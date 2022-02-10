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Зеленський та Столтенберг обговорили модальності участі України в Мадридському саміті НАТО

Зеленський та Столтенберг обговорили модальності участі України в Мадридському саміті НАТО

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Глави держави.

У повідомленні відзначається: "Співрозмовники обмінялися актуальною інформацією про дипломатичні заходи, яких Україна та Альянс вживають у відповідь на загрози з боку Росії.

Глава держави подякував за консолідовану позицію країн – членів НАТО щодо необхідності негайної деескалації ситуації з боку РФ.

Він високо оцінив незмінну відданість Альянсу політиці "відкритих дверей", а також принципову підтримку права всіх країн вільно обирати безпекові союзи та визначати свій зовнішньополітичний курс.

Крім того, Президент і Генеральний секретар обговорили модальності участі України в Мадридському саміті НАТО у червні поточного року та його очікувані результати". 

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Автор: 

Зеленський (23642) НАТО (6392) членство в НАТО (1710) Столтенберг Єнс (1595)


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Интересно, Зенелох знает, что означает "модальность"?
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10.02.2022 22:11 Відповісти
а ты знаешь?
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10.02.2022 22:18 Відповісти
Справку "схоласта" выслать?
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10.02.2022 22:27 Відповісти
Вряд ли ЗЄ знает такие слова.
Оно даже из самых привычных слов еле-еле предложение может составить, если все не написано на бумажке
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11.02.2022 00:59 Відповісти
 
 