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На телеканал К1 накладений штраф за порушення норм мовного закону, - Нацрада ТРМ

На телеканал К1 накладений штраф за порушення норм мовного закону, - Нацрада ТРМ

Національну раду з питань телебачення та радіомовлення після проведення позапланової перевірки 10 лютого оштрафував телеканал К1.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба регулятора.

Штраф телеканал має сплатити за порушення законодавчих норм щодо ведення передач державною мовою. Сума штрафу – 187 тис. грн, що становить 5% від суми збору за ліцензію телеканала.

У пресслужбі регулятора зазначили, що 4 вересня 2021 року телеканал показав передачу власного виробництва "Орел&Решка. Вокруг света" російською мовою без субтитрів.

"Цей факт свідчить про порушення абзацу третього частини п'ятої ст. 10 закону України "Про телебачення і радіомовлення". Ця норма передбачає, що передачі, можливі для трансляції недержавною мовою, повинні бути субтитровані українською", – уточнили в релізі.

У Нацраді додали, що мовник зобов'язаний узгодити свою діяльність із вимогами українського законодавства.

17 червня минулого року Нацрада оприлюднила результати моніторингу 27 загальнонаціональних телеканалів щодо дотримання мовних квот у другому кварталі 2021 року. Регулятор дійшов висновку, що найменше українська мова лунає в ефірі телеканалів "1+1" та НТН – 79%, "Україна" – 78%, "Інтер" та К1 – 77%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Основні видавці виконують норму закону про україномовність усієї друкованої продукції, - пресслужба мовного омбудсмена

Автор: 

закон (2822) Нацрада ТРМ (458) українська мова (833) штраф (1851)


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Топ коментарі
+8
Пречудово, тільки при повторному порушенні, відповідно, вдвічі збільшити сумму. але це все нісенітниці доки працює помийка НАШ
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10.02.2022 19:29
+6
Плювать вони хотіли на ваші штрафи!
Як гавкали російською так і варнякатимуть!
Всякі ''Наш'', ''Україна24'' і інші парашномовні Мураєви, Співаки, Гордони, Менделі, Червоненки, Комаровські!
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10.02.2022 19:43
+2
Подивився на суми і тут згадав скільки ми платимо за рекламу, а ще згадав вартість одної секунди політичної реклами без повторів що на виборах 2014 року ніхто з каналів не приховував (1500 грн за 1 секунду без повторів) і зрозумів що ці штрафи виконувати нікого нічого не заставлять. Вони мають бути мінімум в 100 разів більші. А теперішні можуть подіяти лиш на тих хто дуже жадний, або реально бажає дотримуватись законів.
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10.02.2022 19:42
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Пречудово, тільки при повторному порушенні, відповідно, вдвічі збільшити сумму. але це все нісенітниці доки працює помийка НАШ
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10.02.2022 19:29 Відповісти
помийки треба не лише закривати, а й карати причетних, тих же дурналістів, журнашлюх і власників, бо закриють помику "наш" завтра буде інша помийка "ваш" "маш" гавняш з тими ж самими рожами і лайном.
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10.02.2022 21:28 Відповісти
Хто на алі покупки робить не соромимся коментарі на товар лишати!
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10.02.2022 19:34 Відповісти
Подивився на суми і тут згадав скільки ми платимо за рекламу, а ще згадав вартість одної секунди політичної реклами без повторів що на виборах 2014 року ніхто з каналів не приховував (1500 грн за 1 секунду без повторів) і зрозумів що ці штрафи виконувати нікого нічого не заставлять. Вони мають бути мінімум в 100 разів більші. А теперішні можуть подіяти лиш на тих хто дуже жадний, або реально бажає дотримуватись законів.
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10.02.2022 19:42 Відповісти
в десятикратному розмірі доходу від реклами з передачі, що транслювали з порушенням і буде порядок
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10.02.2022 21:29 Відповісти
Плювать вони хотіли на ваші штрафи!
Як гавкали російською так і варнякатимуть!
Всякі ''Наш'', ''Україна24'' і інші парашномовні Мураєви, Співаки, Гордони, Менделі, Червоненки, Комаровські!
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10.02.2022 19:43 Відповісти
В останньому абзаці новини написано, що лідерами з російської мови є 1+1, НТН, Україна, Інтер і К1, а не ті канали, що ви назвали.
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10.02.2022 19:49 Відповісти
Г+Г також порушує закон про функціонування української мови говносеріалами Кварталу.
Але Бєніна сосна Герасим'юк, яка зараз очолює Нацраду, цього в упор не бачить.

Кошмарять Еспресо, Прямий і для "отвода глаз" виписала штраф українофобському НАШому, від якого йому ні холодно, ні жарко.
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10.02.2022 20:19 Відповісти
Тут і без «Наш-ваш» вистачає, тільки «Інтер» чого стоє, одні сссрівські фільми крутять цілодобово, «галубие огонькі» та ще всяку срань.
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10.02.2022 20:04 Відповісти
Більшість олігархічних каналів порушують мовне законодавство ,я вже не кажу що деякі ведуть антидержавну діяльність,а як же канал "дом" за кошти платників податків?
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10.02.2022 20:05 Відповісти
Поширення російської мови в Україні це й є антидержавна діяльність.
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10.02.2022 20:29 Відповісти
а на коломИйського не накладають... Але як він сам себе покарає?
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10.02.2022 20:34 Відповісти
а як щодо "дом", на якому бубочка вєщаєт для асобєнних? Який там відсоток?
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10.02.2022 20:35 Відповісти
Як тільки чую з зомбоящика якесь тупе бидло яке хрюкає мовою фашистського агресора - перемикаю кАнал. Значить інформація не для мене а для москалів.
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10.02.2022 21:13 Відповісти
Проблема з трьома найпопулярнішими каналами - Україна, Інтер та 1+1 . Всі вони в прайм-тайт далі показують російськомовні серіали. А субтитри- це дрібниці. Їх же ніхто не читає
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10.02.2022 21:30 Відповісти
Скільки гнобили український народ, іще тепер, як можна слухати цей язик?! Нехай ці канали ретранслюють державною мовою -- українською, а субтитри -- хоч російською, хоч івритом.
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10.02.2022 21:55 Відповісти
 
 