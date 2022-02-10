Підлітка, який збив шістьох людей на пішохідному переході у Луцьку, взяли під варту, - МВС

Підлітку, який за кермом автомобіля збив 6 людей на пішохідному переході у Луцьку, змінили запобіжний захід на тримання під вартою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації МВС.

"Сьогодні Луцький міськрайонний суд Волинської області змінив підозрюваному запобіжний захід на тримання під вартою. За скоєне йому загрожує до 10 років позбавлення волі", - йдеться в повідомленні.

Підлітку повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 187 (Розбій, вчинений за попередньою змовою групою осіб) та ч. 2 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом, вчинене повторно) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, суд 14 грудня обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту 16-річному водію, який за кермом автомобіля збив шістьох людей на пішохідному переході в Луцьку.

ДТП трапилася 12 грудня близько 14-ї години на проспекті Соборності у Луцьку. Водій Renault Megane, тікаючи від екіпажу патрульних та не виконуючи законні вимоги полісменів про зупинку, промчав на червоне світло та в’їхав у людей, які переходили дорогу на регульованому пішохідному переході. Після цього скоїв зіткнення з деревом і дорожнім знаком на перехресті з вулицею Чорновола.

За даними МВС, унаслідок ДТП тілесні ушкодження отримали шість людей, з яких один - 5-річний хлопчик.

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