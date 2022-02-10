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Новини
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Підлітка, який збив шістьох людей на пішохідному переході у Луцьку, взяли під варту, - МВС

Підлітка, який збив шістьох людей на пішохідному переході у Луцьку, взяли під варту, - МВС

Підлітку, який за кермом автомобіля збив 6 людей на пішохідному переході у Луцьку, змінили запобіжний захід на тримання під вартою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації МВС.

"Сьогодні Луцький міськрайонний суд Волинської області змінив підозрюваному запобіжний захід на тримання під вартою. За скоєне йому загрожує до 10 років позбавлення волі", - йдеться в повідомленні.

Підлітку повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 187 (Розбій, вчинений за попередньою змовою групою осіб) та ч. 2 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом, вчинене повторно) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, суд 14 грудня обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту 16-річному водію, який за кермом автомобіля збив шістьох людей на пішохідному переході в Луцьку.

ДТП трапилася 12 грудня близько 14-ї години на проспекті Соборності у Луцьку. Водій Renault Megane, тікаючи від екіпажу патрульних та не виконуючи законні вимоги полісменів про зупинку, промчав на червоне світло та в’їхав у людей, які переходили дорогу на регульованому пішохідному переході. Після цього скоїв зіткнення з деревом і дорожнім знаком на перехресті з вулицею Чорновола.

За даними МВС, унаслідок ДТП тілесні ушкодження отримали шість людей, з яких один - 5-річний хлопчик.

Також читайте: Жінка, яку три тижні тому збив підліток на пішохідному переході в Луцьку, померла у лікарні

Автор: 

ДТП (4501) Луцьк (428) МВС (3522) підлітки (428)


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Топ коментарі
+15
Внимательнее посмотрите, может быть за рулём был не он, а кто то в красном?
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10.02.2022 17:51 Відповісти
+9
Жінка померла.
Які тому скоту 10 років ?
Пожиттєво.
Воно цілком усвідомлювало що їде на людей, не сигналив, а просто давив.
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10.02.2022 18:28 Відповісти
+8
Этого посадят, но главное - он не попадёт в плохую компанию: Трухин, Ярославский, Дыминский....
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10.02.2022 17:56 Відповісти
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Внимательнее посмотрите, может быть за рулём был не он, а кто то в красном?
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10.02.2022 17:51 Відповісти
Так пусть расскажет .
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10.02.2022 17:57 Відповісти
Это зависит от того, кто его папа с мамой, дедушка с бабушкой и родня. Ну и от толщины лопатника у вышеозначенных. Чем блатнее родня и толще лопатник тем краснее рубашка . Трухин в курсе. Он вам и расскажет.
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10.02.2022 18:10 Відповісти
Ну судячи по тому, що тачка - це старе 15-річне Рено, то не блатні...
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10.02.2022 18:42 Відповісти
А может он коллекционер ретро?
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10.02.2022 18:43 Відповісти
Кто в красном?
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10.02.2022 19:40 Відповісти
Этого посадят, но главное - он не попадёт в плохую компанию: Трухин, Ярославский, Дыминский....
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10.02.2022 17:56 Відповісти
І не минуло двох місяців
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10.02.2022 18:18 Відповісти
Жінка померла.
Які тому скоту 10 років ?
Пожиттєво.
Воно цілком усвідомлювало що їде на людей, не сигналив, а просто давив.
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10.02.2022 18:28 Відповісти
для неповнолітніх це максимум, за законом
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10.02.2022 20:43 Відповісти
его за 6 недель родители спрятать не удосужились?
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10.02.2022 18:29 Відповісти
Він на Рено старенькому був, а не на Ауді А8, як любитель в лісі погуляти...
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10.02.2022 18:48 Відповісти
Вот и спрашивается, кто этому резиновому изделию жить мешал? Со скуки пухнут уже, а что хуже всего, воспитания нету, морали, культуры, чувств собственного достоинства. Тьху гадость, сжечь его к чертям! Через 10 лет, это будет уже асоциальний питекантроп и овощ. А так хоть земельке польза будет.
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10.02.2022 19:44 Відповісти
Если бы угнал авто у СБУшника - ему б влепили - "державна зрада" ст.111 и "терористичний акт" ст 258
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10.02.2022 20:45 Відповісти
 
 