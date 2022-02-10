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Ми шукаємо рішення щодо проведення державної підсумкової атестації в 2022 році, - Шкарлет

Ми шукаємо рішення щодо проведення державної підсумкової атестації в 2022 році, - Шкарлет

Міністерство освіти і науки України спільно з Комітетом з питань освіти, науки та інновацій шукають рішення щодо проведення державної підсумкової атестації у 2021/2022 навчальному році.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Шкарлет написав у телеграмі. 

Він зазначив: "Наразі випускники 11 класів, батьки та освітяни мають чимало запитань стосовно цьогорічного складання ДПА.

Спільно з Комітетом із питань освіти, науки та інновацій ми шукаємо рішення щодо проведення державної підсумкової атестації у 2021/2022 навчальному році.

Відстежуємо, зокрема, показники захворюваності на COVID-19 у різних областях.

Зазначу, що відповідно до Закону України "Про повну загальну середню освіту" учні мають пройти державну підсумкову атестацію за кожний рівень повної загальної середньої освіти з державної мови, математики та інших предметів".

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"Також зауважу, законодавством не передбачено звільнення від проходження ДПА у 2022 році з одного чи декількох предметів. Окрім цього, Закон не звільняє від проходження ЗНО здобувачів освіти, які планують вступати до закладів вищої освіти у 2022 році.

Але, враховуючи ситуацію з поширення коронавірусу та з метою мінімізації ризиків для здоров’я учасників освітнього процесу, попередні 2 роки Верховна Рада України ухвалювала рішення про звільнення від ДПА учнів 11 класів", - підкреслив Шкарлет.

"Наразі тривають активні консультації та обговорення щодо цьогорічної атестації. Рішення, на моє переконання, має бути виваженим, ґрунтуватися на консолідованій позиції освітян, депутатів, експертів МОН, а також рекомендаціях МОЗ. Очікую, що найближчим часом на засіданні профільного комітету ВРУ ми остаточно вирішимо це питання", - підсумував міністр.

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Автор: 

вступна кампанія (228) тестування (458) ЗНО (323) Шкарлет Сергій (353)


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А хто зараз Шкарпет?
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10.02.2022 18:27 Відповісти
Дети два года на удалёнке . Чего вы там шукаете ? Начните фильтровать , учить будет некого .
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10.02.2022 18:28 Відповісти
Нормальные дети у нормальных родителей будут учиться и на удаленке, и в другой стране по интернету ради своего будущего.

А ненормальные получат справку про образование от Шкарлета, будут голосовать за ЗЕ и ждать чуда.
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10.02.2022 18:50 Відповісти
Дети все нормальные . Надо всем дать возможность . Политика тут не при чём .
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10.02.2022 18:52 Відповісти
Возможность есть у всех. Ничего сверхестественногоив удаленке нет. А беспокоиться надо о тех, кто хочет учиться, а не о дебилах.
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10.02.2022 18:56 Відповісти
Так уж вышло, что ЗЕ стал презом не по случайному стечению обстоятельств, а именно потому, что подавляющее большинство является необразованным быдлом с кругозором хомяка.

Так что наша политика является прямым отражением нашего образования.
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10.02.2022 18:59 Відповісти
Воу, воу, ти ще перший строк не відмотав.
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10.02.2022 18:50 Відповісти
...ты лучше ищи себе новую работу, зебиленыш
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10.02.2022 18:55 Відповісти
та двайте теж в дію
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10.02.2022 20:47 Відповісти
 
 