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Розблокувати "Мінськ" можна, якщо Росія перестане вимагати діалогу України з "ЛДНР", - Кулеба

Розблокувати

Відмова Росії від вимоги прямого діалогу Києва з "ЛДНР" дасть змогу рухатися вперед у виконанні Мінських домовленостей і узгодити речі, які залишаються неузгодженими.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Ключова відмінність у сприйнятті Мінських угод полягає в тому, що Росія вимагає, аби Україна шукала рішення щодо того, як мають бути виконані Мінські домовленості, у прямому діалозі з так званими "ЛНР/ДНР". Але цієї вимоги немає у Мінських угодах", - зазначив глава МЗС.

Кулеба додав, що існує механізм для виконання Мінських угод у вигляді Тристоронньої контактної групи, але він, по суті, заблокований через те, що Росія постійно наполягає на прямому діалозі.

"Навіщо вона це робить? Тому що Росія розуміє: якщо Україна вступить у прямий діалог з Донецьком та Луганськом, то статус Росії у цьому конфлікті зміниться: зараз вона є стороною конфлікту, а якщо буде прямий діалог між Києвом, Донецьком та Луганськом, то Росія перетвориться на посередника у конфлікті", - пояснив міністр закордонних справ.

Глава МЗС наголосив, що Україна не погодиться на цю вимогу Кремля, оскільки всім абсолютно очевидно, що РФ є стороною конфлікту.

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Автор: 

росія (66574) мінські угоди (2231) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+7
Кулеба, достал ты дебил со своим Минском. Его не разблокировать надо, а забыть о нем. Послать Пуйло нахер , объявить территории официально под оккупацией, укреплять армию и ждать, как ждали немцы и айзеры. Остальное все политическая маструбация и прокатывание денег , которые можно направить на оборону.
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10.02.2022 17:21 Відповісти
+5
Давайте вже по Будапештському меморандумі працювати як мінські домовленості не діють.
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10.02.2022 17:17 Відповісти
+3
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10.02.2022 17:18 Відповісти
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Давайте вже по Будапештському меморандумі працювати як мінські домовленості не діють.
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10.02.2022 17:17 Відповісти
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10.02.2022 17:18 Відповісти
Ждем, надеемся , что господь примет его заблудшую душу.
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10.02.2022 17:22 Відповісти
Господь сказал в Ад на переплавку, а те кто плохо себя вел в этой жизни, в следующей жизни родятся в Россиянской Федерастии..
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10.02.2022 17:25 Відповісти
Неее, такому мудаку этажом ниже. Ну там специальная сауна есть со смолой , где вечно паряться редкостные пидо...ры.
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10.02.2022 17:27 Відповісти
Скажи спасибо 73% идиотов в Украине , которые привели к власти кацапских кротов.
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10.02.2022 17:22 Відповісти
при Пете было множество подобных случаев, шило на мыло
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10.02.2022 17:47 Відповісти
А оно нам надо? Наша задача тянуть время , пока ***** не сдохнет , а потом кацапы сами дрыснут и из Крыма и Донбасса , еще и репарации заплатят.
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10.02.2022 17:19 Відповісти
Кулеба, достал ты дебил со своим Минском. Его не разблокировать надо, а забыть о нем. Послать Пуйло нахер , объявить территории официально под оккупацией, укреплять армию и ждать, как ждали немцы и айзеры. Остальное все политическая маструбация и прокатывание денег , которые можно направить на оборону.
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10.02.2022 17:21 Відповісти
Если кто и спускает бабло , то явно не Кулеба , а Осел , своим тупорылым популизмом. Одной только штуки за вакцинацию , хватило бы поднять зарплату в ВСУ.
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10.02.2022 17:24 Відповісти
А нах....той бульбахвюрер, шістка **********.
Все.МІнськ..."згорів"
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10.02.2022 17:30 Відповісти
Зеля виконує обіцянки дані в Омані. А Куліба служить Зеле, і начхати йому на дип. потреби України.
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10.02.2022 17:31 Відповісти
НЕ МОЖНА!!!
путін скаже те саме що б сказали сепари.
їх люди в ВР, бойовики в МВС, і повна автономія.
а це кабздец Україні
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10.02.2022 17:48 Відповісти
і про що ти будеш говорити як що путін про крим не розмовляє.
признаєш крим російським? чи сепарів легальними?
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10.02.2022 17:50 Відповісти
Если "минск" быстро не умрёт , будет медленно умирать Украина .
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10.02.2022 17:55 Відповісти
Але цієї вимоги немає у Мінських угодах", - зазначив глава МЗС. Джерело:
Кулеба Минск-2 похоже вообще не читал. И правильно. Меньше знаешь лучше спишь.
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10.02.2022 19:00 Відповісти
ппц, вже з'явилися гатунки зєлайна? Є зєлайно хороше і погане?
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10.02.2022 19:04 Відповісти
признать выдачу паспортов нарушением минских соглашений и причиной невозможности их дальнейших выполнений по вине конечно же кацапов.
соответственно ОРДЛО признать по факту оккупированной территорией.
козлины там уже все разграбили, пусть сами и восстанавливают.
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10.02.2022 19:07 Відповісти
Даремно ви уйло називаєте жартівником.
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11.02.2022 14:35 Відповісти
 
 