Під приводом військових навчань Росія обмежує морський суверенітет України, - посольство США

Під приводом військових навчань РФ обмежує морський суверенітет України, свободу судноплавства у Чорному та Азовському морях та перешкоджає необхідним для економіки морським перевезенням

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у твітері заявило посольство США.

"Російська економічна війна проти України триває. Під приводом військових навчань Росія обмежує морський суверенітет України, обмежує свободу судноплавства в Чорному та Азовському морях та перешкоджає морським перевезенням, необхідним для економіки України", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Росія заявила про перекриття районів Чорного та Азовського морів для ракетних та артилерійських навчань з 13 по 19 лютого.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що світова спільнота мала б дати "сильну відповідь" Росії на її дії в Чорному й Азовському морях.

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У Міністерстві закордонних справ України виголосили рішучий протест і назвали рішення про блокування акваторії морів частиною гібридної війни РФ проти України, зазначивши, що "безпрецедентна за охопленням площа проведення маневрів практично унеможливлює судноплавство в обох морях".

У Військово-Морських силах Збройних сил України заявляють, що РФ зловжила міжнародним правом для досягнення власних геополітичних цілей за рахунок України, перекривши значну частину акваторії Азовського й Чорного морів у зв'язку з проведенням навчань, що передбачають ракетну й артилерійську стрільбу.