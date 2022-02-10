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Новини Допомога Україні
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Швеція щорічно надаватиме Україні 22 мільйони євро для підтримки реформ

Швеція щорічно надаватиме Україні 22 мільйони євро для підтримки реформ

Швеція в рамках нової стратегії співробітництва з Україною виділятиме протягом семи років 22 мільйони євро щорічно.

Про це повідомила міністр з питань міжнародного розвитку та співпраці Швеції Матильда Ернкранс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми будемо надавати нашу підтримку як в рамках програми співробітництва, так і в рамках гуманітарної підтримки. Урядом Швеції нещодавно було прийнято рішення щодо нової стратегії співробітництва між Швецією та Україною, яке розраховане на 7 років і було збільшено обсяг Співробітництва. Кожного року Україна буде отримувати близько 22 млн євро в рамках співробітництва заради реформ", - сказала Ернкранс.

Міністр зауважила, що ця допомога сприятиме розбудові сталої економіки України та стійкого суспільства.

Відповідаючи на запитання, чи змінилася позиція Швеції щодо того, що країна не надаватиме зброї Україні, міністр зазначила: "У Швеції дуже суворі правила та контроль за експортом зброї, тому немає наразі планів щодо постачання зброї до України"

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Проте, Швеція співпрацює з Україною з часів незалежності і загальний обсяг фінансування склав 400 мільярдів євро і планується подальше розширення допомоги, сказала Ернкранс.

"Нещодавно Швеція брала участь у запуску нової ініціативи, а саме фонду "Партнерство за сильну Україну", в якому ще чотири країни беруть участь. Внесок Швеції складає 5 млн євро, які розраховані на три роки, сподіваємося, що питання постраждалих від конфлікту в районах Донецької та Луганської областей за допомогою цих коштів будуть вирішені", - сказала шведський міністр.

Також читайте: Швеція не планує надавати озброєння Україні на тлі загрози нападу РФ

Автор: 

допомога (8276) Швеція (947)


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Топ коментарі
+6
Давайте краще після того як клоуна повернемо з Банкової в цирк
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10.02.2022 19:43
+4
Нас накачивают баблом, а у нас ворье которое строит дороги с откатами. Закапывают наше будущее в землю.
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10.02.2022 19:51
+2
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10.02.2022 19:59
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Давайте краще після того як клоуна повернемо з Банкової в цирк
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10.02.2022 19:43 Відповісти
Як у тому анекдоті :поперло....чи виправдано? жалко-розкрадуть
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10.02.2022 19:46 Відповісти
Лучше подкиньте штук 500 комплексов NLAW!
Это будет реальная помощь, тк деньги просрут с вероятностью 100%
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10.02.2022 19:48 Відповісти
по ляму на брата?
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10.02.2022 19:49 Відповісти
Купим смартфони донецьким їбабусям,то ж наші люди!
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10.02.2022 19:50 Відповісти
Нас накачивают баблом, а у нас ворье которое строит дороги с откатами. Закапывают наше будущее в землю.
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10.02.2022 19:51 Відповісти
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10.02.2022 19:59 Відповісти
Нельзя лядям давать деньги до выполения работы.
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10.02.2022 20:32 Відповісти
і загальний обсяг фінансування склав 400 мільярдів євро і планується подальше розширення допомоги, сказала Ернкранс. Джерело: В Швеции разрешена легкая наркота?
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10.02.2022 20:50 Відповісти
головне щоб не забувала не тільки надавати гроші, а і конролювати їх корисність. просто гроші на прокорм корупціонерів нам непотрібні.
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10.02.2022 20:59 Відповісти
 
 