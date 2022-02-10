"Без цензури наживо": Зустріч радників нормандської четвірки в Берліні, Британія шмагає Москву. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ
Зустріч радників нормандської четвірки відбувається у Берліні. Україну представляє голова Офісу президента України Андрій Єрмак, Росію - заступник керівника Адміністрації президента Росії Дмитро Козак. Як заявив напередодні представник уряду Німеччини Вольфґанґ Бюхнер, ця зустріч буде продовженням переговорів 26 січня в Парижі.
Марина Данилюк-Ярмолаєва і Богдан Буткевич на спеціальному стрімі "БЕЗ ЦЕНЗУРИ наживо" на Цензор.НЕТ проаналізують, про що домовилися політичні радники нормандської четвірки та чи будуть спроби змусити Україну до виконання Мінська-2 на умовах Росії.
Топ коментарі
+6 Валерий Коломиец #502756
показати весь коментар10.02.2022 21:37
+6 Да-это-я
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+3 Vika Lysenko
показати весь коментар10.02.2022 21:40
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отработали путинские 30 сребреников?
пройдуть тисячі років, але залишиться найкращий МЕМ у світі - Путін куйло, лалала-ла...
москвинська ж обзивайлівка - "англічанка гадіт"