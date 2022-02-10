В Офісі ГПУ відбувається планова робота з упорядкування документів. Ніякої евакуації паперів не відбувається, - Центр стратегічних комунікацій та інфобезпеки

В Офісі Генпрокурора наразі проводиться планова робота з упорядкування архівних документів, у тому числі особових справ працівників та місць їх зберігання, і ці дії не пов'язані з евакуацією документів в інші місця.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці державний Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при міністертві кудьтури та інформаційної політики .

У повідомленні відзначається: "В Офісі Генпрокурора наразі проводиться планова робота з упорядкування архівних документів, в тому числі особових справ працівників, та місць їх зберігання.

Як повідомили Центру стратегічних комунікацій в Офісі Генпрокурора, вказані дії не пов‘язані із евакуацією документів у інші місця.

Серверне обладнання, яке забезпечує роботу ЄРДР також не демонтувалось та не переміщувалось і перебуває в попередньо визначених місцях.

Всі інформаційні системи органів прокуратури працюють в штатному режимі".

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Таке повідомлення оприлюднене у відповідь на фейкову інформацію, що з Офісу ГПУ евакуюють документи.