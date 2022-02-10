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Зеленський обговорив з прем'єр-міністром Литви Шимоніте безпекову ситуацію навколо України. ФОТО

Зеленський обговорив з прем'єр-міністром Литви Шимоніте безпекову ситуацію навколо України. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з прем'єр-міністром Литви Інгрідою Шимоніте.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Зеленський ознайомив співрозмовницю з актуальною безпековою ситуацією вздовж кордонів та на тимчасово окупованих територіях України. Він також розповів про практичні кроки нашої держави, спрямовані на активізацію переговорного процесу в межах Нормандського формату та забезпечення його результативності.

Зеленський обговорив з премєр-міністром Литви Шимоніте безпекову ситуацію навколо України 01

"Дуже важливо, що ви приїхали підтримати Україну сьогодні, у час напруженої ситуації на кордонах нашої країни, на кордонах з Європою, на кордонах з Росією, на контактних лініях з тимчасово окупованими територіями нашої держави. Ми вважаємо наші стосунки з Литовською Республікою особливими як на рівні президентів, прем’єр-міністрів, держав, так і на рівні народів. Ми це відчуваємо не лише в період ескалації, а протягом усього часу", – зазначив Зеленський.

Окремо президент відзначив намір Литви щодо збереження й посилення її дипломатичної місії в Україні. 

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Зеленський обговорив з премєр-міністром Литви Шимоніте безпекову ситуацію навколо України 02

"Співрозмовники обговорили реалізацію стратегічного курсу нашої держави на європейську та євроатлантичну інтеграцію", - йдеться у повідомленні.

Автор: 

Зеленський Володимир (24652) Литва (2472) Шимоніте Інґріда (59)


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Дивлячись на фото з Зеленським згадав-дайтє дєнєг вот столька...
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10.02.2022 18:30 Відповісти
Якщо така напружена ситуація на кордонах...................?!

У мене єдине питання до української влади!

ЧОМУ У НАС ДОСІ НЕ ВВЕДЕНО ЖОРСТКИЙ ВІЗОВИЙ РЕЖИМ З ФАШИСТСЬКИМИ РЕЖИМАМИ ЛУКАШЕНКА І ПУТІНА?!
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10.02.2022 18:32 Відповісти
а з міністром закордоних справ Німеччини Анналеною Бербок переговорити не зміг - передоз коксу виявився
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10.02.2022 18:38 Відповісти
Жалко мені цих европейців,приходиться сідіть і слухать обдовбаного дегенерата!
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10.02.2022 19:07 Відповісти
Зілєнскій пагаваріл. Ну, шоп чіста паржать.
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10.02.2022 19:28 Відповісти
Судя по фото премьер-министра, она про себя думает:
- Яке воно кончене !?
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10.02.2022 19:52 Відповісти
 
 