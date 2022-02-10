УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10921 відвідувач онлайн
Новини
25 685 113

Слова "нравится - не нравится, терпи, моя красавица" не мали жодного особистого виміру, - Путін

Слова

Президент РФ Володимир Путін заявив, що його слова "нравится - не нравится, терпи, моя красавица", не мали особистого виміру і стосувались Мінських угод.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РИА Новости.

"Це не мало жодного особистого виміру, я ніколи у своїй роботі не переходив на особистості. 

Питання лише в тому, що коли ми від глави держави чуємо такі коментарі, що щось подобається, а щось не подобається в фундаментальних договорах, які регулюють дуже важливі відносини між країнами, з точки зору безпеки, зокрема України, то мені здається, що це не той формат.

Якщо держава взяла на себе зобов'язання щодо Донбасу, то всі очікують на їх виконання", - сказав президент Росії.

Нагадаємо, раніше Путін заявив Зеленському щодо мінських угод: "Нравится - не нравится, терпи, моя красавица".

Також дивіться: Зеленський - Путіну на слова "моя красавица": Україна дійсно "красавица", а слово "моя" - це вже перебір. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський (23642) путін (23733) мінські угоди (2231)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+75
Та в курсі ми що ти всрався, не пояснюй ушльопок.
показати весь коментар
10.02.2022 19:00
+44
Да когда ж ты уже сдохнешь,мразина.
показати весь коментар
10.02.2022 19:00
+37
Hellis@13Hellis_13·

https://twitter.com/13Hellis_13/status/1491715963573604354 7 ч



новости иностранных СМИ:
"«Путин процитировал текст песни об изнасиловании и некрофилии, чтобы объяснить требования России к Украине "
А что Зеленский? А клоун ответил:
"Да, Украина красивая"
Это все, что вам надо знать об умственных способностях этого микро-наполеончика
показати весь коментар
10.02.2022 19:42
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
показати весь коментар
10.02.2022 20:58 Відповісти
пуцин - Х@йло!
И да - это именно то, шо я хотел сказать!
показати весь коментар
10.02.2022 21:12 Відповісти
Уму непостижимо, до какой мерзости опустился.
показати весь коментар
10.02.2022 22:59 Відповісти
НАТО расширяется!
Х*ло так и знай !
Нравится не нравится, терпи моя красавица!
показати весь коментар
10.02.2022 23:18 Відповісти
НАТО расширяется - терпи, моя красавица!
показати весь коментар
11.02.2022 00:47 Відповісти
Да не переживайте вы так, ВладимВладимыч, все во всем мире всё хорошо поняли: это деменция, возраст. Когда старичок без тормозов, несет шо зря, это легко понять. Да еще ваше происхождение из питерской подворотни, это вообще наложило свой неизгладимый след.
показати весь коментар
10.02.2022 23:48 Відповісти
Згодний, це вікове!...Важко уявити що буде з росіянами після 2035!(....Хоча іх не жаль, жаль їх сусідів і світ в цілому
показати весь коментар
10.02.2022 23:58 Відповісти
Скот оправдывается в своём скотстве. Не верю!
показати весь коментар
11.02.2022 00:45 Відповісти
https://www.facebook.com/CVN75 USS Harry S. Truman | Facebook
показати весь коментар
11.02.2022 05:08 Відповісти
Нравится,не нравится
Роисия развалится!
показати весь коментар
11.02.2022 05:28 Відповісти
Всегда говорил( как и 80% русских писателей, ученых ) что русские - это мутанты , самое мерзкое из всего человеческого материала Земли. Пример - Путлер . Только русский может сказать - ,:я тебя насилую , ты терпи и получай удовольствие,, а через два дня сказать , понятную только ему чушь - ,: это высказывание не имело в ввиду намёка на личное. Это как год говорить ,: в Крыму нет наших войск, а через два повесить всем медали и сказать что отдал приказ оккупировать , защищая кого то от бешеных рогатых насильников - людоедов бандеровцев. Русские жрут это гавно - поэтому они даже близко не являются людьми. Все русские - люди уже на том свете.
показати весь коментар
11.02.2022 07:43 Відповісти
ПЗДЮК !!!
показати весь коментар
11.02.2022 08:03 Відповісти
Чем поклялся наш главный по подворотне этой моли, если ни разу не назвал его агрессором?
показати весь коментар
11.02.2022 11:22 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 