Кулеба не розуміє, чому на Заході досі є захисники Путіна: Його ультиматуми - заряджений револьвер

Ультиматуми Кремля з вимогами не брати певні країни в НАТО та забрати війська з території Альянсу є не пропозиціями для обговорення, а покладеним на стіл зарядженим револьвером.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час форуму "Україна-Франція", який організовується Центром "Нова Європа" спільно з Французьким інститутом міжнародних відносин (IFRI) у Парижі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ультиматуми, які лунають з Кремля вже у вигляді документів, просто не передбачають прийнятних рішень. Вимога брати чи не брати якісь країни в НАТО, забрати війська з території Альянсу є неприйнятними. Це не пропозиції для обговорення, це покладений на стіл заряджений револьвер", – сказав він.

Кулеба зазначив, що президент РФ Володимир Путін за останні місяці стягнув без жодної реальної причини безпрецедентну кількість військ, висунув низку ультиматумів і занурив Європу у тяжку безпекову кризу.

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Глава української дипломатії також наголосив, що не розуміє, чому у Франції та інших країнах демократичного світу знаходяться його добровільні захисники: аналітики та експерти, які думають, що відмова Україна від НАТО здатна умиротворити Путіна. Як приклад, міністр наводить той факт, що Україна у 2010 році офіційно відмовилася від євроатлантичних прагнень, однак попри це у 2014 році російські танки поїхали через державний кордон України до Криму і сходу.