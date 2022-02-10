10 771 16
США провели переговори з Генштабом Білорусі, щоб "знизити ймовірність прорахунку" на військових навчаннях Росії та РБ біля кордонів з Україною
На тлі старту російсько-білоруських навчань "Союзна рішучість - 2022" Вашингтон зв'язався з Мінськом, щоб обговорити питання безпеки. А також щоб "знизити ймовірність прорахунку".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у твіттері написав журналіст Fox News Люк Томлінсон.
Повідомляється, що сьогодні голова Об'єднаного комітету начальників штабів збройних сил США Марк Міллі подзвонив начальнику Генштабу Збройних сил Білорусі Гулевичу, "щоб знизити ймовірність прорахунку" під час спільних російсько-білоруських навчань "Союзна рішучість - 2022".
Факт такої розмови підтвердили і в Міноборони Білорусі.
"Під час телефонної розмови сторони обговорили питання безпеки", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+21 Михаил Грушевский
показати весь коментар10.02.2022 19:57
+11 Гельдрих
показати весь коментар10.02.2022 20:10
+5 Михаил Грушевский
показати весь коментар10.02.2022 20:06
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
руSSкому міру повірити....себе обманути!!