Зеленський обговорив з прем'єр-міністром Литви Шимоніте безпекову ситуацію навколо України. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з прем'єр-міністром Литви Інгрідою Шимоніте.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Зеленський ознайомив співрозмовницю з актуальною безпековою ситуацією вздовж кордонів та на тимчасово окупованих територіях України. Він також розповів про практичні кроки нашої держави, спрямовані на активізацію переговорного процесу в межах Нормандського формату та забезпечення його результативності.

"Дуже важливо, що ви приїхали підтримати Україну сьогодні, у час напруженої ситуації на кордонах нашої країни, на кордонах з Європою, на кордонах з Росією, на контактних лініях з тимчасово окупованими територіями нашої держави. Ми вважаємо наші стосунки з Литовською Республікою особливими як на рівні президентів, прем’єр-міністрів, держав, так і на рівні народів. Ми це відчуваємо не лише в період ескалації, а протягом усього часу", – зазначив Зеленський.

Окремо президент відзначив намір Литви щодо збереження й посилення її дипломатичної місії в Україні.

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"Співрозмовники обговорили реалізацію стратегічного курсу нашої держави на європейську та євроатлантичну інтеграцію", - йдеться у повідомленні.