Столтенберг та Зеленський обговорили скупчення військ РФ біля наших кордонів: НАТО продовжить надавати політичну та практичну підтримку Україні
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг провів телефонну розмову із президентом України Володимиром Зеленським, під час якої обговорив скупчення військ РФ біля кордонів України.
Про це Столтенберг повідомив у твітері, інформує Цензор.НЕТ.
"Поговорив із президентом України Володимиром Зеленським про нарощування військової могутності РФ в Україні та навколо неї. НАТО продовжить надавати політичну та практичну підтримку нашому шановному партнеру. Ми закликаємо Росію до деескалації та слідувати шляху діалогу, щоб знайти мирне рішення", - написав Столтенберг.
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