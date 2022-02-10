Україна не зверталася до Грузії з проханням передати Саакашвілі – лідер правлячої партії Кобахідзе

Українська сторона не зверталася до Тбілісі з проханням чи вимогою передати їй затриманого експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі, який нині є українським громадянином

Про це заявив голова панівної партії "Грузинська мрія" Іраклій Кобахідзе, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Політичний противник Саакашвілі припустив, що той є "головним болем для українців".

"Тут він вождь опозиції, там він не вождь опозиції, але все ж таки і для них він головний біль. Виходячи з цього, жодного інтересу навіть не видно з українського боку, щоб вони попросили нас передати їм Саакашвілі", - заявив Кобахідзе.

При цьому лідер "Грузинської мрії" твердить, що Саакашвілі останні роки, коли вже жив в Україні, нібито був "постійним джерелом поляризації та деструкції" в Грузії.

"Перебуває у в'язниці - заспокоїлася країна", - зазначив Кобахідзе.

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На його думку, на сьогодні політична ситуація в Грузії набагато спокійніша і менш напружена, ніж була ще кілька місяців або рік тому.

"Причин цього спокою кілька і серед них важливим фактором є те, що Саакашвілі перебуває у в'язниці", - вважає Кобахідзе.