Під приводом військових навчань Росія обмежує морський суверенітет України, - посольство США
Під приводом військових навчань РФ обмежує морський суверенітет України, свободу судноплавства у Чорному та Азовському морях та перешкоджає необхідним для економіки морським перевезенням
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у твітері заявило посольство США.
"Російська економічна війна проти України триває. Під приводом військових навчань Росія обмежує морський суверенітет України, обмежує свободу судноплавства в Чорному та Азовському морях та перешкоджає морським перевезенням, необхідним для економіки України", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Росія заявила про перекриття районів Чорного та Азовського морів для ракетних та артилерійських навчань з 13 по 19 лютого.
Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що світова спільнота мала б дати "сильну відповідь" Росії на її дії в Чорному й Азовському морях.
У Міністерстві закордонних справ України виголосили рішучий протест і назвали рішення про блокування акваторії морів частиною гібридної війни РФ проти України, зазначивши, що "безпрецедентна за охопленням площа проведення маневрів практично унеможливлює судноплавство в обох морях".
У Військово-Морських силах Збройних сил України заявляють, що РФ зловжила міжнародним правом для досягнення власних геополітичних цілей за рахунок України, перекривши значну частину акваторії Азовського й Чорного морів у зв'язку з проведенням навчань, що передбачають ракетну й артилерійську стрільбу.
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У Міністерстві закордонних справ України , зазначивши, що "безпрецедентна за охопленням площа проведення маневрів практично унеможливлює судноплавство в обох морях".
У Військово-Морських силах Збройних сил України заявляють, що РФ перекривши значну частину акваторії Азовського й Чорного морів у зв'язку з проведенням навчань, що передбачають ракетну й артилерійську стрільбу. Джерело:
Парламент Великобритании 10 февраля одобрил закон о санкциях против России. Британское правительство сможет ввести их в случае российского вторжения в Украину.
Об этом сообщает https://www.rbc.ua/rus/news/britaniya-odobrila-sanktsii-protiv-rossii-1644517797.html РБК со ссылкой на пресс-службу правительства Британии.
"Правительство теперь имеет право ввести новые жесткие санкции против России, после того как сегодня в парламенте был принят закон в рамках мер, призванных побудить Кремль прекратить кампанию агрессии в Украине", - указано в сообщении.
Отмечается, что документ подписал министр по делам Европы Джеймс Клеверли. Это законо закладывает основу для самого жесткого режима санкций, который Великобритания может ввести против России.
Указано, что правительство Британии теперь может вводить санкции против российских компаний и физических лиц в широком спектре экономических и стратегически важных секторов, включая военную, добывающую, химическую отрасли и сферу финансовых услуг.