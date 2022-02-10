На телеканал К1 накладений штраф за порушення норм мовного закону, - Нацрада ТРМ

Національну раду з питань телебачення та радіомовлення після проведення позапланової перевірки 10 лютого оштрафував телеканал К1.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба регулятора.

Штраф телеканал має сплатити за порушення законодавчих норм щодо ведення передач державною мовою. Сума штрафу – 187 тис. грн, що становить 5% від суми збору за ліцензію телеканала.



У пресслужбі регулятора зазначили, що 4 вересня 2021 року телеканал показав передачу власного виробництва "Орел&Решка. Вокруг света" російською мовою без субтитрів.



"Цей факт свідчить про порушення абзацу третього частини п'ятої ст. 10 закону України "Про телебачення і радіомовлення". Ця норма передбачає, що передачі, можливі для трансляції недержавною мовою, повинні бути субтитровані українською", – уточнили в релізі.



У Нацраді додали, що мовник зобов'язаний узгодити свою діяльність із вимогами українського законодавства.



17 червня минулого року Нацрада оприлюднила результати моніторингу 27 загальнонаціональних телеканалів щодо дотримання мовних квот у другому кварталі 2021 року. Регулятор дійшов висновку, що найменше українська мова лунає в ефірі телеканалів "1+1" та НТН – 79%, "Україна" – 78%, "Інтер" та К1 – 77%.

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