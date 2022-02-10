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Новини
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В Офісі ГПУ відбувається планова робота з упорядкування документів. Ніякої евакуації паперів не відбувається, - Центр стратегічних комунікацій та інфобезпеки

В Офісі ГПУ відбувається планова робота з упорядкування документів. Ніякої евакуації паперів не відбувається, - Центр стратегічних комунікацій та інфобезпеки

В Офісі Генпрокурора наразі проводиться планова робота з упорядкування архівних документів, у тому числі особових справ працівників та місць їх зберігання, і ці дії не пов'язані з евакуацією документів в інші місця.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці державний Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при міністертві кудьтури та інформаційної політики .

У повідомленні відзначається: "В Офісі Генпрокурора наразі проводиться планова робота з упорядкування архівних документів, в тому числі особових справ працівників, та місць їх зберігання.

Як повідомили Центру стратегічних комунікацій в Офісі Генпрокурора, вказані дії не пов‘язані із евакуацією документів у інші місця.

Серверне обладнання, яке забезпечує роботу ЄРДР також не демонтувалось та не переміщувалось і перебуває в попередньо визначених місцях.

Всі інформаційні системи органів прокуратури працюють в штатному режимі".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні спростили процедуру отримання документів для зареєстрованих на окупованих територіях

Таке повідомлення оприлюднене у відповідь на фейкову інформацію, що з Офісу ГПУ евакуюють документи.

В Офісі ГПУ відбувається планова робота з упорядкування документів. Ніякої евакуації паперів не відбувається, - Центр стратегічних комунікацій та інфобезпеки 01

Автор: 

документ (413) евакуація (2297) Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки (37) Офіс Генпрокурора (3235)


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Топ коментарі
+9
Ну и? Бумаги в мешках в коридорах ГПУ - это типа плановая работа?
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10.02.2022 19:24
+8
Невже папери збираються палити як при овочеві перед тим як воно п'ятами накивало до ростова?
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10.02.2022 19:22
+5
Хтось здається бреше..
Коли таке раніше було ?
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10.02.2022 19:35
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Невже папери збираються палити як при овочеві перед тим як воно п'ятами накивало до ростова?
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10.02.2022 19:22 Відповісти
Святая простата )))

Та нахіра їх палити, якшо їх можна продати ?

Покупця назвати ?
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10.02.2022 20:12 Відповісти
Ну и? Бумаги в мешках в коридорах ГПУ - это типа плановая работа?
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10.02.2022 19:24 Відповісти
Ну да, накурились чего-то, думали, что травы, а то зелина заначка щедро сдобренная порошковой аджендой оказалась, ну их и посунуло так нехило, решили мешки потаскать, чтобы чудо-трава отпустила.
Как-то так...
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10.02.2022 19:32 Відповісти
Просто зебилы дела шьют.
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10.02.2022 19:25 Відповісти
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10.02.2022 19:27 Відповісти
Хтось здається бреше..
Коли таке раніше було ?
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10.02.2022 19:35 Відповісти
кожен рік на початку року у будь-якому державному органі відбувася знищення документів строк зберігання яких закінчився
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11.02.2022 08:09 Відповісти
Так 10 февраля - День мукулатуры, завтра ВР примет соответствующий закон.
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10.02.2022 19:37 Відповісти
Фьодорова вантажником візьміть.
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10.02.2022 19:42 Відповісти
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10.02.2022 19:53 Відповісти
Дело на Байдена изничтожили.
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10.02.2022 19:43 Відповісти
*****, эта зебильная власть все попутала... Как сообщили Центру стратегических коммуникаций в Офисе генпрокурора, указанные действия не связаны с эвакуацией документов в другие места.
Да ясное дело не на Западную Украину. Скоро будет борт в Оман.
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10.02.2022 20:00 Відповісти
не в Оман, а через Оман на самальотє галавы ФСБ Патрушева
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10.02.2022 20:10 Відповісти
Я думаю что это не фейк.
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10.02.2022 20:18 Відповісти
Мля! У прокурорських стратегічна комунікація!
Дуже смішно Навчились у президента очи замилювати
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10.02.2022 20:30 Відповісти
конечно нет.

зебилы драпают.
не прошло и трех лет этого позорища.

Мудрый нарид - 73% - таки уничтожил Украину.

Очень надеюсь, что пуцькин отблагодарит эти 73% новым голодомором.
Так паскудам и надо.
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10.02.2022 20:33 Відповісти
Конечно, не фейк. Но а что они могут ещё сказать? Типа, да, мы ***********? Твари.
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10.02.2022 20:35 Відповісти
А що інформація о том , що і у кого можно урвати, вже не має цінності?
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10.02.2022 20:32 Відповісти
За 30 років Незалежності не пам'ятаю, щоб ГП когось посадила за корупцію. Лазаренко і на того швейцарська прокуратура ордер виписала, а українська заднім числом, щоб даниловича за собою не потягнув. 30 років, а як був совок, так і залишився в гіршому його вигляді -УССР .
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10.02.2022 20:44 Відповісти
Якщо вивозять у Львів,то є добре,там воги збережуться,а потім і Соплю посадити навічно можно буде.
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10.02.2022 21:15 Відповісти
Налицо грубое нарушение правил пожарной безопасности....
Куда пожарники смотрят?
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10.02.2022 21:20 Відповісти
 
 