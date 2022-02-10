УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9584 відвідувача онлайн
Новини Війна
5 160 35

Кулеба не розуміє, чому на Заході досі є захисники Путіна: Його ультиматуми - заряджений револьвер

Кулеба не розуміє, чому на Заході досі є захисники Путіна: Його ультиматуми - заряджений револьвер

Ультиматуми Кремля з вимогами не брати певні країни в НАТО та забрати війська з території Альянсу є не пропозиціями для обговорення, а покладеним на стіл зарядженим револьвером.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час форуму "Україна-Франція", який організовується Центром "Нова Європа" спільно з Французьким інститутом міжнародних відносин (IFRI) у Парижі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ультиматуми, які лунають з Кремля вже у вигляді документів, просто не передбачають прийнятних рішень. Вимога брати чи не брати якісь країни в НАТО, забрати війська з території Альянсу є неприйнятними. Це не пропозиції для обговорення, це покладений на стіл заряджений револьвер", – сказав він.

Кулеба зазначив, що президент РФ Володимир Путін за останні місяці стягнув без жодної реальної причини безпрецедентну кількість військ, висунув низку ультиматумів і занурив Європу у тяжку безпекову кризу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Розблокувати "Мінськ" можна, якщо Росія перестане вимагати діалогу України з "ЛДНР", - Кулеба

Глава української дипломатії також наголосив, що не розуміє, чому у Франції та інших країнах демократичного світу знаходяться його добровільні захисники: аналітики та експерти, які думають, що відмова Україна від НАТО здатна умиротворити Путіна. Як приклад, міністр наводить той факт, що Україна у 2010 році офіційно відмовилася від євроатлантичних прагнень, однак попри це у 2014 році російські танки поїхали через державний кордон України до Криму і сходу.

Автор: 

армія рф (18119) путін володимир (24262) Кулеба Дмитро (3604)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+11
Бабло..что бы это понять, Трускавца видать маловато)))
показати весь коментар
10.02.2022 17:37 Відповісти
+6
Да всё он понимает. Это же форум, а не исповедь "как на самом деле".
показати весь коментар
10.02.2022 17:40 Відповісти
+5
Кулеба-я не розумію,ти дурень чи прикидаєся дурнем???
показати весь коментар
10.02.2022 17:37 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Бабло..что бы это понять, Трускавца видать маловато)))
показати весь коментар
10.02.2022 17:37 Відповісти
Да всё он понимает. Это же форум, а не исповедь "как на самом деле".
показати весь коментар
10.02.2022 17:40 Відповісти
Кулеба-я не розумію,ти дурень чи прикидаєся дурнем???
показати весь коментар
10.02.2022 17:37 Відповісти
Умные в зеленой власти? Самым умным среди зелени оказался Разумков, несмотря что он младорегионал. Все остальные полное и достоверное отражение 73% быдла, живущего в Украине.
показати весь коментар
10.02.2022 19:07 Відповісти
То може ви поїдете з країни, кудись щоб вам було зручно та комфортно, як що вважаєте народ України "бидлом"? і заздалегіть повідомляю, мова не в відсотках виборців, як ви написали, а у відношенні до Українського народу, не зважаючи на те за кого вони голосували.
показати весь коментар
10.02.2022 19:28 Відповісти
Долгих, переведи свой бред. Дело не в языке, дело в любви к Украине и ее независимости. Кстати, для тебя
один вопрос: где воевал за Украину?
показати весь коментар
10.02.2022 19:33 Відповісти
Разумков? Хитрый -да. Умный - это как вам нравится.
показати весь коментар
10.02.2022 19:35 Відповісти
Ну как Вам нравится то и овощ умный, съе.. и рабссейские войска пригласил украинцев убивать. Читай новейшую историю Украины, рашотроллик, прежде чем тут писать.
показати весь коментар
10.02.2022 19:40 Відповісти
И ты такой же. К тому же еще маловоспитанный.
показати весь коментар
10.02.2022 19:45 Відповісти
Да на тебе еще коммент, рашотроллик. С самочкой своей не забудь поделиться.
показати весь коментар
10.02.2022 19:51 Відповісти
Иди... лесом иди
показати весь коментар
10.02.2022 20:38 Відповісти
На тебе еще напоследок, рашотроллик. мне не жалко, еще раз разорю рабссейскую казну.
показати весь коментар
10.02.2022 21:01 Відповісти
Успокойся уже, малолетка.
показати весь коментар
10.02.2022 21:04 Відповісти
ты тупой как и все рашотролли. Бортникова зачем нахрен посылал?
показати весь коментар
10.02.2022 21:05 Відповісти
тому що ***** краде і з частини цих грошей робить запас для державних справ (общак)
а ви крадете і вивозите все за кордон. собі, дітям, онукам
тому він може купити і політиків і навіт цілі дежави.
а ви не можете нікуя...
ви тільки просите і крадете
показати весь коментар
10.02.2022 17:40 Відповісти
Росія найняла групу українців для провокацій на території РФ: у СБУ заявили про викриття спецоперації Кремля.

За даними Служби безпеки, російські спецслужби завербували трьох «виходців із кримінальних кіл», мешканців Київської області. Їм доручили сформувати дві групи по п'ять осіб у кожній, які мали виїхати в Росію за підробленими документами. Перша група планувала виїхати найближчим часом.

«Зловмисникам розробили покрокову інструкцію дій, а всю докладну інформацію вони мали отримати вже на місці, в РФ. За участь у провокаціях обіцяли $4 тис. кожному. Куратори запевнили "тітушок", що після виконання завдання їх відправлять додому. Але, за наявними даними, провокаторів планували показово ліквідувати під час затримання», - заявили в СБУ.

Співробітники СБУ затримали організаторів та їхніх спільників у Києві та області. Двоє з них працюють тренерами у спортклубах контактних єдиноборств і «неодноразово залучалися проросійськими силами для провокацій та замовних протестних акцій у різних регіонах України».

Відкрито кримінальну справу за ст. 111 (держзрада).

Новина доповнюється…
показати весь коментар
10.02.2022 17:55 Відповісти
Причому тут Захід? У нас у ВР кожен третій захисник Путлера. Кулеба дурню з себе корчить, ніби він на своєму місці і служить країні, а не шмарклі.
показати весь коментар
10.02.2022 17:59 Відповісти
замість нього секретарки у важливі питання міжнар. політики мають застосунок...
показати весь коментар
10.02.2022 18:03 Відповісти
Велком на конал "наш", там твої друзі все тобі роз'яснять(((
показати весь коментар
10.02.2022 18:11 Відповісти
Так Зеленский же сказал США и ЕС что войны не будет и не нужно нагнетать. Какие вопросы?
показати весь коментар
10.02.2022 18:46 Відповісти
показати весь коментар
10.02.2022 18:59 Відповісти
Кулеба и ему подобные не будет гнить в окопах. Ему ничего не грозит. Даже когда бастовали ФОПы депутаты убегали через черный ход. Думаю все понятно...
показати весь коментар
10.02.2022 18:59 Відповісти
Гнить будете вы, свинособаки, бо удобрять своими тушками землю - это ваше высокое предназначение
показати весь коментар
10.02.2022 19:27 Відповісти
Пане Кулеба, якщо вас, це турбує запитайте президента і керівника його ОП, вони вам всі розклади розпишуть. Міністр, а дурник.
показати весь коментар
10.02.2022 19:02 Відповісти
РэвОльвер?
показати весь коментар
10.02.2022 19:07 Відповісти
Потому что наши президенты хуже всех!
показати весь коментар
10.02.2022 19:14 Відповісти
Ну хорошо что Кулеба хоть задался этим вопросом. Потому как большинство в Украине до сих пор не понимает что уже нет такого понятия как "Запад". Он разъеден изнутри неомарксистами-глобалистами в лице соросов-швабов, которые активно тащат то, что недавно было Западом, в сторону неосовка или даже Сев. Кореи. А ещё в Украине не понимают что этот новый Запад, который сегодня олицетворяют Байден, Трюдо и Макрон, совсем не тот настоящий Запад времён Рейгана и Тэтчер, который реально сопротивлялся совку. Эти безмозглые "попки" во власти на Западе слепо следуют указаниям соросов-швабов, которые опять - после 1917 года - пытаются взять власть, только теперь через промывание мозгов с помощью медиа, а не залпом "Авроры".

В Украине должны понять что тот Запад что сегодня строят прогрессисты-глобалисты, НИКОГДА не будет союзником Украины - союзником на деле, а не на словах. Слов мы сегодня слышим много, а дела - смотрите "послужной список" Байдена, перечислять известные вещи нет смысла.
показати весь коментар
10.02.2022 19:37 Відповісти
Потому как власть левых либерастов.
показати весь коментар
10.02.2022 19:38 Відповісти
а ти бачив, який в нього... гаманець?
показати весь коментар
10.02.2022 19:41 Відповісти
Он не понимает, а я понимаю. Потому что Путин у Запада ничего не отжимал и бабла тучу вливает. А вот почему миллионы малороссов любят Путина и президента-капитулянта себе выбрали - этого я не понимаю. Так что спроси, Кулеба, у свого Зеленского, почему он защищает Путина и стесняется назвать Россию оккупантом.
показати весь коментар
10.02.2022 19:42 Відповісти
_Тошо - как любит повторять Антиколорадос (хоть и не люблю его за упоротую предвзятость и порой откровенную брехню, которым поддакивают хором такие же упоротые и некритичные фанатики) - двадцать баксов - это завсегда двадцать баксов.
показати весь коментар
10.02.2022 20:20 Відповісти
Я вот тоже не понимаю...как в Украине, на 8-ом году войны с московией, в Раде есть аж целая партийная фракция **********.
показати весь коментар
10.02.2022 20:32 Відповісти
5-летний Владимир Путин с матерью Марией Ивановной, июль 1958 года

показати весь коментар
10.02.2022 20:56 Відповісти
 
 