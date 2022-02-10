Обговорили подальшу співпрацю в межах нового регіонального формату Україна – Польща – Велика Британія, - Зеленський провів розмову з Дудою
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Республіки Польща Анджеєм Дудою.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Глави держави.
"Глава Української держави подякував за конкретну підтримку з боку Польщі у зміцненні обороноздатності та стійкості України.
Володимир Зеленський наголосив на важливій ролі польського головування в ОБСЄ з погляду забезпечення мирного врегулювання на Донбасі та регіональної безпеки у Європі.
Сторони обговорили подальшу співпрацю в межах нового регіонального формату Україна – Польща – Велика Британія", - підкреслюється у повідомленні.
У інформації зазначається: "Співрозмовники також приділили увагу шляхам реалізації основних зовнішньополітичних пріоритетів нашої держави – курсу на вступ до Європейського Союзу та НАТО.
Лідери України й Польщі позитивно відзначили досягнення домовленостей щодо дозволів на здійснення міжнародних вантажних перевезень".
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Там не подають і не канають завчені фрази!
"Польша-Великобритания-Зеленский".
Потому, что этот мудель представляет интересы кого угодно, кроме Украины.
Про проєкт Міжморря шли розмови вже років з десять, але тоді не було передумов. Д'якуємо Брекзіт, та королівство і Джонсона. Коли ще років з десять тому, розмовляли про такий союз, то ВБ з самого початку пропонувалася роль Лідера, а до союзу можуть війти не тільки Польща та Україна, але ще Норвегія, Швеція, Фінляндия, Естонія, Латвія, Літів, Данія, Молдова, Румунія Грузія..
Зараз вже кажуть про Треморьє, з Азербаджаном, Турцією Болгарією та Хорватію.
Четырехсторонняя встреча союзников и саботажника.
А тут на него стали давить Минской капитуляцией. Но он хоть и Клован, но чуйка артиста позволяет ему понять, что подпиши он Минскую капитуляцию и второго срока ему не видать. так что технологически правильно он пытается перевести стрелки на того, кто подписал Минск-1 и Минск-2, фактически тогда предав Украину.
Клован уже и сам собирал подписи на Минскую капитуляцию среди ОПЗЖ, СН и пЕС. Но тут вмешался Борис Джонсон, подогнавший такое количество ПТРК, что у Украины появился реальный шанс отбить танковые вторжения, ну и Байдену, чтобы не потерять лицо пришлось дать нам более тысячи ракет к Джавелинам. Теперь Украина уже НЕ ПРОСТИТ Кловану Минской капитуляции, потому он и начал новые телодвижения.