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Новини
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"АрселорМіттал Кривий Ріг" заявив про тиск на суд: це суперечить європейській практиці

Третій апеляційний адміністративний суд, де розглядалася справа рентних платежів у 2015-2019 роках між податковою на компанією "АрселорМіттал Кривий Ріг", відмовив підприємству у клопотанні про відмову закрити провадження за скаргою прокуратури. Це є порушенням європейських норм – адже у європейській судовій практиці участь прокуратури в цивільних справах вважається здійсненням додаткового тиску на суд.

Про це йдеться у офіційному повідомленні компанії, інформує Цензор.НЕТ.

"Європейський суд з прав людини неодноразово підтверджував, що, беручи участь у справі, прокурор навіть фактом своєї появи в судовому процесі дозволяє посилити позицію тієї чи іншої сторони, що порушує статтю 6 Конвенції про захист прав і основних свобод людини – гарантоване право на справедливий суд", - наголосили у компанії.

На думку адвоката "АрселорМіттал Кривий Ріг" Ігоря Нагая, суд надав можливість представникам підприємства детально пояснити свою позицію на сьогоднішньому засіданні, зокрема, завдяки значній увазі суспільства й засобів масової інформації до цієї резонансної справи.

"Податкові спори повинні вирішуватися за принципом змагальності в суді, а не з допомогою правоохоронців. Аргументами мають бути положення закону та наукові докази, а не кон’юнктурні цілі чи силовий тиск. Ми впевнені у фаховій експертизі на підтримку нашої позиції та будемо захищати свою правоту. Сподіваємося, що Україна все ж є країною, де міжнародний інвестор може розраховувати на принцип верховенства права", – сказав Артем Філіп’єв, заступник генерального директора "АрселорМіттал Кривий Ріг" з адміністративних питань.

Нагадаємо, на початку року прокуратура заблокувала рахунки "Арселор Міталл Кривий Ріг", за вимогою податкової служби. У компанії звернулися до суду, який ухвалив рішення на її користь. Проте податкова служба подала апеляцію. А вже через місяць представники СБУ, БЕБ та Офісу генпрокурора провели обшуки на гірничо-збагачувальних підприємствах групи Метінвест у Кривому Розі, за тими ж вимогами податкової служби. У ході обшуків вилучили комп'ютерну техніку, через що частково була зупинена господарська діяльність підприємств.

У свою чергу Федерація роботодавців України оприлюднила офіційну заяву з вимогою до влади припинити тиск на вітчизняний бізнес і втручатися у його діяльність, адже такі дії держави лише продовжують погіршувати економічну ситуацію та інвестиційну привабливість країни.

Нардеп Кіра Рудик, коментуючи ситуацію, заявила, що влада у часи економічної кризи та воєнної загрози має підтримувати платників податків, а не заважати їм працювати. А нардеп Ярослав Железняк заявив, що влада перетворила БЕБ та ДБР у інструменти тиску на бізнес.

Автор: 

суд (11646) Арселор (186)


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Няню Бєню треба мати
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10.02.2022 21:07 Відповісти
Вот поэтому США и ВБ мешают ЗЕ.

Войска РФ на границе - залог неприкосновенности ЗЕ, не смотря на любые его преступления.
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10.02.2022 21:12 Відповісти
придет время, и каждый ответит сполна по заслугам, и Зе не исключение, конечно если народ не придумает продлить его правление
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10.02.2022 23:45 Відповісти
Хуженебудет😁
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10.02.2022 21:17 Відповісти
Коли цей індус купував тут Криворіжсталь, я подумав: чоловіче, хіба тобі нема де гроші втопити? Рано чи пізно, тебе тут обчистить до нитки якийсь коломИйський...
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10.02.2022 21:38 Відповісти
в сравнении с другими странами где ведет бизнес индус, Украина это "золотая жила", где можно за деньги любые вопросы порешать
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10.02.2022 23:43 Відповісти
кто бы говорил, сами же на право и на лево откупаются, и это для них вполне нормальна, а тут про законы вспомнили... значит есть что скрывать
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10.02.2022 23:41 Відповісти
Власти бесполезно пытаться доказать, что она не права. Потому что ПРАВА в Украине нет, как нет и суда. И будет странно, если суды все-таки будут судить по закону.
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11.02.2022 00:10 Відповісти
Смотрю как все тут беспокоятся за Арселор. Зеля может и правда глаз положил, но с другой стороны и Миттал не идеален. Пусть расскажет, все ли он по инвестдоговору выполнил, что обещал?
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12.02.2022 00:08 Відповісти
 
 