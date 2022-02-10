Україна не зверталася до Грузії з проханням передати Саакашвілі – лідер правлячої партії Кобахідзе
Українська сторона не зверталася до Тбілісі з проханням чи вимогою передати їй затриманого експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі, який нині є українським громадянином
Про це заявив голова панівної партії "Грузинська мрія" Іраклій Кобахідзе, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Політичний противник Саакашвілі припустив, що той є "головним болем для українців".
"Тут він вождь опозиції, там він не вождь опозиції, але все ж таки і для них він головний біль. Виходячи з цього, жодного інтересу навіть не видно з українського боку, щоб вони попросили нас передати їм Саакашвілі", - заявив Кобахідзе.
При цьому лідер "Грузинської мрії" твердить, що Саакашвілі останні роки, коли вже жив в Україні, нібито був "постійним джерелом поляризації та деструкції" в Грузії.
"Перебуває у в'язниці - заспокоїлася країна", - зазначив Кобахідзе.
На його думку, на сьогодні політична ситуація в Грузії набагато спокійніша і менш напружена, ніж була ще кілька місяців або рік тому.
"Причин цього спокою кілька і серед них важливим фактором є те, що Саакашвілі перебуває у в'язниці", - вважає Кобахідзе.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
New CaІеdоnіа@CaIedonia_sI
Вчера смотрела одно видео, и там общались с одним журналистом с Грузии. Так вот, он среди прочего рассказал, что у них сейчас происходят довольно странные дела на границе с оккупированной Осетией. Увеличилось количество похищений людей ради выкупа, и главное - припёрлись кацапские погранцы и начали рыть окопы на границе и проводить какие-то фортификационные работы. Мол, когда все взоры на Украину, тут тоже хз к чему готовиться русня, и им очень неспокойно, потому что в случае вторжения у них точно нет шансов, исходя из размеров Грузии. Отметил, что никогда раньше они себя так не вели и никаких окопов не рыли.
Є на нього товстенький компромат 🙁
за бабло Курченка і Бені Каломойші успішно це робив 😡
Отож нехай падлюка сидить , бо є за що перед грузинським народом 😠