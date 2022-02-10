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Новини
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"Без цензури наживо": Зустріч радників нормандської четвірки в Берліні, Британія шмагає Москву. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Зустріч радників нормандської четвірки відбувається у Берліні. Україну представляє голова Офісу президента України Андрій Єрмак, Росію - заступник керівника Адміністрації президента Росії Дмитро Козак. Як заявив напередодні представник уряду Німеччини Вольфґанґ Бюхнер, ця зустріч буде продовженням переговорів 26 січня в Парижі.

Марина Данилюк-Ярмолаєва і Богдан Буткевич на спеціальному стрімі "БЕЗ ЦЕНЗУРИ наживо" на Цензор.НЕТ проаналізують, про що домовилися політичні радники нормандської четвірки та чи будуть спроби змусити Україну до виконання Мінська-2 на умовах Росії.

Автор: 

нормандська четвірка (1526) Данилюк-Ярмолаєва (362) Буткевич Богдан (438)


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Топ коментарі
+6
Панове, ніж говорити, краще щось робити. Через книгарню markobook.com можна витратити "ковідну тисячу" на допомогу військовим. Вони співпрацюють із фондом "Повернись живим". На сайти книгарні вся інфа з цього питання є.
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10.02.2022 21:37
+6
та пох, головне, що увесь світ прийняв - Путін Куйло.

пройдуть тисячі років, але залишиться найкращий МЕМ у світі - Путін куйло, лалала-ла...
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10.02.2022 21:37
+3
🇬🇧👍👏👏👏👏 Благодарность Британии ! Слава Британии ! 💙💛🇺🇦
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10.02.2022 21:40
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********** наши присоединились к Лугандону?
отработали путинские 30 сребреников?
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10.02.2022 21:07 Відповісти
🇬🇧👍👏👏👏👏 Благодарность Британии ! Слава Британии ! 💙💛🇺🇦
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10.02.2022 21:40 Відповісти
меня добивает как лошадиные дипломаты достали из загашников обзывалку англосаксы ) расцыет лошадиной дипломатии
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10.02.2022 21:32 Відповісти
та пох, головне, що увесь світ прийняв - Путін Куйло.

пройдуть тисячі років, але залишиться найкращий МЕМ у світі - Путін куйло, лалала-ла...
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10.02.2022 21:37 Відповісти
знаючи менталітет параші, я уявляю, через багато років, на клаптику землі під назвою параша прийде натовп рашистьських бібізян, та буде скандувати - Наше куйло, ще не вмерлО... і навесь світ будуть транслювати КУЙЛО шоу, про ЗАТЄРЯНИЙ МІР, що загубився у часі та просторі
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10.02.2022 21:48 Відповісти
англосакси - це нормативний етнонім
москвинська ж обзивайлівка - "англічанка гадіт"
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10.02.2022 21:36 Відповісти
Термин "англосаксьі" широко использовался в пропаганде Третьего Рейха , тем же Геббельсом .
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10.02.2022 21:41 Відповісти
Панове, ніж говорити, краще щось робити. Через книгарню markobook.com можна витратити "ковідну тисячу" на допомогу військовим. Вони співпрацюють із фондом "Повернись живим". На сайти книгарні вся інфа з цього питання є.
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10.02.2022 21:37 Відповісти
Наши проблемы с Зелей и с Ермаком и серой (сепарской) ВР. Именно это и имеет в виду Путлер : "Нравится, не нравится..."а бомбы он кидать не будет.
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10.02.2022 21:54 Відповісти
А що відбувається з 2014 р. ?? Так, авіація поки що широко не використовується. Але безпілотники кидають потрохи заряди.
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10.02.2022 22:26 Відповісти
Интервью с Тарасом Чмутом? Вот за это спасибо.
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10.02.2022 23:25 Відповісти
 
 