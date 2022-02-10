В Офісі ГПУ відбувається планова робота з упорядкування документів. Ніякої евакуації паперів не відбувається, - Центр стратегічних комунікацій та інфобезпеки
В Офісі Генпрокурора наразі проводиться планова робота з упорядкування архівних документів, у тому числі особових справ працівників та місць їх зберігання, і ці дії не пов'язані з евакуацією документів в інші місця.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці державний Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при міністертві кудьтури та інформаційної політики .
У повідомленні відзначається: "В Офісі Генпрокурора наразі проводиться планова робота з упорядкування архівних документів, в тому числі особових справ працівників, та місць їх зберігання.
Як повідомили Центру стратегічних комунікацій в Офісі Генпрокурора, вказані дії не пов‘язані із евакуацією документів у інші місця.
Серверне обладнання, яке забезпечує роботу ЄРДР також не демонтувалось та не переміщувалось і перебуває в попередньо визначених місцях.
Всі інформаційні системи органів прокуратури працюють в штатному режимі".
Таке повідомлення оприлюднене у відповідь на фейкову інформацію, що з Офісу ГПУ евакуюють документи.
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Та нахіра їх палити, якшо їх можна продати ?
Покупця назвати ?
Как-то так...
Коли таке раніше було ?
Да ясное дело не на Западную Украину. Скоро будет борт в Оман.
Дуже смішно Навчились у президента очи замилювати
зебилы драпают.
не прошло и трех лет этого позорища.
Мудрый нарид - 73% - таки уничтожил Украину.
Очень надеюсь, что пуцькин отблагодарит эти 73% новым голодомором.
Так паскудам и надо.
Куда пожарники смотрят?