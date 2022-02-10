Зеленський та Столтенберг обговорили модальності участі України в Мадридському саміті НАТО

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Глави держави.

У повідомленні відзначається: "Співрозмовники обмінялися актуальною інформацією про дипломатичні заходи, яких Україна та Альянс вживають у відповідь на загрози з боку Росії.

Глава держави подякував за консолідовану позицію країн – членів НАТО щодо необхідності негайної деескалації ситуації з боку РФ.

Він високо оцінив незмінну відданість Альянсу політиці "відкритих дверей", а також принципову підтримку права всіх країн вільно обирати безпекові союзи та визначати свій зовнішньополітичний курс.

Крім того, Президент і Генеральний секретар обговорили модальності участі України в Мадридському саміті НАТО у червні поточного року та його очікувані результати".

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