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США провели переговори з Генштабом Білорусі, щоб "знизити ймовірність прорахунку" на військових навчаннях Росії та РБ біля кордонів з Україною

США провели переговори з Генштабом Білорусі, щоб

На тлі старту російсько-білоруських навчань "Союзна рішучість - 2022" Вашингтон зв'язався з Мінськом, щоб обговорити питання безпеки. А також щоб "знизити ймовірність прорахунку".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у  твіттері написав журналіст Fox News Люк Томлінсон.

Повідомляється, що сьогодні голова Об'єднаного комітету начальників штабів збройних сил США Марк Міллі подзвонив начальнику Генштабу Збройних сил Білорусі Гулевичу, "щоб знизити ймовірність прорахунку" під час спільних російсько-білоруських навчань "Союзна рішучість - 2022".

Факт такої розмови підтвердили і в Міноборони Білорусі.

"Під час телефонної розмови сторони обговорили питання безпеки", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Білорусь та РФ 11 лютого проводитимуть навчання біля кордонів з Україною

Автор: 

армія рф (17143) Білорусь (7922) США (22395) військові навчання (2774)


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Топ коментарі
+21
Надеюсь лаптеногим и их белорусским холопам объяснили, что в случае "просчетов" башни от ихних консервов т72 и т80 имеют свойства достаточно далеко отделятся от корпуса.
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10.02.2022 19:57
+11
да там одна армата чего стоит! даже сортиры есть.......

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10.02.2022 20:10
+5
В большинстве своем да, Вы правы. В данной ситуации надежда на Вашингтон и Лондон. Надежда на то, если кацапы "просчитаются" американские беспилотники покрошат лаптеногих, а мы с амерами расскажем что это наделали наши "ведра")))
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10.02.2022 20:06
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Надеюсь лаптеногим и их белорусским холопам объяснили, что в случае "просчетов" башни от ихних консервов т72 и т80 имеют свойства достаточно далеко отделятся от корпуса.
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10.02.2022 19:57 Відповісти
у нас такие же ведра, оплоты так и остались в мечтах
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10.02.2022 20:02 Відповісти
В большинстве своем да, Вы правы. В данной ситуации надежда на Вашингтон и Лондон. Надежда на то, если кацапы "просчитаются" американские беспилотники покрошат лаптеногих, а мы с амерами расскажем что это наделали наши "ведра")))
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10.02.2022 20:06 Відповісти
Танки - оружие нападения, а Украина вроде нападать не собирается
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10.02.2022 22:22 Відповісти
Нападение это если в перед ехать. А если назад стрелять уезжая в другую сторону, то защита
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11.02.2022 10:21 Відповісти
ПЕТН-ПНХ разом з ***************** бульбашами-вбивцями.
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10.02.2022 22:07 Відповісти
да там одна армата чего стоит! даже сортиры есть.......

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10.02.2022 20:10 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!
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10.02.2022 20:27 Відповісти
С бульбофюрером вести переговоры? Такое себе.
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10.02.2022 20:32 Відповісти
Та все набагато простіше - США подзвонили до генштабу беларусі і попередили про "типу випадкову провокацію" ЗСУ на кордоні, і що за це може бути....
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10.02.2022 20:49 Відповісти
и сказано было болотным хоронякам, чтобы они не поднимали хвост и сидели тихонько на своих болотах. а то в них их же и притопят.
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10.02.2022 21:33 Відповісти
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10.02.2022 21:54 Відповісти
Краще пізніше, ніж ніколи.
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10.02.2022 22:04 Відповісти
Середзем'я - Труман, Де Голль та Кавур....
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10.02.2022 22:53 Відповісти
 
 