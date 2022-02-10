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Новини
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Обговорили подальшу співпрацю в межах нового регіонального формату Україна – Польща – Велика Британія, - Зеленський провів розмову з Дудою

Обговорили подальшу співпрацю в межах нового регіонального формату Україна – Польща – Велика Британія, - Зеленський провів розмову з Дудою

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Республіки Польща Анджеєм Дудою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Глави держави. 

"Глава Української держави подякував за конкретну підтримку з боку Польщі у зміцненні обороноздатності та стійкості України.

Володимир Зеленський наголосив на важливій ролі польського головування в ОБСЄ з погляду забезпечення мирного врегулювання на Донбасі та регіональної безпеки у Європі.

Сторони обговорили подальшу співпрацю в межах нового регіонального формату Україна – Польща – Велика Британія", - підкреслюється у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 10 лютого Джонсон відвідає Польщу для обговорення ситуації довкола України

У інформації зазначається: "Співрозмовники також приділили увагу шляхам реалізації основних зовнішньополітичних пріоритетів нашої держави – курсу на вступ до Європейського Союзу та НАТО.

Лідери України й Польщі позитивно відзначили досягнення домовленостей щодо дозволів на здійснення міжнародних вантажних перевезень".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Голова Єврокомісії фон дер Ляєн обговорила з Дудою російську загрозу стосовно України

Автор: 

Зеленський (23642) Дуда (770)


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Топ коментарі
+3
ЗЕля вбийся АП СТЕНУ, куди ти лізеш зі своїм піаніно членистоногим?

Там не подають і не канають завчені фрази!
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10.02.2022 21:33
+1
Прости господи Убожество!!
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10.02.2022 21:39
+1
Ви помиляєтесь, то не "свідки зради", то адепти секти "свідків життя по-новому прямо сьогодні", що харчуються з харчоблока одного кондитерського гіганта. "Свідки зради" здебільшого набагато притомніші люди.
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10.02.2022 22:00
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Так зеля уже заполнил все 6000 позиций. Надо чтобы ВР подтвердила расходы.
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10.02.2022 21:48 Відповісти
ЗЕля вбийся АП СТЕНУ, куди ти лізеш зі своїм піаніно членистоногим?

Там не подають і не канають завчені фрази!
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10.02.2022 21:33 Відповісти
Прости господи Убожество!!
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10.02.2022 21:39 Відповісти
Кто против нового военного союза Украиньі , кроме Кремля и путинских портянок ? Правильно , свидетели ЗРАДЬІ !😃
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10.02.2022 21:45 Відповісти
Ви помиляєтесь, то не "свідки зради", то адепти секти "свідків життя по-новому прямо сьогодні", що харчуються з харчоблока одного кондитерського гіганта. "Свідки зради" здебільшого набагато притомніші люди.
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10.02.2022 22:00 Відповісти
Очень правильный заголовок:
"Польша-Великобритания-Зеленский".

Потому, что этот мудель представляет интересы кого угодно, кроме Украины.
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10.02.2022 22:05 Відповісти
Ви напевно читати не вмієте. Написано Україна - Польща - Великобританія. Так що не треба фальсіфікації.

Про проєкт Міжморря шли розмови вже років з десять, але тоді не було передумов. Д'якуємо Брекзіт, та королівство і Джонсона. Коли ще років з десять тому, розмовляли про такий союз, то ВБ з самого початку пропонувалася роль Лідера, а до союзу можуть війти не тільки Польща та Україна, але ще Норвегія, Швеція, Фінляндия, Естонія, Латвія, Літів, Данія, Молдова, Румунія Грузія..
Зараз вже кажуть про Треморьє, з Азербаджаном, Турцією Болгарією та Хорватію.
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11.02.2022 00:08 Відповісти
Україна - Польща - Велика Британія - Зеленський

Четырехсторонняя встреча союзников и саботажника.
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11.02.2022 08:34 Відповісти
А я ТАК не думаю. Кловану ну очень понравилось быть Президентом. Платить низа что не надо, да еще в карман капают не миллионы, а миллиарды.

А тут на него стали давить Минской капитуляцией. Но он хоть и Клован, но чуйка артиста позволяет ему понять, что подпиши он Минскую капитуляцию и второго срока ему не видать. так что технологически правильно он пытается перевести стрелки на того, кто подписал Минск-1 и Минск-2, фактически тогда предав Украину.

Клован уже и сам собирал подписи на Минскую капитуляцию среди ОПЗЖ, СН и пЕС. Но тут вмешался Борис Джонсон, подогнавший такое количество ПТРК, что у Украины появился реальный шанс отбить танковые вторжения, ну и Байдену, чтобы не потерять лицо пришлось дать нам более тысячи ракет к Джавелинам. Теперь Украина уже НЕ ПРОСТИТ Кловану Минской капитуляции, потому он и начал новые телодвижения.
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11.02.2022 14:23 Відповісти
Нужно определить правильные цели и условия такого союза. Я надеюсь Англичане умные чуваки (у них лучшие университеты мира) и они придумают как все правильно сделать
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11.02.2022 00:18 Відповісти
 
 