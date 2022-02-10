Полковник ЗСУ з Національного університету оборони затриманий при одержанні 20 тис. грн хабаря, - прокуратура. ФОТО

У Киеві затримано на хабарі одного з керівників підрозділу Національного університету оборони ім. І. Черняховського.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону.

Установлено, що вказана військова посадова особа - полковник ЗСУ одержав хабар в розмірі 20 тис. грн за дозвіл на використання цивільними особами спортивно-оздоровчих локацій Національного університету оборони ім. І. Черняховського.

10 лютого 2022 року старший офіцер був затриманий після одержання хабаря на території університету.





Грошові кошти в затриманого вилучено. Йому готується повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, санкція якої передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.