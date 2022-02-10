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Новини Агресія Росії проти України Блокада Азовського моря Війна
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Під приводом військових навчань Росія обмежує морський суверенітет України, - посольство США

Під приводом військових навчань Росія обмежує морський суверенітет України, - посольство США

Під приводом військових навчань РФ обмежує морський суверенітет України, свободу судноплавства у Чорному та Азовському морях та перешкоджає необхідним для економіки морським перевезенням

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у твітері  заявило посольство США.

"Російська економічна війна проти України триває. Під приводом військових навчань Росія обмежує морський суверенітет України, обмежує свободу судноплавства в Чорному та Азовському морях та перешкоджає морським перевезенням, необхідним для економіки України", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Росія заявила про перекриття районів Чорного та Азовського морів для ракетних та артилерійських навчань з 13 по 19 лютого.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що світова спільнота мала б дати "сильну відповідь" Росії на її дії в Чорному й Азовському морях.

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У Міністерстві закордонних справ України виголосили рішучий протест і назвали рішення про блокування акваторії морів частиною гібридної війни РФ проти України, зазначивши, що "безпрецедентна за охопленням площа проведення маневрів практично унеможливлює судноплавство в обох морях". 

У Військово-Морських силах Збройних сил України заявляють, що РФ зловжила міжнародним правом для досягнення власних геополітичних цілей за рахунок України, перекривши значну частину акваторії Азовського й Чорного морів у зв'язку з проведенням навчань, що передбачають ракетну й артилерійську стрільбу.

Автор: 

Азовське море (1617) посольство (942) США (22395) Чорне море (1656) Морська блокада рф (19)


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Топ коментарі
+10
Ау? Где все зрадофилы, которые кричали что нельзя было прорывать блокаду российскую в 18 году? Это как бы итог этого всего. Теперь Рсосия блокирует наши порты, а мы ничего не делаем. Всё таки Порошенко понимал что он делает в отличии от тех, кто критиковал его.
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10.02.2022 21:11
+9
Цель была создать прецедент на будущее и наказать Путина в международном судоходстве. Но пришел Зеленский и всё это слил. Порошенко видел угрозы на будущее и готовил нам рычаги влияния. Я не говорю что при нем Россия вела бы себя не так агрессивно, но по крайней мере у него были бы инструменты давления. А эти нихрена не делали три года и остались в итоге без каких-либо инструментов, кроме "может пронесет". Уже не пронесло. Наши порты заблокировали.
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10.02.2022 21:16
+4
Возможно. Но в прорыве он мягко говоря не преуспел.
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10.02.2022 21:13
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Ау? Где все зрадофилы, которые кричали что нельзя было прорывать блокаду российскую в 18 году? Это как бы итог этого всего. Теперь Рсосия блокирует наши порты, а мы ничего не делаем. Всё таки Порошенко понимал что он делает в отличии от тех, кто критиковал его.
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10.02.2022 21:11 Відповісти
Возможно. Но в прорыве он мягко говоря не преуспел.
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10.02.2022 21:13 Відповісти
Цель была создать прецедент на будущее и наказать Путина в международном судоходстве. Но пришел Зеленский и всё это слил. Порошенко видел угрозы на будущее и готовил нам рычаги влияния. Я не говорю что при нем Россия вела бы себя не так агрессивно, но по крайней мере у него были бы инструменты давления. А эти нихрена не делали три года и остались в итоге без каких-либо инструментов, кроме "может пронесет". Уже не пронесло. Наши порты заблокировали.
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10.02.2022 21:16 Відповісти
Чому нема заяв від єрмаковокулебак?
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10.02.2022 21:12 Відповісти
Блокада портов это акт войны. Понятное дело, что мы никому войну объявлять не будем, но вот в рот набрали это факт.
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10.02.2022 21:14 Відповісти
То понятно, що Юрій - не чітатєль, а пісатєль. Два останні абзаци цієї ж новини можна було б глянути.

У Міністерстві закордонних справ України , зазначивши, що "безпрецедентна за охопленням площа проведення маневрів практично унеможливлює судноплавство в обох морях".

У Військово-Морських силах Збройних сил України заявляють, що РФ перекривши значну частину акваторії Азовського й Чорного морів у зв'язку з проведенням навчань, що передбачають ракетну й артилерійську стрільбу. Джерело:
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10.02.2022 21:33 Відповісти
пока союзники не поставят в портах Одессы и Николаева "в ознакомительных целях" в рамках дружественных долгосрочных визитов какие-нить престарелые корыта, которые в случае чего не жалко потерять, но с металлоломом, достаточным, чтобы отправить к варягу половину черноморского флота рахитов, покоя здесь не будет...
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10.02.2022 21:15 Відповісти
ну що там зелені можновладці.... ******* і едідусі)) що їсти будемо без зовнішньої торгівлі...заробітчани всіх не нагодують
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10.02.2022 21:21 Відповісти
"Все так, але ж теоретично, ну і жила б Московія зі своїми міфами, смоктала нафту, гризла шишки, запиваючи березовим соком, аби не лізла в Україну. Але ні вони хочуть здохнути, аби нас не було - це колективне важке психічне захворювання."(с)
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10.02.2022 21:23 Відповісти
Зє- тєрпіла вже узяв зє-щоку? А де бадьорі "відосики"?
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10.02.2022 21:37 Відповісти
Терпил никто не уважает. Гопник. а Мордор именно гопник, уважает только силу. Но это не про ЗЕ-дипломатию...
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10.02.2022 21:37 Відповісти
атож, блокада портів - це війна

Парламент Великобритании 10 февраля одобрил закон о санкциях против России. Британское правительство сможет ввести их в случае российского вторжения в Украину.

Об этом сообщает https://www.rbc.ua/rus/news/britaniya-odobrila-sanktsii-protiv-rossii-1644517797.html РБК со ссылкой на пресс-службу правительства Британии.

"Правительство теперь имеет право ввести новые жесткие санкции против России, после того как сегодня в парламенте был принят закон в рамках мер, призванных побудить Кремль прекратить кампанию агрессии в Украине", - указано в сообщении.

Отмечается, что документ подписал министр по делам Европы Джеймс Клеверли. Это законо закладывает основу для самого жесткого режима санкций, который Великобритания может ввести против России.

Указано, что правительство Британии теперь может вводить санкции против российских компаний и физических лиц в широком спектре экономических и стратегически важных секторов, включая военную, добывающую, химическую отрасли и сферу финансовых услуг.
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10.02.2022 21:41 Відповісти
Пусть наши об этом в голос вопят.
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10.02.2022 21:45 Відповісти
_Какая международная контора согласовала перекрытие рашистами двух морей?! Их надо немедленно арестовывать и раскручивать - они работают на нового гитлера!
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10.02.2022 21:49 Відповісти
Якщо заборонити вхід російських кораблів у всі порти всіх іноземних держав на час навчань - навчання закінчаться блискавично 😁👍
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10.02.2022 23:06 Відповісти
Конвої?
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10.02.2022 23:09 Відповісти
По сути это чистой воды бандитизм, пиратство и терроризм....
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10.02.2022 23:14 Відповісти
Для таких комментариев у США есть посольство в РФ.
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11.02.2022 10:57 Відповісти
 
 