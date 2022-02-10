Статки родини ексочільника УСБУ Миколаївщини Герсака після звільнення зросли більш ніж вдвічі, - Bihus.info. ВІДЕО+ФОТО

Віталія Герсака було звільнено у 2020 році. Відтоді його родина його сім'я купила кілька квартир на Новопечерських Липках, приміщення під салон краси для дружини, а також 6 паркомісць.

Про це йдеться у розслідуванні журналістів Bihus.info, повідомляє Цензор.НЕТ.

Віталій Герсак очолював Управління СБУ в Миколаївській області. Його звільнили після того, як журналісти опублікували розслідування про його майно на 800 млн доларів та бізнес з кримінальним шлейфом.

На момент публікації першого розслідування родина Віталія Герсака володіла двома квартирами та паркомісцями у столичному ЖК "Французький квартал 2", землею під Києвом, а також автопарком з Toyota Camry, Lexus LX450, BMW X6 і Toyota Tundra.

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Причому Toyota Tundra мала персоналізований тюнінг – зображення російських гелікоптерів та абревіатуру GVA (ініціали Герсака) на різних частинах кузова та салону.

За підрахунками журналістів вартість зазначеного майна сягала близько 800 тис дол.

У грудні 2020 року Герсака звільнили з СБУ. А в родини почали з’являтись нові активи.

Влітку 2021-го Юлія Герсак – дружина ексСБУшника – стала власницею різної нерухомості в столичному ЖК преміум-класу "Новопечерські липки". Вона придбала дві трикімнатні квартири загальною площею майже 200 кв. м, шість машино-місць та нежитлове приміщення площею 148 кв. м. Квартири без ремонту коштують близько 660 тис. дол, приміщення без оздоблення – ще близько 650 тис. дол, місця на паркінгу – 220 тис. дол.

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Також оновився автомобіль Юлії Герсак: у 2020-му вона стала власницею нового BMW X6M, який коштує близько 150 тис. дол.

За підрахунками журналістів, нова нерухомість і транспорт родини Герсака коштують близько 2 млн. дол.

Знайти усе це допомогли публікація сина Віталія Герсака у Instagram і TikTok. У них Кіріл Герсак їздить за кермом вже згаданих BMW X6M, Toyota Camry та Tundra, попри те, що до лютого 2022 року був неповнолітнім. На Тундрі, згідно публікації, в якій позначено Герсака-молодшого, він їздив зі стробоскопами та сиреною. Керування автомобілями неповнолітнім та використання спецсигналів заборонено законодавством (штраф – 3400 та 8500 грн відповідно).

Окрім цього, на деяких фото та відео сина ексСБУшника можна побачити за кермом Volkswagen Touareg третього покоління, Mercedes-Benz G63 AMG, Mercedes-Benz S500 W223 та Lamborghini Huracan Evo Spyder.

Сам же Віталій Герсак влітку 2021-го року став власником та співвласником низки фірм:

ТОВ "Білдінг констракшн компані", "Охоронно-юридичний холдинг "Особиста безпека" – охоронні послуги, "Охоронно-юридичний холдинг "Особиста безпека південь", "Південь-Спецтехніка".

Також Герсак-старший заснував дві громадські організації, що займаються благодійністю: "Гайсинська федерація боксу "Золотий панчер" та "Благодійний фонд Віталія Герсака". Вони роздають безкоштовні обіди та продуктові набори в рідному для Герсака Гайсині.

Президент "Золотого панчера" – Юрій Іполітов, якого у 2011-му році судили за участь у десятку крадіжок та пограбувань. В одному епізоді він підносив до горла жертви ніж та порізав їй руку, а в іншому погрожував вбивством молотком.

Окрім цього, у 2020-му році медіа публікували кадри зустрічі тоді ще чинного очільника Миколаївської СБУ Герсака з кримінальним авторитетом Апті Іслангірєвим.



