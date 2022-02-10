Обговорили подальшу співпрацю в межах нового регіонального формату Україна – Польща – Велика Британія, - Зеленський провів розмову з Дудою

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Республіки Польща Анджеєм Дудою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Глави держави.

"Глава Української держави подякував за конкретну підтримку з боку Польщі у зміцненні обороноздатності та стійкості України.

Володимир Зеленський наголосив на важливій ролі польського головування в ОБСЄ з погляду забезпечення мирного врегулювання на Донбасі та регіональної безпеки у Європі.

Сторони обговорили подальшу співпрацю в межах нового регіонального формату Україна – Польща – Велика Британія", - підкреслюється у повідомленні.

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У інформації зазначається: "Співрозмовники також приділили увагу шляхам реалізації основних зовнішньополітичних пріоритетів нашої держави – курсу на вступ до Європейського Союзу та НАТО.

Лідери України й Польщі позитивно відзначили досягнення домовленостей щодо дозволів на здійснення міжнародних вантажних перевезень".

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