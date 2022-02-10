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Новини
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Статки родини ексочільника УСБУ Миколаївщини Герсака після звільнення зросли більш ніж вдвічі, - Bihus.info. ВІДЕО+ФОТО

Статки родини ексочільника УСБУ Миколаївщини Герсака після звільнення зросли більш ніж вдвічі, - Bihus.info. ВІДЕО+ФОТО

Віталія Герсака було звільнено у 2020 році. Відтоді його родина його сім'я купила кілька квартир на Новопечерських Липках, приміщення під салон краси для дружини, а також 6 паркомісць.

Про це йдеться у розслідуванні журналістів Bihus.info, повідомляє Цензор.НЕТ.

Віталій Герсак очолював Управління СБУ в Миколаївській області. Його звільнили після того, як журналісти опублікували розслідування про його майно на 800 млн доларів та бізнес з кримінальним шлейфом.

На момент публікації першого розслідування родина Віталія Герсака володіла двома квартирами та паркомісцями у столичному ЖК "Французький квартал 2", землею під Києвом, а також автопарком з Toyota Camry, Lexus LX450, BMW X6 і Toyota Tundra.

Також читайте: Глава СБУ Миколаївщини Герсак регулярно зустрічається з громадянами РФ "сумнівної репутації", - нардепка "Голосу" Бобровська. ДОКУМЕНТ

Причому Toyota Tundra мала персоналізований тюнінг – зображення російських гелікоптерів та абревіатуру GVA (ініціали Герсака) на різних частинах кузова та салону.

Статки родини ексочільника УСБУ Миколаївщини Герсака після звільнення зросли більш ніж вдвічі, - Bihus.info 01

За підрахунками журналістів вартість зазначеного майна сягала близько 800 тис дол.

У грудні 2020 року Герсака звільнили з СБУ. А в родини почали з’являтись нові активи.

Влітку 2021-го Юлія Герсак – дружина ексСБУшника – стала власницею різної нерухомості в столичному ЖК преміум-класу "Новопечерські липки". Вона придбала дві трикімнатні квартири загальною площею майже 200 кв. м, шість машино-місць та нежитлове приміщення площею 148 кв. м. Квартири без ремонту коштують близько 660 тис. дол, приміщення без оздоблення – ще близько 650 тис. дол, місця на паркінгу – 220 тис. дол.

Також дивіться: Нерухомість, земля та елітний автопарк: у сім'ї глави СБУ Миколаївщини Герсака виявили майно, яке не відповідає офіційним доходам, - Bihus.info. ВIДЕО

Статки родини ексочільника УСБУ Миколаївщини Герсака після звільнення зросли більш ніж вдвічі, - Bihus.info 02

Також оновився автомобіль Юлії Герсак: у 2020-му вона стала власницею нового BMW X6M, який коштує близько 150 тис. дол.

Статки родини ексочільника УСБУ Миколаївщини Герсака після звільнення зросли більш ніж вдвічі, - Bihus.info 03

За підрахунками журналістів, нова нерухомість і транспорт родини Герсака коштують близько 2 млн. дол.

Знайти усе це допомогли публікація сина Віталія Герсака у Instagram і TikTok. У них Кіріл Герсак їздить за кермом вже згаданих BMW X6M, Toyota Camry та Tundra, попри те, що до лютого 2022 року був неповнолітнім. На Тундрі, згідно публікації, в якій позначено Герсака-молодшого, він їздив зі стробоскопами та сиреною. Керування автомобілями неповнолітнім та використання спецсигналів заборонено законодавством (штраф – 3400 та 8500 грн відповідно).

Окрім цього, на деяких фото та відео сина ексСБУшника можна побачити за кермом Volkswagen Touareg третього покоління, Mercedes-Benz G63 AMG, Mercedes-Benz S500 W223 та Lamborghini Huracan Evo Spyder.

Сам же Віталій Герсак влітку 2021-го року став власником та співвласником низки фірм:

ТОВ "Білдінг констракшн компані", "Охоронно-юридичний холдинг "Особиста безпека" – охоронні послуги, "Охоронно-юридичний холдинг "Особиста безпека південь", "Південь-Спецтехніка".

Також Герсак-старший заснував дві громадські організації, що займаються благодійністю: "Гайсинська федерація боксу "Золотий панчер" та "Благодійний фонд Віталія Герсака". Вони роздають безкоштовні обіди та продуктові набори в рідному для Герсака Гайсині.

Президент "Золотого панчера" – Юрій Іполітов, якого у 2011-му році судили за участь у десятку крадіжок та пограбувань. В одному епізоді він підносив до горла жертви ніж та порізав їй руку, а в іншому погрожував вбивством молотком.

Статки родини ексочільника УСБУ Миколаївщини Герсака після звільнення зросли більш ніж вдвічі, - Bihus.info 04

Окрім цього, у 2020-му році медіа публікували кадри зустрічі тоді ще чинного очільника Миколаївської СБУ Герсака з кримінальним авторитетом Апті Іслангірєвим.

Автор: 

Бігус (193) Герсак Віталій (5)


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Топ коментарі
+9
это для кого-то сюрприз? что СБУ крышует бизнес давно известно...что только позорит репутацию тех ребят которые борются с внутренними врагами...а тут враги прям внутри СБУ...Позор! Вобщем ничего не поменялось...реформа правоохранительных органов так и не случилась...и СБу не исключение...
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10.02.2022 21:33
+8
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10.02.2022 22:09
+7
Нихерасе, служивый развернулся...
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10.02.2022 21:23
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НаріТ, ви бачили хлєбало?

Таки бачили очі, що купували.
Тепер їжте...
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10.02.2022 21:16 Відповісти
давайте по годам, когда он пришел в СБУ на руководящую должность, и когда его уволили? чтобы понимать кто там кого крышевал
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10.02.2022 21:45 Відповісти
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10.02.2022 22:09 Відповісти
нда....
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10.02.2022 21:19 Відповісти
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10.02.2022 21:20 Відповісти
Нихерасе, служивый развернулся...
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10.02.2022 21:23 Відповісти
теща подарила (с)
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10.02.2022 21:24 Відповісти
И чё, бабушка не могла семечками наторговать?
У кого-то же получается наколядовать
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10.02.2022 21:27 Відповісти
Наркотраффик
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11.02.2022 10:22 Відповісти
Лёгким движением руки, брюки превращается... брюки превращается..
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10.02.2022 21:30 Відповісти
это для кого-то сюрприз? что СБУ крышует бизнес давно известно...что только позорит репутацию тех ребят которые борются с внутренними врагами...а тут враги прям внутри СБУ...Позор! Вобщем ничего не поменялось...реформа правоохранительных органов так и не случилась...и СБу не исключение...
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10.02.2022 21:33 Відповісти
Я уже многократно говорил, если всю быдлоэлитную недвижку в центре Киева снести нахер, порядочные люди не пострадают. Все равно все эти парусы-куярусы, новопечерские липки, французские говнокварталы и прочая ******* уродующая город - это все куплено на краденные деньги.
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10.02.2022 21:42 Відповісти
Да расстреляете нах.й его. Это же враг!
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10.02.2022 21:55 Відповісти
это просто сотрудник ФСБУ
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10.02.2022 21:55 Відповісти
дотепно скомпонували абрівіатуру : )
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10.02.2022 23:19 Відповісти
https://polygraf.net/3759-sluzhba-bodjagi-ukrainy-kak-rukovoditel-nikolaevskogo-glavka-sbu-vitalij-gersak-kryshuet-svoj-nelega https://polygraf.net/3759-sluzhba-bodjagi-ukrainy-kak-rukovoditel-nikolaevskogo-glavka-sbu-vitalij-gersak-kryshuet-svoj-nelega

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10.02.2022 22:03 Відповісти
Наколядував
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10.02.2022 22:17 Відповісти
Зашибись ребята Бакланова служат… прямо любо дорого посмотреть..
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10.02.2022 22:19 Відповісти
Шо ж вы творите слуги??? И это ваш цар на второй срок претендует???
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10.02.2022 22:22 Відповісти
С такими горе-сбушниками и внешнего врага не надо. Внутренний доведёт страну и людей до писд...ца и выезда за рубеж на пмж от всего ЭТОГО подальше
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10.02.2022 22:36 Відповісти
отпишитесь, когда состояние его будет критическое....
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10.02.2022 22:41 Відповісти
Оце так отримав "грошову допомогу" при звільненні! Невже ще і "генеральську" пенсію оформив?
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11.02.2022 06:58 Відповісти
 
 