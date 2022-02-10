Кулеба не розуміє, чому на Заході досі є захисники Путіна: Його ультиматуми - заряджений револьвер
Ультиматуми Кремля з вимогами не брати певні країни в НАТО та забрати війська з території Альянсу є не пропозиціями для обговорення, а покладеним на стіл зарядженим револьвером.
Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час форуму "Україна-Франція", який організовується Центром "Нова Європа" спільно з Французьким інститутом міжнародних відносин (IFRI) у Парижі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ультиматуми, які лунають з Кремля вже у вигляді документів, просто не передбачають прийнятних рішень. Вимога брати чи не брати якісь країни в НАТО, забрати війська з території Альянсу є неприйнятними. Це не пропозиції для обговорення, це покладений на стіл заряджений револьвер", – сказав він.
Кулеба зазначив, що президент РФ Володимир Путін за останні місяці стягнув без жодної реальної причини безпрецедентну кількість військ, висунув низку ультиматумів і занурив Європу у тяжку безпекову кризу.
Глава української дипломатії також наголосив, що не розуміє, чому у Франції та інших країнах демократичного світу знаходяться його добровільні захисники: аналітики та експерти, які думають, що відмова Україна від НАТО здатна умиротворити Путіна. Як приклад, міністр наводить той факт, що Україна у 2010 році офіційно відмовилася від євроатлантичних прагнень, однак попри це у 2014 році російські танки поїхали через державний кордон України до Криму і сходу.
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один вопрос: где воевал за Украину?
а ви крадете і вивозите все за кордон. собі, дітям, онукам
тому він може купити і політиків і навіт цілі дежави.
а ви не можете нікуя...
ви тільки просите і крадете
За даними Служби безпеки, російські спецслужби завербували трьох «виходців із кримінальних кіл», мешканців Київської області. Їм доручили сформувати дві групи по п'ять осіб у кожній, які мали виїхати в Росію за підробленими документами. Перша група планувала виїхати найближчим часом.
«Зловмисникам розробили покрокову інструкцію дій, а всю докладну інформацію вони мали отримати вже на місці, в РФ. За участь у провокаціях обіцяли $4 тис. кожному. Куратори запевнили "тітушок", що після виконання завдання їх відправлять додому. Але, за наявними даними, провокаторів планували показово ліквідувати під час затримання», - заявили в СБУ.
Співробітники СБУ затримали організаторів та їхніх спільників у Києві та області. Двоє з них працюють тренерами у спортклубах контактних єдиноборств і «неодноразово залучалися проросійськими силами для провокацій та замовних протестних акцій у різних регіонах України».
Відкрито кримінальну справу за ст. 111 (держзрада).
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В Украине должны понять что тот Запад что сегодня строят прогрессисты-глобалисты, НИКОГДА не будет союзником Украины - союзником на деле, а не на словах. Слов мы сегодня слышим много, а дела - смотрите "послужной список" Байдена, перечислять известные вещи нет смысла.