білоруська сторона розглядає те, що сталося як цинічний прояв недружнього ставлення до суверенної білоруської нації та акт державного вандалізму з боку влади України, що грубо порушує основні принципи міжнародного права – принцип суверенної рівності держав та принцип невтручання у внутрішні справи держав, – а також норми міжнародних відносин. у цивілізованому світі, дипломатичну та протокольну практику. Білоруська сторона вимагає повернення Державного Прапора Республіки Білорусь на місце його встановлення, принесення офіційних вибачень, проведення розгляду за фактом наруги над офіційними символами іноземної держави, інформування про його результати та вживання вичерпних заходів щодо недопущення повторення подібних фактів у майбутньому", - заявили в посольстві Білорусі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Дніпрі перед будівлею мерії прапор Білорусі замінили на біло-червоно-білий, - Філатов. ФОТО

"Посольство Республіки Білорусь обурилося тим, що у Дніпрі біля мерії підняли біло-червоно-білий прапор. Також гнівними ескападами вибухнули всі найбільші інформаційні агенції Російської Федерації. Шановні колеги, постараюся роз'яснити вам ситуацію спокійно та простими словами. Розумієте, ми живемо у вільній країні. Розумієте? Ми живемо у вільній країні. Так, у нашій країні багато проблем, але в ній легко дихати. Наприклад, у нас, на відміну від  Білорусі, Президент не призначає градоначальників. Більше того, ми нашому Президенту не підкоряємося. Ми – окрема гілка влади. Ми – місцеве самоврядування. Ми можемо не любити нашого Президента, сперечатися з ним і навіть сваритися. Але ми не дамо його ображати керівникам інших держав та іноземним громадянам. Тому що він – НАШ Президент. Чи не ваш. Ми його самі вибрали. Гарний він чи поганий", - відповів мер Дніпра Борис Філатов.

"Далі, в Україні, як Президент не командує мерами та муніципалітетами, також мери та муніципалітети не командують громадянами. Ми живемо у вільній країні, розумієте? У нас кожен громадянин може вийти до мерії з плакатом: "Боря, коли ти вже здохнеш?", і йому за це нічого не буде. Його не поб'ють ціпком омоновці і його не посадять у камеру. Так, безперечно, Борі такі плакати можуть не подобатися, але демократія Борі подобається більше. Тому, коли місцева молодь за бюджет участі встановила біля мерії флагштоки з прапорами національних громад, то вона має право ці прапори міняти так, як їй заманеться. Тим більше, що, на відміну від нацистської та комуністичної символіки, біло-червоно-білий прапор не є забороненим в Україні. Тому молодь може вішати біля мерії будь-які прапори, які захоче. Хоч райдужні. Це її право. І "влада Дніпра" тут молоді не указ. Тому що ми живемо у вільній країні. Ми пишаємося тим, що ми живемо у вільній країні. І готові її боронити. Хоча, напевно, вам цього точно не зрозуміти. Ні в Росії, ні в Білорусі", - додав Філатов.

Нагадаємо, у Дніпрі біля входу до будівлі міськради на Алеї багатонаціонального міста, яку відкрили у липні 2019 року, на флагштоку замінили прапор Білорусі на біло-червоно-білий.

Білорусь надіслала Україні ноту протесту через біло-червоно-білий прапор у Дніпрі. Філатов пояснив, що це ініціатива містян: Ми живемо у вільній країні 01
Білорусь надіслала Україні ноту протесту через біло-червоно-білий прапор у Дніпрі. Філатов пояснив, що це ініціатива містян: Ми живемо у вільній країні 02
Білорусь надіслала Україні ноту протесту через біло-червоно-білий прапор у Дніпрі. Філатов пояснив, що це ініціатива містян: Ми живемо у вільній країні 03

Автор: 

Білорусь (7987) Дніпро (3326) прапор (488) Філатов Борис (468)


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Топ коментарі
+42
Українці на своїй землі робитимуть усе що вважатимуть за потрібне не в кого не питаючі...
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10.02.2022 16:56 Відповісти
+41
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10.02.2022 16:56 Відповісти
+25
Філатову респект ! 👍
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10.02.2022 17:01 Відповісти
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10.02.2022 16:56 Відповісти
"ето било давно і нєправда"

Лукашенко испугался сигнала поезда возле Александрии.

В декабре 2021 года локомотивная бригада могилевского депо возвращалась домой после поездки в Витебск, находясь в задней кабине дизель-поезда №705Б.

Об этом сообщает телеграм-канал https://t.me/belzhd_live/1288 «Сообщества железнодорожников Беларуси» .

Когда поезд проезжал по Шкловскому району, а именно возле Александрии, данной бригадой была случайно зажата кнопка подачи звукового сигнала (тифона), который длился около полтора минуты.

В это время на своей малой родине находился Лукашенко, который очень раздражительно реагирует на любые звуковые сигналы. Расследование этого «ужаснейшего происшествия» не заставило себя долго ждать.

В результате локомотивную бригаду, которая возвращалась домой, отстранили от работы и перевели в ремонт, руководители локомотивного могилевского депо получили выговоры.
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10.02.2022 17:39 Відповісти
так верно же люди шепчутся:

"Лександра то - НЕ-лигитимный !!!!"
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10.02.2022 18:04 Відповісти
Українці на своїй землі робитимуть усе що вважатимуть за потрібне не в кого не питаючі...
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10.02.2022 16:56 Відповісти
Словаки тоже живут на своей земле, но это не даёт им право позорить наш флаг.
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10.02.2022 17:03 Відповісти
можно дізнатися чим ми зганьбили прапор Білорусі, під яким уй.б.ок Лукашенко вперше приймав присягу президента?
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10.02.2022 17:05 Відповісти
У словаков депутат в парламенте нанес оскорбление нашему флагу. А в Днепре громада на улице один флаг, ею установленный, на другой поменяла.
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10.02.2022 17:08 Відповісти
в том то и штука, что флаг никто не позорил. над ним не надругались. его просто сняли и все. потом на флагштоке появился другой флаг. И наше право , как написал Филатов, повесить там любой флаг. Хоть лгбт! Это наше дело , наша страна и наш флагшток, а не Беларусии а в Словакии же совсем другая ситуация - там официальный флаг Украины поливали водой, что действительно можно считать надругательством над официальным символом государства.
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10.02.2022 17:09 Відповісти
Так Філатов що порвав нинішній прапор Білорусі чи спалив його, чи водою облив, як словаки?
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10.02.2022 17:11 Відповісти
Чий прапор зганьбила Україна,і яким чином?
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10.02.2022 17:20 Відповісти
Ви ще нам вкажіть з яким папером до вітру ходити.Кожна ********** гавкає наче в своєму дворі.
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10.02.2022 16:58 Відповісти
Ти її бачив? Вона чистіша ніж прапор бульбонії і твій кацапський рот.
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10.02.2022 17:07 Відповісти
Філатову респект ! 👍
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10.02.2022 17:01 Відповісти
Да.Невзначай и Зеле лизнул знатно.НАШ **********!
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10.02.2022 17:18 Відповісти
прикрой варюшку вата!!!! И лизни себе само!
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10.02.2022 17:33 Відповісти
Забил здрысни в будку и лизни под хвостом
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10.02.2022 19:13 Відповісти


Самозваний клоун.
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10.02.2022 17:02 Відповісти
яке воно вбоге. гiрше тiльки пуйло...
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10.02.2022 18:10 Відповісти
БЧБ флаг это флаг Беларуси . Красная тряпка это флаг полоумного колхозника. Так называемое "посольство " идёт далеко и прямо...
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10.02.2022 17:02 Відповісти
Радійте що не цей...
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10.02.2022 17:03 Відповісти
филатов слегка берега потерял
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10.02.2022 17:03 Відповісти
Кацап, нах за парєбрік, водкі нєт!
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10.02.2022 17:05 Відповісти
Цікаво, чому?
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10.02.2022 17:09 Відповісти
А почему послы придатка Мордора думают, что там должна висеть их "атрибутика". Национальные флаги, в том числе и белорусов, да!
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10.02.2022 17:03 Відповісти
Сильно, повага Філатову.
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10.02.2022 17:04 Відповісти
У нас комунистичекая символика аообщето запрещена, от которой Беларусь снасала отказалась, а потом востановила.
Все по закону, коммунистическая символика убрана.
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10.02.2022 17:06 Відповісти
Филатов еще тот фрукт, но надо признать, что ответил он отменно
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10.02.2022 17:07 Відповісти
А Россия поменяла свой советский флаг (аналог которого сейчас в белоруссии), на власовский триколор, с которым РОА вместе с Гитлером воевала с той же россией.
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10.02.2022 17:10 Відповісти
Достойный ответ
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10.02.2022 17:11 Відповісти
Боря в своем стиле:

Ни единого слова о том что Лука - кровавый диктатор и замена флага - это принципиальная позиция.
Моментальный перевод стрелок: Это всё громада, молодежь. Я не при делах
Лизнул президенту с попыткой поставить дымовую завесу "... может не нравится, можем ругаться и т.п.
Лишний раз напомнил, что он - типа, независимая не от кого власть.
Ну и конечно соврал на счет плакатика "Боря, когда ты уже сдохнешь". Боря категорически не терпит никакой критики и посылает трёхэтажным матом всех, кто это делает. А тех, кто предъявляет конкретные факты воровства и не целевого использования городского бюджета, Боря либо полностью игнорирует, либо с ним "договариваются" люди Корбана. (не поймите в хорошем смысле слово "договариваются")
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10.02.2022 17:19 Відповісти
А Вы с Днепра????
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10.02.2022 18:10 Відповісти
Не просто с Днепра, а еще и лично пересекался с Борей.
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11.02.2022 10:15 Відповісти
Ну ВСЕ!!! Завтра Білоруський федеральний округ оголосить війну Дніпропетровській області!
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10.02.2022 17:22 Відповісти
Уважуха Филатову
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10.02.2022 17:25 Відповісти
Молодчина Филатов!!!! Я ЗА!!!
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10.02.2022 17:31 Відповісти
В харю ему плюнуть, а не извинения!
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10.02.2022 17:40 Відповісти
...погудєть сірєною погромчє!
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10.02.2022 17:41 Відповісти
Filatov 4asto radue ! Molodec' !
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10.02.2022 17:49 Відповісти
Завгосп білоруської області росії ще сміє пащеку розявати після того як заявив що Крим то росія? Він повний д"біл?
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10.02.2022 18:02 Відповісти
Отправьте в качестве компенсации в посольство Минской губернии пол ведра картошки.
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10.02.2022 18:04 Відповісти
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10.02.2022 18:08 Відповісти
Білорусь була б справді суверенна і незалежна, якби вижбурнула радянський прапор на помийку відразу, коли розпався срср -- як зробили всі інші республіки, зокрема росія -- вона перша це зробила. А білорусь зі своїм радянським прапором завжди тяглася у фарватері росії.
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10.02.2022 18:22 Відповісти
Вона і викинула, колхознік потім повернув.
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10.02.2022 18:36 Відповісти
В Беларуси государственным флагом был бело-красно-белый . Лукасвинья заменил его на совецкий b
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11.02.2022 01:39 Відповісти
У мене єдине питання до української влади!

ЧОМУ У НАС ДОСІ НЕ ВВЕДЕНО ЖОРСТКИЙ ВІЗОВИЙ РЕЖИМ З ФАШИСТСЬКИМИ РЕЖИМАМИ ЛУКАШЕНКА І ПУТІНА?!
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10.02.2022 18:30 Відповісти
передайте им на болотный микромордор нашу озабоченность и три пера для них, для ускорения .
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10.02.2022 18:35 Відповісти
Да, нашелся повод для вторжения?
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10.02.2022 18:46 Відповісти
ну так в чем дело? пущай вторгатели вторгаются скача на бутылках.
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10.02.2022 18:48 Відповісти
Мая асабістая павага Філатаву!
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10.02.2022 19:11 Відповісти
В себе дома він може вивішувати, а коло міськради -- ні. Як би ми не ставилися до ******** державної символіки Білорусі, ми маємо використовувати її тому. що ми визнаємо Білорусь. І питання символіки є внутрішньою справою Білорусі. Такі дії Філатова є незаконними та такими, що культивують неповагу громадян до закону.
Філатов (і Україна) ще дочекається, коли українські прапори паплюжитимуть в Білорусі.
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10.02.2022 20:41 Відповісти
Такі дії філатова є провокативними.
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10.02.2022 21:29 Відповісти
В Беларуси власть захватил шизофреник при подержке оккупационных росийских войск . Филатов абсолютно легитимно вывесил государственный флаг Республики Беларусь который оккупационная администрация заменила на советский .
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11.02.2022 01:38 Відповісти
какое собачье дело вонючих сруцких подстилок какой флаг вывешен в украинском городе ? .
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11.02.2022 01:35 Відповісти
Отдельное спасибо Филатову и всей Украине . Мы вас всегда поддержим в случае любого конфликта с кацапской ********** .
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11.02.2022 01:46 Відповісти
Респект дніпрянам та Філатову!
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11.02.2022 02:02 Відповісти
 
 