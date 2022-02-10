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Новини Війна
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Столтенберг та Зеленський обговорили скупчення військ РФ біля наших кордонів: НАТО продовжить надавати політичну та практичну підтримку Україні

Столтенберг та Зеленський обговорили скупчення військ РФ біля наших кордонів: НАТО продовжить надавати політичну та практичну підтримку Україні

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг провів телефонну розмову із президентом України Володимиром Зеленським, під час якої обговорив скупчення військ РФ біля кордонів України.

Про це Столтенберг повідомив у твітері, інформує Цензор.НЕТ.

"Поговорив із президентом України Володимиром Зеленським про нарощування військової могутності РФ в Україні та навколо неї. НАТО продовжить надавати політичну та практичну підтримку нашому шановному партнеру. Ми закликаємо Росію до деескалації та слідувати шляху діалогу, щоб знайти мирне рішення", - написав Столтенберг.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Блінкен та Столтенберг обговорили реакцію Заходу на агресію РФ проти України, - Держдеп США

Автор: 

армія рф (18119) Зеленський Володимир (24652) НАТО (6652) Столтенберг Єнс (1596)


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НАТО-черговий респект...
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10.02.2022 17:21 Відповісти
Яка там деескалація, давайте в аренду ракети з обслугою. Мордор по другому не розуміє
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10.02.2022 17:23 Відповісти
Так зе говорил, что все как обычно, уюе не?
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10.02.2022 17:25 Відповісти
У жирика перехватило дух от такой наглости, его любимую бубу взяли под "внешнее управление"

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10.02.2022 17:30 Відповісти
Скоро заговорят ***** до смерти!
Нужны действия.
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10.02.2022 17:42 Відповісти
Почему никто не говорит о возможности применения путиным хим оружия!!! Норд Ост - помните они могут все, это твари!!!! Они будут убивать нас, не понимая ,что мы люди!!! Так бомбили Чечню! Русские всех считают азерами, черножопыми или хохлами!!! Это нелюди - когда они безнаказанны!
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10.02.2022 17:52 Відповісти
Не станут применять , после химии и радиации земля станет никому не нужна, будут брать население на измор, т.е. ухудшать условия жизни.
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10.02.2022 18:19 Відповісти
Зеленько уже не бикує ! Може тому що Ермак не шепче на вухо(поїхав до Берліна)!
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10.02.2022 23:03 Відповісти
НАТО продолжит оказывать психологическую поддержку Украине.
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11.02.2022 08:24 Відповісти
 
 