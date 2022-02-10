Слова "нравится - не нравится, терпи, моя красавица" не мали жодного особистого виміру, - Путін
Президент РФ Володимир Путін заявив, що його слова "нравится - не нравится, терпи, моя красавица", не мали особистого виміру і стосувались Мінських угод.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РИА Новости.
"Це не мало жодного особистого виміру, я ніколи у своїй роботі не переходив на особистості.
Питання лише в тому, що коли ми від глави держави чуємо такі коментарі, що щось подобається, а щось не подобається в фундаментальних договорах, які регулюють дуже важливі відносини між країнами, з точки зору безпеки, зокрема України, то мені здається, що це не той формат.
Якщо держава взяла на себе зобов'язання щодо Донбасу, то всі очікують на їх виконання", - сказав президент Росії.
Нагадаємо, раніше Путін заявив Зеленському щодо мінських угод: "Нравится - не нравится, терпи, моя красавица".
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И да - это именно то, шо я хотел сказать!
Х*ло так и знай !
Нравится не нравится, терпи моя красавица!
Роисия развалится!