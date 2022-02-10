Війська РФ від початку доби 4 рази відкривали вогонь та скинули ВОГ-17 поблизу н.п. Тарамчук, - штаб ООС
Російсько-окупаційні війська від початку доби 5 разів відкривали вогонь на Донбасі. Втрат серед українських воїнів немає.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.
Неподалік Пісків війська РФ двічі відкривали вогонь з гранатометів різних систем.
У напрямку Зайцеве російські найманці вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
Неподалік Гранітного окупанти обстрілювали позиції українських захисників з великокаліберних кулеметів.
Поблизу населеного пункту Тарамчук російські найманці задіяли безпілотний літальний апарат, за допомогою якого здійснили скидання трьох пострілів ВОГ-17.
Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріл.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.
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На основании информации, поступившей от мониторинговых команд
по состоянию на 19:30 9 февраля 2022 года (по восточноевропейскому времени)
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Краткое изложение
- В Донецкой области СММ зафиксировала 27 нарушений режима прекращения огня, включая 11 взрывов. За предыдущий отчетный период зарегистрировано 11 нарушений.
- В Луганской области Миссия зафиксировала 224 нарушения режима прекращения огня, включая 23 взрыва. За предыдущий отчетный период зарегистрировано 169 нарушений.
- Вблизи не подконтрольного правительству Луганска в направлении БПЛА СММ малого радиуса действия стреляли из стрелкового оружия.
- Миссия продолжала осуществлять мониторинг на участках разведения сил и средств в районах Станицы Луганской, Золотого и Петровского, зафиксировав нарушения режима прекращения огня в пределах участка разведения в районе Золотого.
- СММ осуществляла мониторинг функционирования и ремонта жизненно важных объектов гражданской инфраструктуры.
- Миссия продолжала наблюдать за ситуацией с гражданским населением, в том числе на 3 КПВВ, а также на 3 соответствующих блокпостах вооруженных формирований в Донецкой и Луганской областях.
- Наблюдатели видели, как автоколонна международной организации пересекала линию соприкосновения вблизи Счастья в не подконтрольные правительству районы.
- Команды СММ осуществляли мониторинг в 3 пунктах пропуска на границе со Словакией, Венгрией и Российской Федерацией.
- Свободу передвижения Миссии по-прежнему ограничивали.
- БПЛА СММ вновь подвергались воздействию помех сигналу GPS .