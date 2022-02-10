Розблокувати "Мінськ" можна, якщо Росія перестане вимагати діалогу України з "ЛДНР", - Кулеба
Відмова Росії від вимоги прямого діалогу Києва з "ЛДНР" дасть змогу рухатися вперед у виконанні Мінських домовленостей і узгодити речі, які залишаються неузгодженими.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
"Ключова відмінність у сприйнятті Мінських угод полягає в тому, що Росія вимагає, аби Україна шукала рішення щодо того, як мають бути виконані Мінські домовленості, у прямому діалозі з так званими "ЛНР/ДНР". Але цієї вимоги немає у Мінських угодах", - зазначив глава МЗС.
Кулеба додав, що існує механізм для виконання Мінських угод у вигляді Тристоронньої контактної групи, але він, по суті, заблокований через те, що Росія постійно наполягає на прямому діалозі.
"Навіщо вона це робить? Тому що Росія розуміє: якщо Україна вступить у прямий діалог з Донецьком та Луганськом, то статус Росії у цьому конфлікті зміниться: зараз вона є стороною конфлікту, а якщо буде прямий діалог між Києвом, Донецьком та Луганськом, то Росія перетвориться на посередника у конфлікті", - пояснив міністр закордонних справ.
Глава МЗС наголосив, що Україна не погодиться на цю вимогу Кремля, оскільки всім абсолютно очевидно, що РФ є стороною конфлікту.
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Все.МІнськ..."згорів"
путін скаже те саме що б сказали сепари.
їх люди в ВР, бойовики в МВС, і повна автономія.
а це кабздец Україні
признаєш крим російським? чи сепарів легальними?
Кулеба Минск-2 похоже вообще не читал. И правильно. Меньше знаешь лучше спишь.
соответственно ОРДЛО признать по факту оккупированной территорией.
козлины там уже все разграбили, пусть сами и восстанавливают.