Слова "нравится - не нравится, терпи, моя красавица" не мали жодного особистого виміру, - Путін

Президент РФ Володимир Путін заявив, що його слова "нравится - не нравится, терпи, моя красавица", не мали особистого виміру і стосувались Мінських угод.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РИА Новости.

"Це не мало жодного особистого виміру, я ніколи у своїй роботі не переходив на особистості.

Питання лише в тому, що коли ми від глави держави чуємо такі коментарі, що щось подобається, а щось не подобається в фундаментальних договорах, які регулюють дуже важливі відносини між країнами, з точки зору безпеки, зокрема України, то мені здається, що це не той формат.

Якщо держава взяла на себе зобов'язання щодо Донбасу, то всі очікують на їх виконання", - сказав президент Росії.

Нагадаємо, раніше Путін заявив Зеленському щодо мінських угод: "Нравится - не нравится, терпи, моя красавица".

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