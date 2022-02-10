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Новини Хабарники
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Полковник ЗСУ з Національного університету оборони затриманий при одержанні 20 тис. грн хабаря, - прокуратура. ФОТО

У Киеві затримано на хабарі одного з керівників підрозділу Національного університету оборони ім. І. Черняховського.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону.

Полковник ЗСУ з Національного університету оборони затриманий при одержанні 20 тис. грн хабаря, - прокуратура 01

Установлено, що вказана військова посадова особа - полковник ЗСУ одержав хабар в розмірі 20 тис. грн за дозвіл на використання цивільними особами спортивно-оздоровчих локацій Національного університету оборони ім. І. Черняховського.

10 лютого 2022 року старший офіцер був затриманий після одержання хабаря на території університету.

Полковник ЗСУ з Національного університету оборони затриманий при одержанні 20 тис. грн хабаря, - прокуратура 02
Полковник ЗСУ з Національного університету оборони затриманий при одержанні 20 тис. грн хабаря, - прокуратура 03

Грошові кошти в затриманого вилучено. Йому готується повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, санкція якої передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.

Автор: 

хабар (4752) військовослужбовці (4842) Військова прокуратура (722)


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Топ коментарі
+4
Поки небуде не звороотності покарань за хабар з максимальним строком ув"язнення і конфіскацією то корупціюне здолати ніяким підняттям зарплатні.Чим більша зарплатня,тим більші хабарі.
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10.02.2022 17:28 Відповісти
+4
Да ему не жалких двадцать штук жалко, а посады лишится..и всего за 20 тысяч, причем гривен..крохобор, керівник підрозділу оказался..
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10.02.2022 17:29 Відповісти
+3
Да, это очень печально..и самое печальное- никакими повышениями зарплат это не сломаешь..менталитет такой..вот нужны были ему эти 20 тысяч, що аж писец((. Да пусть бы гражданские ходили в тот спортзал..или не ходили, если запрещено..ну не, глазки загорелись..
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10.02.2022 17:47 Відповісти
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20000грн.-ніщєброд...
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10.02.2022 17:23 Відповісти
Конверти монобільшості у ВР щомісяця - 20000 доларів, Карл !
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10.02.2022 17:37 Відповісти
А міг би якусь крису в ліс тихенько відвести і шльопнути, срок такий самий би дали
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10.02.2022 17:26 Відповісти
Поки небуде не звороотності покарань за хабар з максимальним строком ув"язнення і конфіскацією то корупціюне здолати ніяким підняттям зарплатні.Чим більша зарплатня,тим більші хабарі.
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10.02.2022 17:28 Відповісти
Да ему не жалких двадцать штук жалко, а посады лишится..и всего за 20 тысяч, причем гривен..крохобор, керівник підрозділу оказался..
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10.02.2022 17:29 Відповісти
Сумно це, насправді((
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10.02.2022 17:37 Відповісти
Да, это очень печально..и самое печальное- никакими повышениями зарплат это не сломаешь..менталитет такой..вот нужны были ему эти 20 тысяч, що аж писец((. Да пусть бы гражданские ходили в тот спортзал..или не ходили, если запрещено..ну не, глазки загорелись..
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10.02.2022 17:47 Відповісти
Да йбтвмь и тут гребуть
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10.02.2022 18:04 Відповісти
Одні дають,інші беруть.І х.з. кого більше?Треба уже якось офіційно узаконювати,якщо всіх влаштовує і нікого не карають.
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10.02.2022 18:32 Відповісти
Нашли кого задерживать, человек пошел на встречу желающим тренироваться, а они отблагодарили, весьма скромно по сравнению с суммами в ВР. Уже всех коррупционеров задержали осталось всего чуть чуть.
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10.02.2022 18:47 Відповісти
Ты серьезно? Пускать левых людей на территорию военного учреждения за бабло? Про такое понятие как "режимный объект" в курсе?
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10.02.2022 21:08 Відповісти
і чому ми нє в НАТА?
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10.02.2022 19:02 Відповісти
700 $ цена жизненного пути до звания полковник . Если всё будет по закону , ни звания , ни пенсии и возможная зазаборная жизнь на трёху лет . Ключевое слово - если .
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10.02.2022 19:14 Відповісти
Делиться надо,кто делится ,того не берут на взятке
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10.02.2022 19:27 Відповісти
"Коли генерал Іван Черняховський командував операцією взяття Вільнюса в 1944 році, в якій брали участь і поляки з Армії Крайової, він запросив їх на обід із нагоди параду, де вони були заарештовані".
Який "патрон", такі й офіцери.
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10.02.2022 20:07 Відповісти
...дайтє мнє кровью смить клєймо позора...
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10.02.2022 20:45 Відповісти
Їб*нько.
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10.02.2022 21:43 Відповісти
твою ж мєдь...тьху
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10.02.2022 22:31 Відповісти
 
 