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Новини Затримання Саакашвілі в Грузії
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Україна не зверталася до Грузії з проханням передати Саакашвілі – лідер правлячої партії Кобахідзе

Україна не зверталася до Грузії з проханням передати Саакашвілі – лідер правлячої партії Кобахідзе

Українська сторона не зверталася до Тбілісі з проханням чи вимогою передати їй затриманого експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі, який нині є українським громадянином

Про це заявив голова панівної партії "Грузинська мрія" Іраклій Кобахідзе, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Політичний противник Саакашвілі припустив, що той є "головним болем для українців".

"Тут він вождь опозиції, там він не вождь опозиції, але все ж таки і для них він головний біль. Виходячи з цього, жодного інтересу навіть не видно з українського боку, щоб вони попросили нас передати їм Саакашвілі", - заявив Кобахідзе.

При цьому лідер "Грузинської мрії" твердить, що Саакашвілі останні роки, коли вже жив в Україні, нібито був "постійним джерелом поляризації та деструкції" в Грузії.

"Перебуває у в'язниці - заспокоїлася країна", - зазначив Кобахідзе.

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На його думку, на сьогодні політична ситуація в Грузії набагато спокійніша і менш напружена, ніж була ще кілька місяців або рік тому.

"Причин цього спокою кілька і серед них важливим фактором є те, що Саакашвілі перебуває у в'язниці", - вважає Кобахідзе.

Автор: 

Грузія (1840) Саакашвілі Міхеіл (2155)


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Топ коментарі
+14
Вернуть его в Украину? Данунах. Тут и одного коксолётчика много.
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10.02.2022 22:23
+10
Вот так и Пороху нужно было этого уе...ка сплавить. Но Порох добрый, а вазеленский злой клоун слил Карлсона
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10.02.2022 22:30
+8
У парашного говна сценарий с конца 80-х одинаковый. Сначала окопы, потом обстрелы по обоим сторонам конфликта, потом очередная "народная республика". Именно так и началась война параши против Молдовы весной 1992 в Дубоссарах. Эта инфа из первых рук.
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10.02.2022 22:43
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Вова любит Мишу издалека))
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10.02.2022 22:21 Відповісти
Вернуть его в Украину? Данунах. Тут и одного коксолётчика много.
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10.02.2022 22:23 Відповісти
хуатіт отвлєкацца на нєгодний об'єкт!..

New CaІеdоnіа@CaIedonia_sI



Вчера смотрела одно видео, и там общались с одним журналистом с Грузии. Так вот, он среди прочего рассказал, что у них сейчас происходят довольно странные дела на границе с оккупированной Осетией. Увеличилось количество похищений людей ради выкупа, и главное - припёрлись кацапские погранцы и начали рыть окопы на границе и проводить какие-то фортификационные работы. Мол, когда все взоры на Украину, тут тоже хз к чему готовиться русня, и им очень неспокойно, потому что в случае вторжения у них точно нет шансов, исходя из размеров Грузии. Отметил, что никогда раньше они себя так не вели и никаких окопов не рыли.
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10.02.2022 22:32 Відповісти
У парашного говна сценарий с конца 80-х одинаковый. Сначала окопы, потом обстрелы по обоим сторонам конфликта, потом очередная "народная республика". Именно так и началась война параши против Молдовы весной 1992 в Дубоссарах. Эта инфа из первых рук.
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10.02.2022 22:43 Відповісти
Тупо отморозились. Мрази
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10.02.2022 22:27 Відповісти
Вот так и Пороху нужно было этого уе...ка сплавить. Но Порох добрый, а вазеленский злой клоун слил Карлсона
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10.02.2022 22:30 Відповісти
С кто это Порох? Любитель Саак которых он в Украину и припер?
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10.02.2022 23:02 Відповісти
спочатку припер, а потім випер, як побачив що то за лайно, хоча не треба було їх взагалі сюди перти, тільки кількість квартирних крадіжок збільшилась
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11.02.2022 07:25 Відповісти
отак наша держава захищає наших громадян((
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10.02.2022 22:33 Відповісти
он-манкурт.
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10.02.2022 22:44 Відповісти
як не крути але грузинам він нашіщий
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11.02.2022 01:36 Відповісти
воно не наш громалян, паспорт то має, але таке лайно не повинно мати українське громадянство.
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11.02.2022 07:27 Відповісти
он украинец - нет.тогда в чем вопрос?
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10.02.2022 22:43 Відповісти
Чим менше таких громадян,тим спокійніше!Медведчук, Ківа Шарій, Рабіновіч і інша гидота теж громадяни Украіни!
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10.02.2022 22:43 Відповісти
Зеленько очень боиться Саакашвілі !
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10.02.2022 22:44 Відповісти
Зеблазень боїться тільки Бені і кремлівського фюрера , так як в москві
Є на нього товстенький компромат 🙁
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10.02.2022 23:48 Відповісти
та там навіть одного відосіка вистачить, щоб шмаркля сцялось
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11.02.2022 07:28 Відповісти
Бєня повернув грузинам використаний condom. Кому він потрібен ? Нехай в Амстердамі косячки крутить.
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10.02.2022 22:45 Відповісти
Коли потрібно було організувати вояжі бомжів по Києву проти Порошенка , то Саак
за бабло Курченка і Бені Каломойші успішно це робив 😡
Отож нехай падлюка сидить , бо є за що перед грузинським народом 😠
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10.02.2022 23:46 Відповісти
Та ладно, ми не жадібні. Можете залишити собі вашого великого реформатора. Можемо навіть ще одного придуркуватого клоуна в придачу вам передать.
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11.02.2022 00:45 Відповісти
 
 